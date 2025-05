Los empresarios, dispuestos a adaptar el modelo turístico pero contrarios a “radicalismos”

Las grandes empresas del sector turístico que forman parte de la Asociación para la Investigación, el Estudio y la Excelencia del sector del Turismo en Canarias, Excelcan, están dispuestas a trabajar por adaptar el modelo turístico a las nuevas circunstancias, lo consideran, incluso, "necesario", pero rechazan la radicalidad de las propuestas que solicitan acabar con la actividad turística. Con la resaca de las manifestaciones del pasado domingo encabezadas por la plataforma Canarias tiene un límite por todo el Archipiélago, llega el análisis y las reflexiones por parte del sector turístico, que defiende estar favor de todas las modificaciones que tengan que ver con apostar por la calidad, la sostenibilidad y la diversificación de la actividad. "Llevamos bastante tiempo intentando adaptarnos y reflexionando cómo tenemos que hacerlo", aseguró esta mañana el presidente de Excelcan, Santiago de Armas, en la presentación del informe de coyuntura turística correspondiente al primer trimestre de este año de la Cámara de Comercio de Gran Canaria y Excelcan.

Y en la misma línea se manifestó el vicepresidente de la asociación, José Carlos Francisco, quien reconoció que el propio sector comparte algunas de las reivindicaciones que llevan a la gente a salir a la calle. "Con el tema del saneamiento o la vivienda nosotros somos los primeros en salir porque nos está afectando al destino una barbaridad", explicó. Eso sí, ambos empresarios insistieron en rechazar todas las declaraciones que van en la línea de "pasar a la acción armada o molestar lo máximo posible" porque consideran que solo agravan los problemas.

Vivienda y movilidad

Tanto Armas como Francisco destacaron la "falta de concreción" de las reivindicaciones de las manifestaciones organizadas en el último año en contra del turismo y aseguran que las demandas de la sociedad están realmente vinculadas a "actuaciones públicas" que tienen que ver con áreas como la vivienda o la movilidad. "Los propios eslóganes de la manifestación no están claros. Hay una idea general que tenemos todos de que no podemos crecer y crecer, pero esta carrera en línea recta y cada vez a más velocidad no nos lleva a un resultado final", aseguró el presidente de Excelcan.

Lo que sí tienen claro los empresarios es que la solución a los problemas de la sociedad canaria no pasa ni por implantar una ecotasa ni por un aumentar el IGIC al sector turístico, ya que este porcentaje varía poco en relación al resto de España. "No vemos inteligente castigar al sector cuando está aportando el 40% de todos los tributos de Canarias", explicó Francisco, quien insistió en que el sector es "contrario" a implantar una tasa en forma de impuesto que grave las pernoctaciones. "Si estamos de acuerdo con las tasas para visitar sitios especiales, recursos naturales que deben organizarse", aclaró.

A pesar del contexto tenso y de crítica social, el sector turístico continúa consolidándose como uno de los principales motores económicos del Archipiélago, representando ya el 24,7% del empleo en Canarias. Esta es una de las principales conclusiones del informe presentado esta mañana en la Cámara de Comercio de Gran Canaria. El documento, además de analizar los datos del primer trimestre del año, incluye un apartado de previsiones que indica que a pesar de la tendencia positiva y de crecimiento, esta se ha suavizado y tiende a estabilizarse. "El informe refleja que muchas tasas van a ir decreciendo porque el propio ciclo de recuperación se va agotando", explicó el director de consultoría de Corporación 5, José Miguel González.

Estabilización

Y esa misma reflexión la hizo el vicepresidente de Excelcan. "Es probable que durante 2025 ya veamos trimestres que no crecen respecto a 2024 y es muy posible que en 2026 sea un año de pequeños descensos", advirtió Francisco, quien recordó que esta misma situación ya se produjo entre 2016 y 2017. "El 2025 es el año de cierta estabilización y el 2026 es de un aterrizaje suave", insistió. El informe de coyuntura refleja que, a pesar de las incertidumbres derivadas del contexto internacional, la inflación y la evolución del mercado nacional, Canarias mantiene una posición sólida en el ámbito turístico. No obstante, se advierte que será fundamental continuar desarrollando estrategias sectoriales que refuercen la competitividad y el atractivo del destino.

El informe destaca especialmente el crecimiento del empleo vinculado al sector, que continúa siendo uno de los grandes dinamizadores del mercado laboral canario. Durante el primer trimestre del año, el número de afiliados en actividades turísticas alcanzó los 231.265 trabajadores, lo que supone un incremento del 4,16% en comparación con el mismo periodo de 2024. Según los datos del informe, entre los meses de enero y marzo, Canarias recibió un total de 4.951.626 turistas, lo que supone un incremento del 2,42% respecto al mismo periodo del año anterior. Este crecimiento se explica por el comportamiento del turismo internacional, que ha mostrado una recuperación constante y ha logrado compensar la caída del 5,16% registrada en el turismo nacional.

El gasto turístico total alcanzó los 6.639 millones de euros, lo que representa un incremento interanual del 1,75 %. Este aumento se ve impulsado por un mayor número de visitantes y por un crecimiento del gasto diario medio, que se situó en 180,97 euros, es decir, 3,97 euros más que en el primer trimestre de 2024. No obstante, el informe también refleja una disminución del gasto medio por turista, que bajó un 3,54%, consecuencia directa de la reducción de la estancia media, que se situó en 7,23 días, frente a los 7,41 días del año anterior.