La empresa familiar apuesta por América Latina ante la guerra arancelaria de Trump

Ignacio Rivera, presidente del Instituto de la Empresa Familiar, ha instado a apostar por América Latina ante la guerra arancelaria desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, especialmente con los países que forman parte de la alianza de Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay). "Tenemos la oportunidad de alcanzar un pacto de Estado para mitigar las consecuencias de la incertidumbre geopolítica", ha señalado Rivera este miércoles durante la clausura de la Asamblea Anual de Socios de la organización que preside. Entre las cien compañías de origen familiar que componen esta entidad se encuentran Hijos de Rivera (dueño de Estrella Galicia), Ferrovial, Mercadona o Puig.

El Instituto de Empresa Familiar ha celebrado este encuentro en el Palacio de la Bolsa de Madrid en una jornada en la que estaba prevista la intervención del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para explicar la propuesta económica del partido. Feijóo no ha podido asistir finalmente porque ha tenido que dar la réplica al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El vicesecretario de Economía de PP, Juan Bravo, ha sido el encargado de defender la opinión de la formación. Bravo se ha mostrado muy crítico con el plan arancelario del Ejecutivo y ha aseverado que su partido votará en contra del decreto de medidas. "Solo ofrece más deuda a las empresas y más préstamos, igual que durante la pandemia. Lo que necesitan los empresarios son rebajas fiscales. No vamos a votar a favor de algo en lo que no creemos", ha señalado Bravo. El responsable económico de la formación ha afirmado que es necesario mejorar las condiciones de la empresa familiar. "Les damos las gracias por emprender, generar empleo, hacer marca España y contribuir a que España funcione", ha expresado.

Juan Bravo, vicesecretario de Economia PP. / Imagen cedida

Potencial de España

Rivera también ha destacado el potencial de España para brillar en un momento geopolíticamente muy complicado. "Como empresas familiares estamos preocupadas ante la incertidumbre, aunque hay que destacar que las compañías españolas tenemos ahora la oportunidad de liderar el crecimiento en el continente europeo, ya que España es ahora mismo una de las locomotoras del Viejo Continente", ha afirmado. Rivera también ha destacado que las empresas familiares son diferentes por "su visión a largo plazo". "En la actual coyuntura, también somos un elemento de estabilidad. Representamos el 90% del tejido empresarial en este país, generamos el 70% del empleo privado y aportamos el 70% del PIB. Pero nuestro valor va más allá de las cifras: nos caracteriza una visión a largo plazo, un origen que cuidamos con esmero y una responsabilidad inherente hacia las personas, nuestros aliados y el planeta", ha explicado.

Durante la jornada también ha intervenido Josep Borrell, exrepresentante de la UE para Asuntos Exteriores, que centró su ponencia en la necesidad de incrementar el gasto militar e impulsar el sector de defensa de la Unión Europea. "Ahora los europeos nos hemos dado cuenta de que tenemos que ocuparnos de nuestra seguridad. Los americanos ya nos dijeron en la época de Obama que tenían que centrarse en las amenazas del Pacífico, por lo que los europeos nos tenemos que preocupar de garantizar nuestra seguridad y para ello tenemos que incrementar el gasto militar en unos 200.000 millones cada año para no depender de Estados Unidos", ha asegurado. Borrell también ha señalado la necesidad de ampliar las relaciones comerciales con Mercosur y explorar alianzas con India o África.

Josep Borrell, presidente del CIDOB y exrepresentante de Asuntos Exteriores de la UE. / Imagen cedida

El encuentro también ha contado con un diálogo entre Arancha González Laya, exministra de Exteriores, y Pablo García-Berdoy, exembajador ante la UE y actual líder de Asuntos Públicos en LLYC. Durante el coloquio se ha repasado la transformación geopolítica profunda que atraviesa el mundo, impulsada por el ascenso de China y la pérdida de liderazgo de Estados Unidos. Ambos expertos han coincidido en que este cambio no es circunstancial, sino estructural, y marca el fin del modelo de organización internacional que conocíamos.