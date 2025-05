El conflicto en la hostelería monopoliza la manifestación del 1M

La amenaza de lluvia no impidió que más de 4.000 personas, según cifra la organización, abarrotaran las principales calles de Santa Cruz de Tenerife para celebrar el Primero de Mayo esta mañana. Un año marcado por el conflicto laboral que afecta al sector de la hostelería en la provincia tinerfeña. Sin incidencias, pero con varios momentos de tensión, transcurrió, durante algo más de una hora, la manifestación en la que reivindicaron "la lucha de la clase obrera" y donde también acusaron al Gobierno de Canarias "de posicionarse a favor de las patronales hoteleras" y de "cargarse el derecho de huelga de los trabajadores". Una crítica que se remonta a las jornadas de huelga del sector de la hostelería en la provincia de Santa Cruz de Tenerife el pasado Jueves Santo y Viernes Santo, cuando la consejería de Turismo del Gobierno de Canarias decretó servicios mínimos en la hostelería y muchos trabajadores no pudieron acudir a la huelga.

Sindicatos, ciudadanos y colectivos

La manifestación estuvo liderada por los dos grandes sindicatos del país –UGT y CCOO– y estuvo integrada también por Sindicalistas de Base (que a su vez es el sindicato mayoritario en la hostelería), Intersindical Canaria, el Partido Comunista o Kellys Unión Tenerife. Además de ciudadanos, sindicatos y colectivos sociales, algunas personalidades públicas, como la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, o el concejal de Unidas se Puede en el Ayuntamiento de La Laguna, Rubens Ascanio, se dejaron ver en la protesta aunque sin portar ningún identificativo que les relacionara con sus partidos políticos.

Un convenio regional

La reivindicación principal para muchos manifestantes era clara: igualar las condiciones de los trabajadores de la hostelería en la provincia tinerfeña a las que tienen los empleados de la de Las Palmas, o en su defecto lograr un convenio regional. Un acuerdo que lograron patronales y sindicatos de la provincia oriental, a mitad de abril, y que consistió en un alza salarial total del 5% para este año y una paga extra de 650 euros. Esto evitó la huelga del sector el Jueves Santo y Viernes Santo en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. En la provincia tinerfeña, pese a las negociaciones, e incluso la intervención del presidente canario, Fernando Clavijo, in extremis para salvar la negociación, no se alcanzó consenso entre ambas partes y provocó que, en plena Semana Santa, hubiera huelga de la hostelería.

9 de mayo

Ahora, tanto patronales como sindicatos tienen una nueva oportunidad de negociar y lograr acuerdo el próximo 9 de mayo cuando se reúnan nuevamente. Eso sí, las patronales advierten a los sindicatos que "se empieza a negociar desde cero sobre la base de un convenio colectivo que expira a finales de 2026". Los trabajadores muestran su rechazo y no confían en esta segunda oportunidad. Una de ellas es Olga Lidia Morales, camarera de piso en el Hotel Princess Inspire Tenerife, situado en Adeje. "Confío en la postura de CCOO porque nadie entiende que si somos la misma comunidad autónoma, ¿por qué no se aplican los mismos convenios en una provincia que en otra?, ¿por qué no se aplica un convenio regional", cuestiona.

Reconocimiento de enfermedades

En sus más de 10 años como camarera de piso, Morales señala que "no ha parado" de solicitar al Gobierno de Canarias que "reconozca que la profesión que ejerzo nos lleva a tener enfermedades profesionales que no son enfermedades comunes", tales como la bursitis, la tendinitis o todas las que afecten al sistema musculoesquelético. En su caso, la presión para tener a punto las habitaciones en su hotel es tal que en una jornada tienen que realizar 15 habitaciones y tres salidas. Un trabajo que se incrementa en función del tamaño de la habitación y la tipología de las mismas individual o suite, por ejemplo- y el tiempo de salida o entrada de los clientes.

Precaridad laboral

Otro trabajador del mismo hotel, Domingo Valladolid, va más allá a lo que comentaba su compañera y pone el foco en la "precariedad laboral" que hay en el sector. "No nos podemos coger una baja, no tenemos derecho al pago por antigüedad o la nocturnidad", afirma. En el caso de las bajas, señala que les descuentan 300 euros al mes y respecto a la antigüedad, ejemplifica que "hoy mismo una persona que lleva 25 años, estaría cobrando, como mínimo, 400 euros más a final de mes. Esto no se recibe". "El precio de la vida ha subido pero nuestro sueldo sigue estancado, ¿así cómo vamos a vivir?, lamenta.

Jubilación a los 58 años

En una esquina una mujer escuchaba con interés los testimonios y asentía tímidamente. Es la vicepresidenta de Kellys Unión Tenerife, María Noel, que todo lo que comentaron estos compañeros le resultaba familiar. Sin embargo, puntualiza que les faltó una cosa: la rebaja de la jubilación de los trabajadores del sector de la hostelería en las Islas a 58 años. El motivo reside den las enfermedades que causa el trabajo y que "al seguir estando como enfermedad común, tenemos problemas con las mutuas y la Seguridad Social no nos reconoce que es laboral". Entre las que padecen, y por lo que reclaman una jubilación a esa edad, dolencias de espalda por el peso de los muebles que tienen que mover o levantar, o patologías en la piel por los productos químicos que emplean para la limpieza.

Trabajadores de Correos

Pero no todos los trabajadores eran del sector de la hostelería. En torno a 15 personas vestían chalecos amarillos y portaban una pancarta que rezaba: "Es el momento. En defensa del servicio postal público contra el desguace de Correos". Se trata de trabajadores del servicio postal público de Correos que desde el mes de marzo de 2024, hace más de un año, protestan por la carga de trabajo que deben soportar ante la falta de nuevas contrataciones de personal. Uno de ellos asegura que "no pararán hasta que se den cuenta que no podemos más y que muchas veces, pese a no notarse de puertas para fuera, se retrasan envíos o recepciones porque no hay personal".