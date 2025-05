Las RUP presionan en Bruselas para que se dupliquen los fondos del Posei

Las Regiones Ultraperiféricas(RUP), entre las que está Canarias, insisten en Bruselas, tras varios encuentros con comisarios europeos, para solicitar a la Eurocámara la actualización de la ficha financiera del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (Posei) y poder compensar, al menos, el alza de los costes en, por ejemplo, los piensos o cereales necesarios en la ganadería, un aumento de gastos que se agrava en las Islas por el coste añadido de abastecerse a miles de kilómetros del continente. En el caso de Canarias, se necesita una actualización de más de 400 millones de euros para una ficha que no se ha mejorado desde 2007.

Altos costes de producción

Un aumento de la subvención que se torna necesario para la supervivencia del sector primario en el Archipiélago, ya que, tal y como recoge un informe elaborado por el Gobierno, la Universidad de La Laguna (ULL) y otras entidades privadas, se constató un incremento significativo de los costes de producción del 30% por kilo en los últimos cinco años. Una cifra que se eleva a un 38% en el caso de cultivos como las hortalizas. En términos económicos, se produjo una pérdida de renta agraria del 11% del 2007 respecto al 2023 –costes que según este mismo estudio superan en un 40% a los del conjunto del Estado español en 2023– y un descenso del poder adquisitivo del 46,1% en dicho periodo.

«El sector agrario vive en crisis, no tiene relevo generacional y no se puede ni renovar ni mejorar la competitividad y productividad por no actualizarse desde 2007 la cuantía que reciben las Islas desde el Posei», criticó el presidente del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, tras su intervención en el Foro Posei, donde encabezó una delegación canaria en la que estuvo, además, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, diputados del Parlamento de Canarias y varios representantes de entidades del sector.

El Archipiélago canario es la única representación española de las RUP –que cuentan con seis territorios franceses y dos portugueses–. Pese a su diversa situación geográfica, todas las regiones comparten el diagnóstico y plantean las mismas soluciones. Unas soluciones que pasan por «diseñar medidas concretas que lleguen en tiempo y forma para que las RUP tengan mayor autonomía frente a sus Estados y nos podamos relacionar directamente con Europa, para poder acceder más fácilmente a sus fondos y sus políticas, simplificando enormemente la gestión burocrática», comentó Clavijo.

Las RUP tienen una oportunidad de que Europa actualice la ficha financiera al estar en marcha la elaboración de próximo presupuesto plurianual 2028-2034. De no producirse esto, el presidente canario advirtió que «el sector agrario en Canarias no aguantaría más». «Un programa fundamental para la continuidad de la agricultura y la ganadería de las islas que ha perdido eficacia», agregó.

Competencia desleal

El foco también estuvo puesto, durante el Foro, en la competencia deslealpor parte de terceros países, como es el caso de los plátanos o los tomates, que no tienen los mismos sistemas de producción ni las mismas exigencias de calidad fuera del Viejo Continente. Una situación para la que Canarias pidió acuerdos globales o hacer cumplir las cláusulas espejo, las medidas normativas que buscan que los países exportadores cumplan con normas similares a las de la UE. «Es justo que se le exija los mismos estándares en el uso de fitosanitarios, bienestar y salud, además de considerar la subida de aranceles para compensar los costes de producción», añadió.

Por su parte, Quintero reclamó la creación de un Posei para la pesca y la acuicultura «que agilice y mejore el apoyo a la compensación de los costes adicionales del sector». Un documento que sería un reglamento específico con el que el sector pesquero pueda cobrar con rapidez la compensación. «Ahora se paga con cuatro años de retraso por la complicación que implica el fondo pesquero y marítimo y de pesca», concluyó.

Al término del encuentro, los representantes de las RUP firmaron una declaración conjunta en la que se recoge la petición de duplicar la ficha del Posei agrícola y la solicitud de un Posei para la pesca.