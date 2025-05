El Estado garantiza el pago de toda la deuda a las aerolíneas por la ayuda del 75%

El Gobierno central garantiza a las líneas aéreas que operan los territorios extrapeninsulares que les será abonada toda la deuda pendiente por el adelanto que estas empresas hacen del descuento a residentes en el transporte aéreo, que el sector calcula en estos momentos en más de 500 millones y que al final de 2025 alcanzará los 1.500 millones. De momento, el único pago que se hará antes del verano serán los 319 millones del crédito extraordinario que se recoge en el proyecto de ley de reforma de las leyes de Navegación Aérea y de Seguridad Aérea que este jueves ha aprobado el Congreso, con la abstención del PP, y que ahora pasa al Senado para culminar su tramitación.

La portavoz socialista en el debate celebrado en la Cámara baja, la balear Milena Herrera, acusó al PP de causar un “alarmismo innecesario” por el retraso del abono a las aerolíneas de las subvenciones destinadas al viajero, y aseguró en nombre del Ejecutivo central que “el descuento para residentes no ha estado en ningún momento en peligro, ni tampoco la conectividad, y pueden ahorrarse el alarmismo para con las obligaciones que se generen para este 2025”. “Este gobierno cumple y va a seguir cumpliendo con los pagos que correspondan”, remarcó la diputada tratando de tranquilizar así a las compañías aéreas sobre los pagos pendientes, así como a los residentes de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla sobre el riesgo de que, como consecuencia de ello, alguna de estas operadores eliminaran algunas rutas o redujeran conexiones. “Esto demuestra hasta qué punto la alarma que ha querido generar el PP en los territorios donde se aplica esta subvención ha sido exagerada e innecesaria”, resaltó la diputada balear.

Crédito de 319 millones

El crédito de 319 millones consignado en el proyecto de ley mencionado, a través de una enmienda pactada entre el PSOE y CC durante la tramitación previa, es la cantidad que se estima que ha quedado pendiente de pago correspondiente a 2024, ejercicio que sumó obligaciones para el Estado por este concepto superiores a los 560 millones registrados en los presupuestos estatales de 2023, los últimos aprobados. Las sucesivas prórrogas de estas cuentas estatales para 2024 y 2025 obliga al Gobierno central a habilitar los correspondientes créditos extraordinarios para cubrir la totalidad del gasto originado por la aplicación del 75 % del descuento aéreo a residentes y que inicialmente asumen las operadoras aéreas. Esta medida no es del agrado de estas, como ha externado la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) por considerarla “un parche que no resuelve el problema”, en referencia a la situación que se arrastra porque la dotación que fija el Gobierno, con unos presupuestos prorrogados, es insuficiente para pagar el dinero que adelantan las empresas.

El Gobierno de Canarias se confiesa preocupado también por el agujero de las subvenciones

El PP pretendía que la cifra total del crédito recogido en la reforma legislativa en tramitación alcanzara 1.200 millones, casi la totalidad de la deuda acumulada prevista para todo el año en que la cifra el sector (1.500 millones). Con ese objetivo presentó primero una enmienda que fue rechazada en comisión, y que finalmente fue vetada por el Gobierno central esta semana de cara al debate del dictamen de este jueves en el pleno del Congreso, apelando a su afectación presupuestaria. Los populares no han aclarado si insistirán en esta misma enmienda en el Senado, o si renunciarán a la misma dado el veto gubernamental con el que se van a encontrar también en la cámara territorial.

El portavoz popular en el debate del pleno de este jueves, Celso Luis Delgado, lamentó el veto del Ejecutivo a la propuesta de su grupo “conscientes de la necesidad de mantener las subvenciones a los residentes” y de que las compañías aéreas puedan recibir los descuentos a residentes que inicialmente se aplican con cargo a sus propias cuentas de resultados “Esa cantidad de 319 millones es insuficiente para atender las obligaciones que se han generado hasta el momento y no es razonable que se cargue sobre las aerolíneas una obligación del Estado”, afirmó el diputado antes de advertir de que “puede llegar el caso de que se pueda poner en peligro que se materialicen determinadas rutas y puede provocar la suspensión de vuelos”.

Canarias, preocupada

En el mismo sentido se pronunció este jueves la directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, María Fernández, quien anunció que el Ejecutivo regional tiene previsto afrontar esta cuestión con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en una reunión el próximo día 26 de este mes. “Nos preocupa que se ponga en riesgo la conectividad de todo un archipiélago. Con presupuestos prorrogados la partida no responde a la realidad de lo que se está viajando y esto puede poner en riesgo la conectividad de todo un archipiélago”, resaltó. Aclaró que “obviamente el descuento se puede seguir aplicando y estaría garantizado”, pero consideró que, pese a ello, “si las aerolíneas se retiran de las rutas entre Canarias y Madrid o con el resto de España desconectas todo un territorio”. “Nosotros no tenemos un plan B y no podemos coger un Cercanías o un Alta Velocidad y dependemos totalmente del avión”, remarcó.

Una enmienda de PSOE y CC permite aprobar un primer crédito de 319 millones para afrontar parte de la deuda

Fernández dijo que en la comisión mixta en materia aérea prevista pare el día 26 “plantearemos todas las dudas” porque “esto es la pescadilla que se muerde la cola” teniendo en cuenta que desde hace dos años los presupuestos estatales no recogen el coste real de los descuentos por el incremento de la demanda de billetes desde entonces.

“Si este año la demanda de billetes sigue al alza y mantenemos la partida presupuestaria, siendo la partida técnicamente ampliable, preocupa que ni siquiera podemos hacer frente a lo que ya está contemplado, y si hace falta más tampoco lo tienen previsto”, afirmó. “Estamos haciendo todo lo posible y reclamando medias al Gobierno de España para no poner en riesgo la conectividad de todos los canarios”, remachó la directora general de Transportes de Canarias.