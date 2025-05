Dácil Barreto, CEO de Dos Santos: "La sobrerregulación evita acceder a productos del tabaco que son menos dañinos"

¿Qué valor diferencial encierra la innovación tecnológica en la industria tabaquera?

Si hemos conseguido ser un referente en las Islas, ha sido principalmente por nuestra capacidad para transformarnos e innovar, y para ello es esencial estar atentos en todo momento a los cambios de hábitos del consumidor y apostar continuamente por explorar nuevas líneas de negocio. De esa manera hemos conseguido crecer de forma importante, sobre todo en los últimos años.

¿En qué términos?

Por ejemplo hasta alcanzar las 350 personas en plantilla, la hemos triplicado en los últimos dos años y medio. Si sumamos la distribución, la comercialización de nuestros productos y los de terceros, aquí y en la Península, y añadimos a quienes trabajan en Quesos San Mateo, la otra empresa industrial del grupo, llegamos a las 432 personas. Hablamos de una capacidad de producción de 2,2 billones de unidades entre puro manual, puro mecanizado, cigarrillos, cigarritos e incluso algunas picaduras. No solo de nuestras marcas, también de multinacionales como Philip Morris, con los que llegamos a acuerdos muy importantes en los años 2011, para fabricar cigarrillos, y 2023, para un volumen muy importante de cigarritos, lo que nos ha permitido incorporar diez nuevos mercados de exportación en Europa.

Innovar es invertir. ¿Cuánto?

15 millones de euros, entre nuevos edificios para el almacenamiento, instalaciones de climatización, cámaras de congelación y acondicionamiento del producto; maquinaria puntera y la instalación, que para nosotros es clave, de placas de energía solar fotovoltaica. Contamos ya con 550 kilovatios de potencia y llegaremos a los 650 al final de este año.

¿A cuánto asciende el ahorro en la factura energética?

Aproximadamente un 30%.

Sigamos hablando de innovación, pero en lo que respecta a la aparición de nuevos productos. ¿Ampliarán su catálogo?

Le comentaba que estamos atentos continuamente a los cambios de hábitos. Somos conscientes de que cada vez hay mayor número de consumidores que apuestan por productos que causan menos impacto en la salud, como las bolsitas de nicotina, pero tomar ese camino tiene que ser algo que esté muy bien atado.

¿A qué se refiere?

Esos pasos tienen deben estar meditados y venir avalados por un estudio de viabilidad robusto y un contexto legislativo que ofrezca garantías, que por desgracia no es el escenario actual. Vivimos un momento en el que se tiende mucho a la sobrerregulación y eso merma mucho la competitividad. Cada vez hay más normas sobre nuestros productos o peticiones de que se incremente la presión fiscal al sector, y ahí está la carta remitida por el Gobierno de Países Bajos a la Comisión Europea (CE) solicitándolo. Queremos ser competitivos, apostamos por la transformación, por nuevos productos menos nocivos, y todo desde Canarias; queremos estar a la vanguardia, pero no encontramos más que obstáculos a cada paso.

Usted también es la presidenta de la Asociación Canaria de Industriales Tabaqueros (ACIT). ¿Qué lugar ocupa este sector en la economía de las Islas?

El sector tiene mucho arraigo y mucha tradición en las Islas. Además, con gran capacidad de innovación, inversión y creación de empleo. Representamos el 13,9% del PIB industrial del Archipiélago, con un volumen de negocio que alcanza los 243 millones de euros anuales o de los 5.000 puestos de trabajo entre directos, indirectos e inducidos que mantenemos.

Y en el mapa de la exportación, ¿en qué lugar están?

En 2023 recuperamos el liderazgo que ya ostentamos en el pasado, el tabaco fue el producto canario más vendido en el exterior. La capacidad exportadora del sector ha aumentado muchísimo. En el caso concreto de Dos Santos, gracias a los acuerdos que le comentaba anteriormente, vamos a superar los 36 millones de euros este año. Es muy importante poder recibir ese tipo de proyectos por parte de grandes multinacionales y, por supuesto, demostrar, como hemos hecho, que somos capaces de trabajar con altos estándares.

