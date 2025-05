Incertidumbre económica en 2025: ¿estamos al borde de una nueva crisis global?

¿Podríamos revivir una parálisis económica mundial como la de 2020 si persisten los conflictos comerciales y la especulación bursátil? En un contexto marcado por la volatilidad de los mercados financieros, la presión inflacionaria y los crecientes conflictos geopolíticos, el reconocido economista Santiago Niño Becerra ha lanzado una advertencia inquietante: si la situación actual se agrava, el mundo podría enfrentarse en verano a una parálisis económica comparable a la vivida durante la pandemia de Covid-19. Sus palabras llegan en medio de un clima de tensión creciente tras las recientes decisiones proteccionistas impulsadas por Estados Unidos y la reacción del mercado bursátil ante el deterioro de las relaciones comerciales con China.

Mercados al límite: una burbuja inflada por la especulación

En una reciente intervención, Niño Becerra analizó el índice bursátil S&P 500, señalando un crecimiento desmedido que ha llevado al índice desde los 735 puntos en la crisis de 2008 hasta los 6.101 puntos en 2025. Esta multiplicación por 8,3 veces no responde, en su opinión, a fundamentos sólidos, sino a una ola especulativa potenciada por la política monetaria expansiva de los bancos centrales.

"Esto no tiene ninguna lógica económica. Es fruto de la inyección masiva de liquidez sin control durante los últimos años, especialmente tras la pandemia", afirmó el catedrático de la Universidad Ramón Llull. Como referencia, el Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal (Fed) inyectaron billones de dólares y euros en los mercados entre 2020 y 2022 a través de programas de quantitative easing, buscando evitar una recesión prolongada, según datos oficiales del BCE.

Guerra comercial: una confrontación con consecuencias globales

El escenario se complica aún más con la reciente declaración de Donald Trump, en la que impuso aranceles a varios países, con la excepción de naciones como Rusia, Corea del Norte, Cuba y Bielorrusia, bajo el argumento de que estas ya soportan duras sanciones económicas. Esta medida ha abierto una nueva fase de confrontación económica entre Estados Unidos y China, principal motor del comercio internacional. Como resultado, los mercados han reaccionado con una fuerte caída de las bolsas internacionales y se incrementa el riesgo de una recesión sincronizada a escala global.

¿China lidera la guerra comercial?

Niño Becerra no duda en afirmar que actualmente China lleva la delantera en esta guerra comercial. “Tiene más activos, aprendió del colonialismo económico estadounidense y ahora está sabiendo jugar sus cartas”, comentó el experto. La potencia asiática ha extendido su influencia en Sudamérica y África, realizando grandes inversiones en infraestructuras como parte de su estrategia de expansión comercial bajo el proyecto de la Franja y la Ruta. Datos del Center for Strategic and International Studies (CSIS) confirman que entre 2013 y 2022, China invirtió más de 843.000 millones de dólares en iniciativas relacionadas con este programa.

Preocupación por la prolongación de la crisis

Lo que más inquieta al economista es que esta situación no tenga un desenlace cercano. “Si se alarga mucho la negociación entre China y Estados Unidos, el riesgo de una nueva parálisis económica es real”, afirma. El temor de Niño Becerra no es infundado. Un informe del World Economic Forum (WEF) señala que la incertidumbre geopolítica y las tensiones comerciales son dos de los principales factores que podrían detonar una crisis financiera durante este mismo año.

En el ámbito nacional, los ciudadanos españoles también sienten los efectos de este clima global. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que la inflación sigue por encima del 3,2% interanual, impulsada por el incremento en los precios de los alimentos y el alza en los tipos de interés, que afecta directamente a las hipotecas a tipo variable.

Además, persiste la preocupación por los posibles efectos secundarios de la política de aranceles estadounidense sobre el comercio europeo. Según datos de Eurostat, el 15% de las exportaciones europeas dependen del mercado estadounidense, lo que hace especialmente vulnerable a países como Alemania, Italia y España ante una posible contracción comercial.

El presidente interino de Siria, Ahmed al Sharaa, estrecha la mano del líder de EEUU, Donald Trump, ante la mirada del príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, este miércoles en Riad. / PALACIO REAL SAUDÍ / AP

El “Día de la Liberación” y su impacto simbólico y económico

El denominado “Día de la Liberación”, anunciado por Trump el 2 de abril, ha supuesto un golpe simbólico y político en la dinámica de los mercados. La elección de países excluidos de los aranceles ha sido interpretada por expertos como un movimiento geoestratégico para aislar a ciertas potencias económicas tradicionales y reforzar la narrativa de un mundo dividido en bloques comerciales. Esta decisión, más allá de sus implicaciones diplomáticas, ha tenido efectos inmediatos en la confianza de los inversores y la estabilidad de los mercados bursátiles.

¿Vamos hacia un verano de recesión mundial?

Ante todos estos factores, Niño Becerra advierte que “si se siguen aplicando más aranceles y hay nuevas réplicas económicas, podríamos enfrentarnos a una situación similar a la de la pandemia, con una paralización total del comercio y la actividad económica global durante el verano de 2025”.

La posibilidad de una nueva recesión mundial también ha sido planteada por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en su informe de Perspectivas Económicas Globales advirtió de que los riesgos de una ralentización sincronizada están en aumento, especialmente si las tensiones geopolíticas no se resuelven y las condiciones financieras se endurecen.

Archivo - La directora del FMI, Kristalina Georgieva / Europa Press/Contacto/Hu Yousong - Archivo

A juicio del economista, lo que se requiere es una revisión profunda del sistema económico global, actualmente basado en la especulación y el endeudamiento. “La economía mundial está sostenida por estímulos artificiales y no por una estructura productiva sólida”, advierte.

En este contexto, las voces como la de Santiago Niño Becerra cobran especial relevancia, al ofrecer un análisis fundamentado y crítico sobre los riesgos sistémicos que enfrenta la economía global. Si sus predicciones se confirman, 2025 podría ser un año clave en la historia reciente de la economía internacional.