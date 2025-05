Niño Becerra crítico con la reducción de la jornada laboral en España: "No son iguales"

El economista Santiago Niño Becerra ha vuelto a manifestar su escepticismo ante la propuesta de reducir la jornada laboral sin disminuir el salario, tal y como se aprobó el 5 de mayo con el proyecto de ley que plantea que la jornada laboral máxima legal en España sea de 37,5 horas semanales sin reducción salarial. La medida ha sido impulsada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y afectará a unos 12,5 millones de trabajadores, principalmente en sectores como el comercio, la hostelería, la agricultura y los servicios.

En este contexto, Niño Becerra ha expresado en su cuenta de X (antes Twitter) sobre los riesgos de aplicar esta medida de forma homogénea en todo el país, sin tener en cuenta las particularidades de cada sector y empresa. “Se va a volver al ‘café para todos’: en todo el territorio de España a la vez y con los mismos parámetros, como sucede con la fijación del salario”, ha señalado el catedrático en uno de sus tuits del 7 de mayo de 2025, en el que suma más de 8.000 visualizaciones.

Para el economista, aplicar una jornada laboral reducida sin distinciones puede ser contraproducente, ya que “los procesos productivos y organizativos no son iguales en todas las empresas”. Como ejemplo, señala que no tiene nada que ver la operativa de una siderurgia con la de un hotel, por lo que cada caso debería tratarse de forma individual.

En este sentido, Becerra vuelve a poner como ejemplo el modelo adoptado por la empresa Desigual, que ya en años anteriores implementó una semana laboral de cuatro días en determinadas áreas, de manera flexible y voluntaria. “El sistema seguido por esta empresa debería servir de modelo y referente”, concluye.

Con esto, Becerra reabre el debate sobre si la reducción de jornada debe ser una medida universal o adaptada a cada realidad empresarial, algo que podría marcar la diferencia entre una reforma laboral efectiva o una sobrecarga para ciertos sectores.

Una medida que exige mayor productividad

Niño Becerra ha reiterado en diversas ocasiones que reducir la jornada laboral sin tocar el salario solo será viable si va acompañada de un aumento real de la productividad, algo que, según advierte, implica inversión, reorganización empresarial y cambios estructurales.

ROBER SOLSONA…20221024…VALENCIA….La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, acompañada del 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, visita las instalaciones de la fábrica de Ford en Almussafes. Asisten también el vicepresidente de Asuntos Gubernamentales Internacionales de Ford Motor Company, Matthew Godlewski; el presidente y consejero delegado de Ford Iberia, Jesús Alonso, y el director de fabricación de Ford España, Dionisio Campos. Posteriormente, la ministra atenderá a los medios de comunicación. Planta Ford Almussafes / rober solsona / Europa Press

«Suponer que más tiempo libre hará aumentar la demanda de trabajo y consumo solo es posible si la renta aumenta, y una mayor productividad no tiene por qué traducirse en un aumento generalizado de la renta», ha señalado el economista. Sin embargo, matiza que una mayor productividad no necesariamente se traduce en un incremento generalizado de los ingresos.

Además, advierte de posibles efectos no deseados si la demanda de trabajo no crece al mismo ritmo: los salarios podrían estancarse o incluso reducirse. Y añade: "Si a esto le sumamos que la tendencia apunta hacia un mayor control del endeudamiento privado, la capacidad de consumo podría no aumentar, sino todo lo contrario".