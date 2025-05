Así te afectaría la reducción de jornada que quiere aprobar el Gobierno

El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes el anteproyecto de ley para la reducción de la jornada laboral para así luego remitirlo al Congreso, donde las fuerzas políticas allí representadas deberán decidir si lo validan o no. El texto que el Ejecutivo remitirá a los grupos parlamentarios tiene como principal objetivo reducir de las actuales 40 horas a las 37,5 horas a la semana la jornada laboral, si bien su aplicación estará plagada de letra pequeña.

No todos los asalariados en España, de prosperar la norma, van a ver reducido su horario laboral y la ley no pretende desterrar, ni mucho menos, las ocho horas diarias que es habitual faenar. Además del tiempo de trabajo, la norma también contempla cambios en cómo este se computa y prevé aumentar las sanciones para las empresas donde no se fiche o no se fiche correctamente. También, tal como está actualmente redactada y si no sufre cambios durante la negociación parlamentaria –algo probable- mejoraría el sueldo a los empleados a tiempo parcial, entre otros.

El texto aprobado por el Consejo de Ministros prevé que la reducción de jornada entre en vigor a partir del 1 de enero del 2026. Es decir, de prosperar, las empresas tendrán lo que queda de año para reorganizar sus calendarios laborales y planificar cómo aplican esa reducción de jornada a partir del próximo ejercicio. No obstante, no todas reducirán igual la jornada y serán muchos los empleados que seguirán trabajando ocho horas al día.

Ahora el texto será remitido al Congreso y allí le espera una endiablada negociación parlamentaria. Según el calendario que maneja el Gobierno, su idea es que el texto pueda ser aprobado a la vuelta del verano para dejar el último trimestre del año a las empresas para que reorganicen sus turnos y horarios, encajen y pacten la reducción con sus plantillas.

La promesa con la que el Gobierno de coalición logró, entre otros, forjar una mayoría suficiente para que Pedro Sánchez siguiera siendo presidente de España es que la jornada laboral se reduciría a 37,5 horas semanales. No obstante, en España el tiempo de trabajo no se computa semanalmente, por más que la referencia popular más frecuente sea esa.

En la normativa española el tiempo de trabajo se calcula anualmente y actualmente la jornada laboral está fijada en un máximo de 1.826 horas al año. Esa cifra equivale a unas 40 horas semanales y si se reduce la jornada a 37,5 horas semanales, la regla de tres dicta que las horas al año bajarán a 1.712 horas, si bien la cifra definitiva deberá explicitarse en la ley y los sindicatos, entre otros, buscarán negociarla.

Que la jornada laboral se compute anualmente no es baladí de cara a su aplicación. El texto preacordado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos da amplio margen a las empresas para distribuir esas horas de diferentes maneras. Por ejemplo y teniendo en cuenta los hábitos de compañías que hoy ya tienen pactada una jornada inferior a las 40 horas semanales, habrá empresas donde la reducción de jornada se traducirá en faenar menos cada día, una media hora menos.

En otras, se dará la tarde del viernes libre y el resto de días se seguirá faenando ocho horas diarias. Otra posibilidad es tener dos horarios diferentes, uno de invierno, con ocho horas diarias de lunes a viernes, y otro de verano, intensivo y con menos horas, pero compactadas más en el tiempo y dejando tardes libres. Para aquellas corporaciones donde reformular los horarios no sea posible, otra opción es seguir trabajando lo mismo, pero dar más días libres –entre 12 y 14 días libres más a lo largo del año, si se mantienen las ocho horas diarias-.

Las empresas no podrán negar la reducción de jornada a sus empleados, si bien tendrán amplio margen para redistribuir los horarios y en muchos casos esos cambios deberán pactarlos con la representación legal de los trabajadores.

No, según el preacuerdo de sindicatos y Trabajo. En España, el número máximo de horas extraordinarias que un trabajador puede realizar al año es de 80 horas, según lo establecido en el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores y la ley de reducción de jornada no prevé cambiarlo. Si bien este puede ser un punto negociable durante la tramitación parlamentaria de la norma y hay voces favorables a la ley que se han mostrado abiertas a hablar del tema.

Según el texto pactado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, la ley de reducción de jornada implicará un aumento de sueldo para los trabajadores a tiempo parcial. Un colectivo eminentemente formado por mujeres, que serán las más beneficiadas. De la misma manera que para un asalariado a 40 horas, la norma implicará que cobre lo mismo por hacer menos horas, para empleados a jornada parcial implicará que hará las mismas horas, pero por un mayor salario.

La relación salario/hora aumentará y, salvo cambio en el texto, ello obligará que aquellas personas que estén a 20, 30 o 35 horas, por citar algunos ejemplos, mantengan su jornada, pero vean aumentado su salario de forma proporcional. Por ejemplo, si una persona hacía 20 horas por un salario de 1.000 euros, tras la reducción hará 20 horas, pero por 1.066,7 euros.

Otra de las novedades que más afectación tendrá si entra en vigor la norma es en cómo se registra la jornada. Desde 2019 todas las empresas tienen la obligación de hacer fichar a sus empleados y contar cuántas horas hacen cada día. Ahora el Gobierno quiere cambiar las condiciones para hacer el registro más fiable y controlable, algo que vienen reclamando los inspectores de Trabajo ya que con el actual sistema las posibilidades de fraude son múltiples.

A partir de la entrada en vigor de la norma, las empresas tendrán un plazo de tres meses para pasarse a un sistema de control electrónico y digital. Se acabó lo de fichar rellenando una hoja de papel, como hacen a día de hoy muchas pymes. La idea es que la Inspección de Trabajo pueda acceder en remoto a las horas realizadas y controlar si existe fraude. La norma también prevé multiplicar las sanciones a las empresas incumplidoras. Si hasta ahora era una sanción por empresa, ahora será una sanción por cada uno de los empleados que no registre bien sus horas.