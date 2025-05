Unanimidad en que la ‘burbuja’ del 18 M pinchará solo con más viviendas

Hay unanimidad de los actores políticos y sociales en el diagnóstico de las causas que provocan las concentraciones de la plataforma ciudadana ‘Canarias tiene un límite’ y las discrepancias se inician a la hora de extender las recetas. El Gobierno y los partidos que lo sustentan -CC, PP, ASG y AHI-, la oposición de izquierdas -PSOE y NC- patronales y sindicatos confirman que el síntoma más grave tras el descontento ciudadano es la emergencia habitacional derivada de la escasez de la vivienda, que se traduce en un encarecimiento de la misma, tanto en lo que se refiere a su adquisición en propiedad como en el alquiler. Así, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega, asegura que "si se solucionara, se rebajaría en gran medida todos los demás problemas, pues giran a su alrededor".

¿Cuáles son, por tanto, los argumentos secundarios?, pues la redistribución de la riqueza en el Archipiélago y los múltiples problemas que origina el reto demográfico en un territorio limitado, aunque tanto desde el Ejecutivo y los grupos que lo sustentan como desde el lado empresarial se recuerda que ya hay un convenio colectivo en la provincia de Las Palmas y que se continúa negociando otro en la de Santa Cruz de Tenerife, además de que desde enero de 2024 el presidente Fernando Clavijo ha sido claro: "o se redistribuyen los beneficios o se incrementará la presión impositiva para que reviertan en la ciudadanía".

Este análisis es también asumido por Francisco González, vicesecretario general de UGT Canarias, al asegurar que el "hartazgo social" es la constatación de que los beneficios del turismo "no llegan a la población y quienes trabajan en el sector tienen salarios tan bajos que les impide tener una casa".

Alfombra roja

Vox es el único que se desmarca del análisis que, con matices, hacen el resto de actores políticos y sociales: "hay que ponerle una alfombra roja al turista".

"¿Cómo vamos a cuidar nuestros parques naturales y nuestras playas, cómo vamos a cuidar a nuestros dependientes o a hacer infraestructuras básicas sin el dinero del turismo? Es una utopía", sentencia el portavoz parlamentario de Vox, Nicasio Galván.

En parecidos términos al presidente de la patronal de la provincia oriental se pronunció el gerente de Ashotel, Juan Pablo González, que ayer mismo aseguró que "los empresarios no nos sentimos directamente señalados y de hecho compartimos gran parte de las quejas de los manifestantes que tienen que ver con retrasos de decenios en viviendas y otras infraestructuras necesarias".

"Una parte importante de la Administración pública parece que no ha reaccionado, porque las protestas tienen que ver con la capacidad de gestión pública; no es un problema de tener más dinero, sino de falta de gestión, que no se arregla defendiendo impuestos a las pernoctaciones en un intento de congraciarse con los manifestantes unos días antes", insistió el gerente de Ashotel.

Una tesis que comparte Galván: "no aceptamos los guiños con la ecotasa o la ley de residencia que se hacen desde el Gobierno a las reivindicaciones de este colectivo".

Problemas complejos

Desde el Gobierno, se asume que hay un conjunto de cuestiones "complejas" en el trasfondo de las protestas, pero el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, afirma que el de la vivienda "es el problema más grave" y recuerda que en solo un año, el gabinete "ha aprobado dos herramientas legislativas para agilizar la construcción de vivienda pública y, además, ha regulado con una ley la vivienda vacacional, que ha tensionado el mercado, cuyo fin es lograr precios más asequibles".

"Cierto es que en un año no hemos puesto ladrillos, pero sí hemos dado las facilidades para que empiecen a levantarse las paredes y se están construyendo más viviendas que hace dos años, cuando gobernaba el pacto de las flores, que no construyó ninguna", afirma el portavoz.

Los dos partidos que integran el Gobierno de Canarias inciden en el concepto de ‘herencia recibida’ en lo referente a la escasez de las viviendas, porque es el "principal hito" al que se enfrenta el Archipiélago y que "no tiene que ver, salvo el pequeño apéndice de la vivienda habitacional, con el modelo turístico del Archipiélago".

"Desde el primer momento, la consejera Jéssica de León anunció que esta iba a ser la legislatura en que el residente canaria iba a estar en el epicentro de todas las decisiones políticas referidas al sector turístico de los próximos 30 años y eso está haciendo", asegura el portavoz parlamentario del PP en Turismo, David Morales.

Alfonso Cabello reconoce que "aún no hemos puesto ladrillos, pero sí facilitado que se puedan hacer paredes"

Para el secretario de Organización de CC, David Toledo, "el domingo se demostró que la gente está tan preocupada como nosotros y, por eso, hemos puesto en marcha desde el Gobierno políticas urgentes y directas dirigidas a acabar con el problema de la escasez de vivienda".

Y, junto a ello, los nacionalistas recuerdan que el presidente Fernando Clavijo "ha tenido hasta dos reuniones la pasada semana dirigidas a buscar soluciones para que, como región ultraperiférica (RUP) podamos aprobar una ley de residencia y legislar para limitar la compra de vivienda por parte de no residentes".

"Legislar un problema complejo, o un conjunto de problemas complejos, no se hace en seis meses y, de todas formas, este Gobierno ha hecho más que el del 'pacto de las flores', que no hizo nada en cuatro años", insiste Toledo.

Y para concluir, desde CC se lanza un mensaje a un PSOE que, a su juicio, "está intentando politizar" estas manifestaciones: "¿va a defender en el Congreso o en el Gobierno del Estado lo contrario que dice en Canarias cuando se negocie limitar la venta de casas a extranjeros?"

Mucha teoría y poca práctica

La oposición se suma a que la emergencia habitacional es "a expresión más dramática" del fondo de las protestas ciudadanas, como asegura Carmen Hernández (NC), pero como era de esperar afirman que el actual Gobierno lleva los dos años de legislatura «haciendo todo lo contrario a lo que demanda la calle». La socialista Nira Fierro incluso argumenta que "lo único que ha hecho el Gobierno, además de oponerse a una moratoria de más autorizaciones para el alquiler vacacional y votar en contra de un impuesto turístico hasta en cuatro ocasiones en el Parlamento, es crear mesas de trabajo para teorizar sin tomar ni una sola medida".

"No ha habido, desde el 20A de hace un año, ni una sola respuesta o actuación contundente por parte del Gobierno que le sirva a la gente, y por eso volvieron a salir a manifestarse el domingo", insistió.

Para NC, el Ejecutivo apuesta por un modelo económico "basado en contar más turistas sin pensar si esta tierra puede soportar el cada vez mayor número de extranjeros que residen y compran casas y tensionan la prestación de servicios públicos, como la sanidad", afirma Hernández.

Una estructura que, además, "crea atascos en las autopistas, produce problemas en el abastecimiento de agua y de suministro eléctrico e, incluso, como alerta el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) comienza a incidir en el volumen de casos que se acumulan en los juzgados".