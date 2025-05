¿Podría el conflicto arancelario entre EE.UU. y China llevarnos a un escenario similar al de la crisis del Covid-19?

La incertidumbre económica se está convirtiendo en la norma en lugar de la excepción. Con la mirada puesta en la geopolítica global y los efectos dominó que pueden desencadenar decisiones en países clave como Estados Unidos o China, surgen cada vez más voces expertas que alertan sobre lo que podría avecinarse en los próximos meses. Uno de los analistas más destacados en España, Santiago Niño Becerra, ha lanzado un serio aviso: podríamos enfrentarnos a una situación comparable a la paralización mundial que vivimos durante la pandemia del Covid-19.

Inflación y tensión geopolítica: un cóctel de alto riesgo

La población española lidia actualmente con una inflación persistente que afecta a productos de primera necesidad como los alimentos, la energía y el combustible. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación interanual se mantiene por encima del 3%, con la energía y los productos frescos como principales responsables. A esto se suma el encarecimiento del alquiler y las hipotecas, presionadas por los tipos de interés fijados por el Banco Central Europeo (BCE).

En medio de este contexto, la reciente política arancelaria impulsada por Donald Trump, que ha vuelto al centro del tablero económico internacional tras su retorno a la primera línea política en EE.UU., reaviva tensiones con China. Estas fricciones comerciales ya han tenido impacto en los mercados financieros, generando caídas en índices clave como el Dow Jones y el Nasdaq, según datos de Bloomberg.

La advertencia de Niño Becerra

Durante una reciente intervención en el programa Espejo Público, el catedrático Santiago Niño Becerra recordó que uno de los puntos más bajos del mercado bursátil fue durante la gran recesión de 2008, cuando el índice cayó hasta los 735 puntos. Desde entonces, el crecimiento ha sido espectacular, alcanzando los 6.101 puntos en 2025, lo que representa un incremento de más del 730%.

Niño Becerra enciende las alarmas. / La Provincia

Para el economista, esta evolución no responde a un crecimiento real de la economía, sino a una "burbuja especulativa" alimentada por los mercados. En sus palabras, “no deberíamos preocuparnos si la bolsa baja un 10%. Lo preocupante sería una caída del 80%, que marcaría un colapso sistémico”. Aun así, advirtió que un aumento en las tensiones comerciales podría tener consecuencias mucho más graves que simples fluctuaciones bursátiles.

“Un verano con síntomas de colapso económico”

El escenario que plantea Niño Becerra no es alentador. Si se intensifica el conflicto comercial entre EE.UU. y China, y especialmente si se imponen nuevos aranceles que generen represalias mutuas, podríamos estar al borde de un bloqueo económico internacional, similar al experimentado en los meses más duros de la pandemia de Covid-19.

“Si la situación arancelaria se prolonga, no descarto que vivamos un verano con signos claros de paralización económica mundial”, ha afirmado el experto. Esta advertencia cobra fuerza teniendo en cuenta el nivel de interdependencia entre economías en la actualidad: cualquier restricción en las cadenas de suministro globales podría provocar escasez, inflación y freno al crecimiento.

China, más preparada que nunca para resistir

Niño Becerra también apuntó un detalle clave: China ha aprendido de su experiencia con el colonialismo económico occidental y, según su visión, está mejor posicionada que EE.UU. para soportar una guerra económica prolongada. “Tiene más activos estratégicos, una red de inversión sólida en África y América Latina, y proyectos de infraestructura que la convierten en un socio necesario para muchos países”, explicó.

El presidente chino, Xi Jinping, posa frente a banderas chinas y de la UE, en una imagen de archivo. / LI XUEREN / CONTACTO / EUROPA PRESS

Este análisis coincide con las conclusiones del Informe de Inversiones Mundiales 2023 de la UNCTAD, que destaca a China como el mayor inversor extranjero directo en el continente africano, con más de 54.000 millones de dólares en proyectos activos, la mayoría relacionados con energía, minería e infraestructuras.

El papel de Europa: entre la inflación y la dependencia energética

Europa, y en particular España, podría ser uno de los grandes damnificados si se acentúan las tensiones globales. La economía española depende en gran medida de las exportaciones y del turismo, dos sectores que sufrirían si se ralentiza el comercio internacional o si se impone un nuevo ciclo de restricciones. Además, la dependencia energética del exterior sigue siendo un punto débil.

Un reciente informe de Eurostat señala que el 74% de la energía consumida en España procede de fuentes extranjeras. Esta vulnerabilidad energética, combinada con una inflación persistente y un posible freno del consumo, podría derivar en un nuevo periodo de estancamiento económico.

El espejo del pasado: ¿podemos repetir 2008?

Las advertencias de Niño Becerra recuerdan en muchos aspectos a los meses previos a la crisis financiera de 2008. Entonces, muchos expertos minimizaron los riesgos hasta que fue demasiado tarde. Hoy, algunos indicadores vuelven a sonar las alarmas: alta exposición al endeudamiento, burbujas especulativas en los mercados financieros, y un sistema global interconectado y frágil ante cualquier disrupción geopolítica.

Según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), la deuda global ha alcanzado niveles históricos, superando los 235 billones de dólares en 2024, lo que representa el 92% del PIB mundial. Este contexto deja poco margen de maniobra para gobiernos y bancos centrales si una nueva crisis golpea con fuerza.

¿Estamos a tiempo de evitar una nueva recesión global?

La respuesta no es sencilla, pero los expertos coinciden en que aún es posible mitigar los riesgos si se prioriza la diplomacia económica y se fortalecen los acuerdos comerciales multilaterales. También es crucial que los gobiernos inviertan en sectores clave como la energía renovable, la digitalización y la soberanía industrial.

Mientras tanto, la recomendación general de economistas como Niño Becerra es prepararse: reducir la deuda personal, diversificar ingresos y estar atentos a los indicadores macroeconómicos. Porque si bien aún no se ha confirmado una nueva crisis, los síntomas empiezan a ser preocupantes.

El mensaje de Niño Becerra no busca alarmar, sino prevenir. En un mundo marcado por la volatilidad, la prudencia y el análisis riguroso son más necesarios que nunca. Y aunque el verano de 2025 aún no ha comenzado, las señales apuntan a que no será una estación tranquila para la economía global.