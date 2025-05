¿Te pueden despedir por ir borracho al trabajo? La respuesta hará brindar a más de uno

Llegar al trabajo “contentillo” no es, por sí solo, motivo de despido. Así lo explica Juanma Lorente, experto en derecho laboral, en una publicación que ha generado un notable interés en redes sociales. Según señala, la ley española no permite despedir a un trabajador únicamente por presentarse bajo los efectos del alcohol de forma puntual, siempre y cuando esa situación no afecte negativamente al desempeño laboral.

La clave está en el artículo 54.2.f del Estatuto de los Trabajadores, que regula el despido disciplinario. En concreto, se establece que “la embriaguez habitual o toxicomanía” pueden ser motivo de despido si repercuten de manera negativa en el trabajo. Es decir, no basta con que el empleado llegue ebrio de forma aislada; tiene que ser una conducta repetida y que, además, cause perjuicios a la empresa.

“Si llegas un día con una copa de más, haces tu trabajo normalmente y no hay consecuencias reales en la empresa, ese despido sería considerado improcedente”, explica Lorente.

Este matiz es fundamental. La empresa no puede justificar un despido solo por una situación puntual, salvo que exista un protocolo interno específico o el puesto de trabajo implique un riesgo evidente (por ejemplo, si se trata de un conductor o un operario de maquinaria pesada).

En la práctica, esto significa que si un trabajador es despedido por acudir una vez bajo los efectos del alcohol sin que haya antecedentes ni problemas de rendimiento, tiene derecho a reclamar. Si el juez lo considera un despido improcedente, la empresa deberá reincorporar al empleado o pagarle una indemnización.

El experto recuerda que muchos trabajadores desconocen este punto del Estatuto y asumen que una situación puntual puede dar pie a una sanción definitiva. Sin embargo, la legislación laboral exige que la embriaguez sea “habitual” y que afecte de forma negativa al rendimiento o a la seguridad del trabajo.

Procedimiento disciplinario

Eso sí, Lorente aclara que hay matices importantes. Si el consumo de alcohol se produce de forma recurrente, afecta al ambiente laboral, o supone un riesgo para terceros, la empresa sí puede iniciar un procedimiento disciplinario con base legal.

También recuerda que la jurisprudencia española tiende a analizar caso por caso, valorando la gravedad de la situación, los antecedentes, la existencia de advertencias previas y el impacto real en el entorno laboral.

Por tanto, si un trabajador es despedido por una única vez que ha acudido bebido, sin conflictos ni incidentes graves, puede tener las de ganar en un juicio por despido improcedente.