Ni una semana ni diez días: este es el plazo que tienes para evitar una multa de 20.000 de Hacienda solo por no presentar esto

La Agencia Tributaria ha lanzado un aviso a los ciudadanos para alertar de la multa a la que se enfrentan si no llevan a cabo uno de sus trámites obligatorios en los próximos días, que puede obligarles a abonar hasta 20.000 euros en sanciones. Pero no toda la población está afectada por esta novedad, sino que esta responsabilidad se centra en todas aquellas personas que tengan cuentas bancarias o bienes inmuebles en el extranjero y que deban presentar el Modelo 720.

Tal y como recalca la administración, fue el pasado 1 de enero cuando empezó el plazo para llevar a cabo esta gestión, un periodo que acabará en poco más de una semana, en concreto, el próximo 31 de marzo. "En aquellos supuestos en que, por razones de carácter técnico, no fuera posible efectuar la presentación a través de Internet en el plazo reglamentario de declaración, dicha presentación podrá efectuarse durante los cuatro días naturales siguientes al de finalización de dicho plazo", señala la Agencia Tributaria al respecto.

No toda la población tiene que llevar a cabo este trámite, sino que este modelo solo lo deben presentar las personas físicas o jurídicas que posean bienes o derechos en el extranjero por un valor superior a 50.000 euros.

Estos supuestos incluyen las cuentas en entidades financieras localizadas en el extranjero, los bienes inmuebles y derechos sobre estos inmuebles que se sitúen fuera de nuestras fronteras, así como valores, seguros, derechos y rentas depositados, gestionadas u obtenidas en el extranjero.

Multas desde los 100 euros a los 20.000

Todos estos datos deberán presentarse ante la Agencia Tributaria antes de que finalice este mes de marzo ya que, de no hacerlo, pueden enfrentar a los contribuyentes a cuantiosas sanciones que van desde los 100 euros a los 20.000.

Así, el no comunicar correctamente el domicilio fiscal tendrá una multa de 100 euros, mientras que si el modelo tiene errores o respuestas inexactas que no provoquen un perjuicio económico para Hacienda supondrá una sanción de 150 euros, hasta alcanzar el 2% del valor de los activos que no se hayan declarado.

Esta cuantía se multiplica en los casos en los que el ciudadano no presente el modelo o lo entregue fuera de plazo, que le costará entre 10.000 y 20.000 euros.

Para presentar este documento, los ciudadanos deben hacerlo de forma telemática a través de la web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), donde deberá identificarse con certificado, DNI electrónico o sistema de identificación Cl@ve.

"Si el declarante no dispone de certificado electrónico es necesario que la persona que realiza la presentación esté autorizada para presentar declaraciones en nombre de terceros, bien por estar dado de alta como colaborador o bien por estar apoderado para realizar este trámite", señala la administración.