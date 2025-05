El presidente de Fedex, José Juan Bonny: «Si el tomate se hubiera negociado en la UE como el plátano, sería un éxito»

El tomate canario, uno de los productos clave de la gastronomía canaria está en juego. El presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Exportadores de Productos Hortofrutícolas de Las Palmas (Fedex) reconoce que el sector tomatero está al límite. ¿Las razones? La normativa europea, las plagas y la competencia.

El sector celebra este año el 140 aniversario de la exportación del tomate canario. Han tenido momentos buenos y malos. ¿En qué punto están ahora?

El sector está al límite, por decirlo de alguna manera. Quedan muy pocas empresas exportadoras de tomate. Estamos al mínimo. De un sector en el que había 50 empresas, que queden cuatro, te dice que esto no ha ido bien en los últimos 15 o 20 años.

Se han perdido muchas hectáreas de producción. ¿Cuántas quedan?

En su día llegamos a exportar sobre las 350.000 toneladas. Fletábamos nuestros propios barcos e íbamos tanto a Reino Unido como a Holanda, al continente. Hoy en día no tenemos esa facilidad que teníamos antes. Lo hacemos todo por transporte terrestre. De Canarias a Cádiz o Huelva y de ahí enganchamos y vamos por carretera hasta Reino Unido, Holanda, Alemania. A todos nuestros clientes. La superficie declarada para los seguros fue unas 240 hectáreas en total. Ahora mismo, en nuestra empresa ya estamos plantando todo el año. Antes se hacía la zafra de julio a mayo. Ahora ya estamos plantando todo el año para atender al mercado local. Entonces hablamos de unas 300 hectáreas en total.

¿Y cuánto exportan?

De exportación este año habrá sido unas 30.000 toneladas. O sea, el 10% de lo que se hacía hace 20 años. Eso no es nada. Ya no pintamos nada en el mercado. Antes, a la hora de fletar los buques, lo que se contrataba en Canarias de barcos frigoríficos, se hacía en el resto del mundo. Y en volumen, estas cantidades son irrisorias. Tenemos nuestros clientes, en Canarias tenemos la ventaja del clima, que nos llueve menos que otras provincias. Nos tienen como soporte a sus suministradores. En caso de que haya evento en Península, pues tirarían más de nosotros.

¿Y a qué atribuye haber sobrevivido?

Es difícil. Por ejemplo, la cooperativa de La Aldea es la única que queda viva exportando porque ellos lo han hecho mejor que otras. En nuestro caso es que teníamos un pasivo laboral muy grande y hemos insistido en seguir plantando. El negocio de tomate ya no es lo que era. Han sido muchos años de pérdidas y eso es complicado.

¿Y cuál diría que fue la razón principal de la caída del sector?

Desde que se firmó el acuerdo en la Unión Europea con Marruecos, que vino un ministro a Las Palmas a darnos las explicaciones, a partir de ese momento el negocio del tomate ha ido para atrás. Aparte de las plagas que ha habido. O sea, tuvimos el virus de la cuchara que hizo muchísimo daño y eso dejó a muchas empresas fuera. Y después la competencia con Marruecos, pues no podemos competir con ellos. Y ese ha sido el detonante.

Los costes allí son mucho más bajos...

Son muchísimos más bajos. Nosotros estamos en la UE y tenemos que cumplir con los reglamentos. Estamos limitados con los pesticidas y Marruecos no sabemos si cumple o no. Me da que no. No tenemos herramientas para luchar contra las plagas. Y esa ha sido la desgracia principal del sector.

¿Está abocado a desaparecer?

Los números están ahí. Hay cooperados que están dedicando sus cultivos de tomates a otro cultivo, como puede ser el papayo. Otros han podido plantar plataneras. Pero hay algunos agricultores que se están yendo. Un cultivo de papayo se maneja con una persona, mientras que una hectárea de tomates requiere entre cuatro y seis.

¿Necesita de mucho cuidado?

Como todas las cosas, hay que atenderlo. Tiene trabajo.

¿Alguna vez se ha planteado dejarlo?

Lo hemos pensado, pero no lo hemos podido dejar por la cantidad de empleados que teníamos. Hemos salido adelante gracias a los empleados que han aguantado el retraso de algunas pagas. Y también por los socios. Hemos llegado hasta aquí, no sabemos qué nos puede pasar el año que viene o el siguiente. Vivimos al día. Los proveedores también se han portado muy bien.

Recuperan ahora la iniciativa, que ya se planteó hace años, de conseguir el distintivo europeo Indicación Geográfica Protegida (IGP) Tomate Canario. ¿Por qué ahora?

Llevamos muchos años con esta historia. Nos han puesto muchas pegas. Ahora el Cabildo de Gran Canaria está colaborando; a ver si con esa ayuda podemos conseguirlo.

¿Qué supondría?

Todo esto nació porque en la Península, en algunos supermercados, ponían que vendían tomate tipo canario. Y los canarios nos mosqueamos y nos preguntamos por qué utilizaban nuestro apellido. Y entonces empezamos la gestión del IGP para proteger principalmente el nombre, pero claro, para tenerlo también necesitas diferenciarte.

Entonces, se está produciendo fraude...

No es fraude realmente porque lo llaman tomate canario porque los que producimos en Canarias son medianos. Entonces, cuando tú ves en una tienda en la Península, se refieren a que tienen ese tamaño.

Algunos agricultores han optado por probar suerte con otros cultivos como el pepino. ¿Están teniendo más tirón?

No he visto estadísticas, pero algunos agricultores jóvenes están plantando papayo porque resulta más fácil manejarlo. Y con pepino, quedamos pocos. Queda alguno que se dedica al mercado local, pero exportadores quedamos pocos.

¿Las instituciones canarias han apoyado lo suficiente al tomate canario?

Si lo hubieran hecho en su día, cuando se negoció el tema del plátano con la UE, hubiese sido un éxito. Pero como el lobby de Gran Canaria no tenía peso con el consejero de la Palma y el viceconsejero de Tenerife, no nos hicieron maldito caso. Esa fue otra desgracia. Y el plátano tampoco está dando el rédito que debería dar.