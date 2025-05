De León: "Siempre hemos sido defensores de una ecotasa, pero no de un ecoimpuesto"

Impuesto no, tasas sí. La consejera de Turismo del Gobierno canario, Jéssica de León, aclaró esta mañana su posicionamiento sobre el debate surgido estos días en torno a la imposición de tributos a las pernoctaciones en las Islas. Un tema que vuelve a cobrar protagonismo a raíz de la propuesta planteada esta semana por CC Tenerife -su socio de Gobierno a nivel insular y regional- de establecer un gravamen a las pernoctaciones de los turistas. Una idea que, por su planteamiento inicial, no convence a los conservadores. "Siempre hemos sido defensores de una ecostasa, pero no de un ecoimpuesto", aclaró la responsable del área durante un acto con representantes de los cabildos insulares para la firma del convenio marco de infraestructura turística en Canarias. De León explicó que la fórmula de "impuesto", escogida por los nacionalistas, no puede ser "finalista". Para apoyar este argumento, De León recurrió al ejemplo del impuesto a los residuos con el que se recaudan cientos de millones de euros, pero la Consejería de Transición Ecológica "no gestiona ni un solo euro para mejorar la gestión de los residuos en Canarias".

Pero no fue la única explicación que aportó para rechazar la propuesta nacionalista. La consejera insistió, además, en que la idea de dejar fuera a los residentes no es posible. "No podemos exceptuar a los residentes, tanto en Baleares como en Cataluña pagan y aquí también lo harían", aclaró. Y los populares nunca han estado dispuestos a cruzar esa línea roja. "Somos un mercado importante para todas las islas. Mucha gente alquila un apartamento durante un mes para irse 30 días de vacaciones y estaríamos penalizando ese modo de elegir Canarias en detrimento de otras comunidades autónomas o de otros lugares de España", defendió.

Modelo de isla

A pesar de las pegas, De León quiso aclarar que "no milita" en CC Tenerife, y que tendrá que ser esa formación política la que decida en su VI Congreso insular, que se celebra este fin de semana, los detalles de la propuesta planteada por la responsable de Organización y presidenta del Cabildo tinerfeño, Rosa Dávila. Además, la consejera se mostró a favor de que cada isla también tenga la potestad de elegir su modelo de isla y el tipo de cliente que quiere recibir dentro de su marco y su estrategia turística. "El Gobierno respeta absolutamente todo lo que decidan los cabildos en el marco de sus competencias", añadió.

A juicio de la responsable del área, el diálogo sobre la fiscalidad turística debe producirse en el marco del debate sobre la futura ley de ordenación del turismo de Canarias, en las cinco mesas que se celebrará la próxima semana y en la que participarán más de 60 colectivos. De León recordó que no es la primera vez que se debate sobre fiscalidad. Ya ocurrió durante la celebración de las cinco mesas de trabajo del Reto Demográfico. "Se decidió por unanimidad que el modelo que tenía Lanzarote de fiscalidad era el que mejor repartía y generaba empleo, ya que se recaudan 40 millones de euros al año y se generan 728 puestos de trabajo asociados a los espacios naturales y a los centros de arte y cultura de turismo allí", aclaró.

La clave

Y en la misma línea se pronunció el vicepresidente del Cabildo de Tenerife y consejero de Turismo, Lope Afonso, quien insistió en que la clave está en actuar con una "fiscalidad inteligente ahí donde se están produciendo especiales situaciones de colapso". Y recordó que ya hay en vigor tasas que, según explicó, "han venido a prestar nuevos servicios para mejorar la movilidad, la experiencia de la visita y la conservación de espacios".

Ambos estuvieron esta mañana presentes en la firma del convenio marco de colaboración común entre la consejería de Turismo con los siete cabildos insulares para alinear los distintos proyectos en base a la Estrategia Canaria de Infraestructuras Turísticas Insulares, un documento que nace con el objetivo fundamental de definir una serie de líneas y ejes estratégicos, derivados de un proceso de inventario de las necesidades en esta materia de equipamientos turísticos de cada isla. A partir de ahora, será cada cabildo el que acuerde con la consejería las acciones concretas y las partidas económicas necesarias en cada isla. De León recordó que “por cada millón de euros invertidos en equipamientos turísticos se generan en las Islas veintinueve empleos entendiendo que cada producto turístico precisa de una infraestructura asociada al mismo, por ejemplo, el parapente necesita su pista de aterrizaje, o el turismo de mar necesita playas accesibles y servicios en la playa”.