¿Cuánto tiene que ver en esas operaciones el diferencia fiscal que disfruta Canarias?

Si somos capaces de competir con empresas continentales es gracias también a nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF), y especialmente al Arbitrio sobre las Importaciones y Entrega de Mercancías (AIEM). Es una herramienta clave para que la industria canaria compense sus sobrecostes y pueda sobrevivir y competir con empresas continentales.

¿Hay cohesión entre las empresas tabaqueras de las Islas en el diálogo con la Administración?

Cohesión total. Es muy importante que así sea cuando se trata de defender nuestros intereses.

Vamos a hacer un repaso rápido por las interacciones más recientes con el Gobierno central. ¿Cómo ha quedado la adopción del empaquetado genérico?

Es algo único para nuestro sector. En el Congreso de los Diputados se aprobó una moción que contempla consensuar con la industria cualquier medida que impacte contra nuestro tejido. Y a la vez, sentarse y colaborar con el Gobierno de Canarias para adoptar medidas en la lucha contra el tabaquismo y transformar el sector.

¿Cómo respira Madrid ante la relevancia que tiene esta actividad para la economía de las Islas?

En una reciente interpelación al ministro Jordi Hereu hubo muchas menciones a esta cuestión. Como le digo, se habló de desarrollar un trabajo colaborativo. Eso es fundamental y muy positivo. Hablamos de proteger el conocimiento que hemos acumulado durante años y eso estuvo sobre la mesa en todo momento. Tras esta interpelación llegó la moción de la que le hablaba y ese mismo día se publicó un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que frenó al Ejecutivo en la persecución de sus objetivos.

¿Que eran?

Se estaba tramitando en las Cortes un proyecto de real decreto, que es el que regula ciertos aspectos de nuestra actividad, como la utilización de sabores, aromas o la limitación del contenido de las bolsitas de nicotina a 0,99 miligramos. Pues la CNMC viene a decir que ese proyecto normativo restringe la competencia y, por ello, insta al Gobierno central a utilizar principios de buena regulación. También habla de aportar más evidencia científica. Eso significa que nuestras reivindicaciones tienen mucho fundamento.

Sáqueme del error si lo cometo. ¿0,99 miligramos no es una invitación a un consumo mucho más elevado?

Limitar determinados productos que son menos nocivos, y hay estudios que soportan esta afirmación, es impedir al sector proporcionar a los consumidores acceso a estas alternativas.

¿Cuáles son esos estudios?

Son numerosos ya, los que concluyen que es en la combustión donde se liberan los componentes más nocivos. Siguiendo con las bolsitas, un país como Suecia, en el que este tipo de consumo está más arraigado, ya ha alcanzado los objetivos de reducción de los problemas derivados del tabaquismo que la UE se ha fijado para 2030.

¿En qué medida obliga al Gobierno el informe de la CNMC?

Es un informe que podrán tener en cuenta o no, pero yo espero que no lo ignoren. Solo la existencia de un informe con estas conclusiones, que fundamenta nuestras preocupaciones, ya es más que relevante. Estamos hablando del organismo que vela por el respeto a la libre competencia en condiciones de igualdad y de defensa de los consumidores, para que tengan acceso a mercados transparentes. Si me pregunta a mí, desde luego que hay que tener en cuenta los informes que emite la CNMC.

Vuelvo a referirme a la cohesión a la que antes aludía para ponerla en relación con este proceso legislativo. ¿Ha estado el sector totalmente alineado?

No puedo sino tener palabras de agradecimiento que extiendo a asociaciones como Asinca (Asociación de Industriales de Canarias) y al Parlamento de Canarias. En diciembre de 2024, todos los grupos con representación en la Cámara autonómica firmaron una proposición no de ley (PNL) para rechazar el empaquetado genérico. No solo por el impacto sobre las empresas tabaqueras, también por el golpe que iba a suponer para la industria que nos complementa.