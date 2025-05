Una mina inagotable: récords de turistas y de facturación en el arranque de 2025 en Canarias

El negocio turístico ya era el motor de la economía canaria antes de la covid. Pero tras la pandemia se ha convertido en una mina inagotable que produce cada vez más. La primera industria del Archipiélago despidió el trimestre inicial de 2025 con récord de visitantes extranjeros, el enésimo, y con récord de facturación, también el enésimo desde que se venciera al coronavirus. Con los casi 1,6 millones de turistas foráneos contabilizados el pasado marzo, las Islas encadenan por primera vez 21 meses, desde julio de 2023, con más de un millón de viajeros mensuales.

En marzo vino a Canarias un total de 1,56 millones de visitantes extranjeros, exactamente 1.556.532, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística. Son un 1% más, 13.309 más, que en el mismo mes de 2024. Y eso aun cuando la Semana Santa cayó el año pasado en marzo, mientras que en 2025 lo hizo en abril. Es decir, que en marzo de este año hubo más turistas incluso sin ese empujón extra de la Semana Santa.

Los ingresos del sector turístico entre enero y marzo se sitúan un 47% por encima de los de igual período de 2019

Con esa afluencia histórica en marzo –un nuevo récord sobre el récord que ya se había establecido un año antes–, la cantidad de viajeros foráneos en el primer trimestre de 2025 rozó los 4,4 millones –fueron 4.361.596 en cifras exactas–. Un 2,1% más que en el trimestre inicial de 2024 –89.391 visitantes más– y hasta un 18,6% más que entre enero y marzo de 2019.

En el primer trimestre de aquel año, el último año precovid, vinieron al Archipiélago 682.521 turistas extranjeros menos que en el arranque de este 2025. Es también, claro, otro récord sobre récord, ya que en los tres primeros meses de 2024 se superaron por primera vez los cuatro millones de viajeros, con cerca de 4,3 millones, un número que este año se ha quedado pequeño.

La primera industria de las Islas se enfrenta el próximo día 18 a otra protesta bajo el lema ‘Canarias tiene un límite’

Y si notable es el incremento de la cantidad de visitantes, el aumento de los ingresos es a todas luces extraordinario. Los turistas internacionales gastaron en marzo en sus vacaciones o escapada a las Islas un montante de 2.428,6 millones de euros. Un 4,5% más que en igual mes de 2024. El gasto en el primer trimestre del ejercicio –gasto desde la perspectiva de los viajeros e ingresos o facturación desde la perspectiva de las empresas turísticas– asciende así a 6.863,8 millones, un 5,5% más –355,5 millones más– que entre enero y marzo del pasado año.

La facturación sube más que la inflación

Son subidas superiores a la experimentada en el mismo período, de marzo de 2024 a marzo de 2025, por el Índice de Precios de Consumo (IPC), que solo creció en la región un 1,6%. Con todo, para ver hasta qué punto se han disparado los ingresos del sector hay que mirar por el retrovisor.

Esos casi 6.900 millones de euros facturados en el primer trimestre de 2025 son la friolera de 2.209,1 millones más que en el mismo período de 2019, cuando nadie imaginaba que la industria turística se detendría solo un año después por la covid. Es verdad que la pandemia desencadenó una crisis inflacionaria a partir de 2021, con lo que los costes de las empresas se han incrementado sobremanera, pero no es menos cierto que los ingresos lo han hecho aún más.

Un 47,5% más

Desde 2019 –de marzo de 2019 a marzo de 2025–, el IPC creció en el Archipiélago un 20,8%. Un alza más que sensible. Sin embargo, la facturación del sector aumentó un 47,5%, es decir, 26,7 puntos más que el IPC. Dicho de otro modo: si la inflación ha sido extraordinaria, y con ella la subida de los costes que soportan las empresas, el incremento de los ingresos ha sido doblemente extraordinario. ¿En qué medida esto se ha traducido en beneficios?

Ya sería otra cuestión, dado que más facturación no necesariamente es sinónimo de más beneficio, y cabe aquí recordar que muchas empresas del ramo, sin ir más lejos los hoteles, tuvieron que cerrar sus puertas en lo peor de la pandemia. No obstante, a esto podría oponérsele que en aquellos meses de ingresos cero estas empresas contaron con ayudas públicas. En definitiva, que el histórico crecimiento de la facturación esté o no convirtiéndose en beneficios extras dependerá de las circunstancias de cada negocio.

Viajes un poco más cortos

En lo general, el único pero está en la duración media de los viajes, que en los tres primeros meses del año fue de 8,61 días, un 3,1% menos que en enero-marzo de 2024, cuando era de 8,89 días. Eso sí, de momento es una reducción muy pequeña como para resultar preocupante. En el mismo período de 2019, los viajes de los turistas en Canarias duraban de media 8,8 días, solo un poco más, y en 2018, 8,56 días, incluso menos.

Hay que recordar que el próximo día 18, en medio de esta bonanza económica, el turismo se enfrentará a una nueva manifestación, la tercera, bajo el lema ‘Canarias tiene un límite’. La intención de los organizadores es dejar patente su negativa a un «modelo económico» que «está llevando a las Islas al límite». Eso por un lado. Por otro, en la hostelería sigue sin solucionarse el conflicto laboral que dio lugar a la huelga durante la Semana Santa en la provincia tinerfeña.