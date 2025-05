Mazón anuncia el inicio del proceso para eliminar la 'ecotasa' a la nuclear de Cofrentes

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado que el Consell iniciará el proceso para eliminar la 'ecotasa' autonómica que se aplica a la generación eléctrica por medio de tecnología nuclear porque, ha dicho, no repercute en el medioambiente, y además el impuesto elimina la competitividad empresarial y pone en riesgo la independencia energética.

Visita la central

Mazón ha hecho estas declaraciones con motivo de la visita a la central de Cofrentes junto al consejero delegado de Iberdrola Energía Sostenible, Julio Castro; el presidente del Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana, José Vicente Morata; el vicepresidente de CEV, Vicente Lafuente, y el secretario general de AVE, Diego Lorente.

La eliminación de este impuesto supondrá un impacto económico de más de 14 millones de euros para la central de Cofrentes. El jefe del Consell ha puesto en valor la central nuclear de Cofrentes por generar el 52 % de la producción eléctrica de la Comunitat Valenciana y ha manifestado que la comunidad "no se puede permitir una dependencia exterior" en materia energética.

Apuesta por las renovables

Al mismo tiempo, ha expresado la apuesta del Consell por las energías renovables y ha recordado que se ha desbloqueado solo en un año 10 veces más potencia de renovables que el anterior equipo de Gobierno en ocho años. Mazón ha defendido un frente común con el empresariado valenciano para prolongar la vida útil de la central nuclear de Cofrentes más allá del plazo de 2030 mientras no haya "una alternativa energética adecuada y asequible".

El president ha dicho que la visita se realiza "en un momento estratégico y fundamental para la competitividad de la Comunitat Valenciana y la recuperación de nuestro territorio" y ha defendido la necesidad de combinar "de forma adecuada" las energías renovables con la nuclear en lugar de que "compitan entre ellas".

Carlos Mazón, segundo por la derecha de la imagen, en su visita a la central. / Kai Försterling / Efe

Según ha señalado, la energía nuclear está acreditada como "limpia" y contribuye a alcanzar "la soberanía energética" que necesita la Comunitat, y ha criticado la fiscalidad "a la que se ha sometido a las centrales nucleares de manera desproporcionada en los últimos años".

El presidente del Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana, José Vicente Morata, ha afirmado que esta central nuclear "está funcionando de una forma eficiente" y no tiene "ninguna lógica en estos momentos cerrarla", pues la Comunitat tiene 12.200 empresas intensivas, en las que trabajan más de 185.000 personas.

Mazón ha calificado de "absurdo y sin sentido" el cierre de las centrales nucleares en España y ha asegurado que la clausura de la central nuclear de Almaraz en Extremadura "podría significar el inicio del desmantelamiento nuclear en España con efecto dominó".

España "el único país" que se plantea el cierre

"España es el único país del mundo en estos momentos que está planteándose el cierre nuclear", ha subrayado, al tiempo que ha destacado que algunos incluso han iniciado nuevas construcciones de centrales nucleares o han paralizado su cierre.

Ha insistido en que si queremos que haya una recuperación en la Comunitat Valenciana, ser potencia industrial y un precio asequible energético para los hogares, "la única opción es prolongar la vida de Cofrentes hasta encontrar una alternativa adecuada, que dé garantías".

El secretario general de AVE, Diego Lorente, ha señalado que siempre han defendido "un mix que tienda a la sostenibilidad, donde no se eliminen ninguna de las energías por motivos ideológicos" y que aproveche las infraestructuras existentes, como esta central nuclear.

Por su parte, activistas de Acció Ecologista-Agró han mostrado una pancarta con el lema 'Nuclear no evitó apagón' para reivindicar que las centrales nucleares no habrían evitado el apagón del 28 de abril y reclamar que no se alargue la vida útil esta central con 41 años, "vieja y completamente obsoleta, que debería de permanecer cerrada desde 2021".