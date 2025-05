José Carlos Rendón: «En el sector hay diferencias pero un mismo objetivo»

¿Cuál es el principal reto para el sector?

La unidad en el sector. Con la unidad podremos conseguir todos los objetivos que los agricultores esperan. Por otro lado, luchar para que se actualice la ficha financiera del Posei con respecto a los incrementos de costos que hemos tenido en los últimos 18 años, que es cuando se fijó la ficha actual.

¿Conseguirá su figura volver a aglutinar a los productores en una sola voz?

Esto no es trabajo de una sola persona, es voluntad de todos. Creo que todos los agricultores buscan lo mismo, posicionar al plátano en el listón que le corresponde. Se ha hablado de una desunión creo que más exagerada de lo que es en realidad. El que tengamos discrepancias no significa que no estemos en la misma línea de conseguir objetivos. Podemos tener diferencias y es sano que se manifiesten. A partir de ahí, tenemos que ponernos de acuerdo para lo mollar, sacar a todo el sector adelante. Para eso necesitamos también la ayuda de la Consejería de Agricultura, que siempre ha aportado muchísimo y esperemos que nos siga apoyando.

Con su llegada al cargo, ¿cambiará Asprocan su postura respecto al decreto para el reparto de las ayudas?

Asprocan lo que ha hecho es debatir qué pensaban las seis organizaciones de productores (OPP) que son las que representan a los agricultores. Tenemos diferencias unos y otros, pero la Consejería también tiene sus criterios. Entiendo que lo que haga será en beneficio del sector, con diferencias con los agricultores que podemos pensar que es una medida buena, mala o regular, eso el tiempo lo va diciendo. Es la Consejería la que toma las decisiones. Entiendo que, si en el futuro se ve que hay que corregir o moldear algo en el decreto que ellos quieren sacar, lo moldearán.

¿Ya ha asumido que el decreto saldrá adelante con los términos acordados en la PNL respecto al límite de ayuda por hectáres?

Yo entiendo que sí, ya eso no está en nuestras manos, nos parezca bien o mal. Nosotros entendemos que se ayuda vendiendo muy bien el mercado y defendiendo el plátano y la Consejería entiende que debe haber una adaptación. En todos los cambios hay cosas buenas y malas y yo no voy a decir que todo es bueno o malo. Lo único es que creo que el esfuerzo y el trabajo debe ir por otro lado. Ahora mismo, actualizar la ficha financiera y en eso tienen un papel el Gobierno de Canarias y el Gobierno central tremendo. Espero que nos apoyen.

¿Cree entonces que los esfuerzos de la Consejería deberían ir en esa dirección y no tanto en hacer cambios en el reparto de las ayudas?

Todos los esfuerzos que se hagan serán buenos si solucionan y equiparan la realidad. Yo no comparto ese enfrentamiento. Y puedo tener una idea, pero otro puede tener otra, y tal vez la de la otra persona puede ser la real. Todo eso el tiempo lo dirá. Pero el objetivo de Asprocan y de todos los agricultores debe ser actualizar la ficha financiera, ahí es donde tenemos que dar la batalla. Lo demás son opiniones y podemos tener razón o no tenerla.

Y, en su opinión, ¿esos cambios van a ser buenos o malos?

Yo he manifestado mi opinión, pero mi opinión no vale. En Asprocan somos seis organizaciones de productores. Ha habido, es verdad, una división entre cuatro organizaciones, que son el 60% de los agricultores, frente a dos. Pero no soy capaz de asegurar ahora mismo que mi criterio es el válido.

Se ha vendido esa desunión como una división entre grandes y pequeños, ¿es así?

Sí se ha vendido eso y creo que es un tema bastante pernicioso que nos quieran separar a grandes y pequeños. Mire, yo conozco a agricultores pequeños con una fanega de plátano que tienen unas producciones que ya les gustaría tener a los grandes productores. Estoy hablando de producciones de 80.000 kilos por hectárea. La PNL que se quiere aprobar reduce la ayuda a 65.000 o 68.000 kilos por hectárea. Pues ese agricultor pequeño verá que le van a tocar su bolsa. Pero eso es una cantidad de dinero que no es lo que va a salvar el sector.

La situación en los últimos años ha sido complicada, ¿qué se necesita para reconducirla?

Han habido unos años que climatologicamente han hecho que aumenten las producciones. Al haber más volumen y no tener mercado hemos tenido un gran problema, eso es cierto. Pero como la piña ha sido mayor, la mayor parte de los agricultores han tenido más kilos que vender y, por tanto, el rendimiento en algunos casos les ha beneficiado. Yo estoy en el mundo del plátano hace un montón de años y siempre ha habido buenos y malos. Tenemos que trabajar para colocar las mayores producciones en aquellas épocas en las que el mercado demanda más plátanos. Nuestro enemigo no es ni una OPP ni otra, sino la competencia desleal.

¿Qué hace falta para que Bruselas entienda de una vez que la banana es una competencia desleal?

Para eso hay que trabajar desde la unidad el sector, viajar a Bruselas, convencer a esta gente y decirles la realidad, que estamos es una zona que no es tropical, pero que no nos pueden comparar con el resto de Europa. Las plagas que tenemos aquí no son las mismas. Nos quitan el uso de una serie de productos, pero se los permiten a nuestros competidores. Para convencerlos hay que traerlos a Canarias, que vean nuestros problemas y la importancia y el volumen del plátano.

¿Cuál es ahora la radiografía del sector?

Hay muchos espacios en los que se ha abandonado el plátano porque si no funciona una actividad pues se pasa el aguacate o a otros cultivos, esos movimientos existen. Pero no creo que vayan a significar de una manera importante el devenir de la situación que hay en el plátano. Esos movimientos son normales y tenemos que trabajar para que haya incrementos, que es lo que debe haber porque si algo no crece al final se muere. Pienso que debe haber incrementos controlados, porque tenemos un mercado que es deficitario en la oferta. Se consume mucho más plátano del que nosotros colocamos en el mercado, por lo tanto hay capacidad de crecimiento. Pero es verdad que para que esa capacidad de crecimiento sea efectiva y rentable tiene que venderse a unos precios adecuados. Tenemos una competencia desleal pero una ventaja que no tiene ninguna fruta: una marca, Plátano de Canarias, que tenemos que potenciar cada vez más. Yo creo firmemente en el futuro del plátano.