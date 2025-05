Megías, viceconsejero de Hacienda: «El REF es un derecho histórico, no un privilegio»

El Gobierno autonómico observa con preocupación la manera que tiene el Estado de entender el Régimen Económico y Fiscal (REF) de las Islas. Así lo reconoció esta mañana el viceconsejero de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Gabriel Andrés Megías, durante las IV Jornadas sobre la financiación de la innovación en Canarias organizada por Prensa Ibérica en Canarias y patrocinada por AF Innovación. «Estamos preocupados porque percibimos que a nivel nacional, incluso desde el propio Ministerio, se visualizan los derechos históricos como el REF como un privilegio y hay que dejar bien claro que esto no es así», apuntó durante el discurso de apertura del evento.

Megías insistió en la importancia de que desde Madrid se entienda bien el régimen fiscal canario para «dejarlo al margen» cuando se trata de negociar temas financieros entre la comunidad y el Estado. «Estamos preocupados con la tendencia de homogeneización, de intentar computar derechos históricos y consagrados en nuestro Estatuto de Autonomía», lamentó.

El viceconsejero defendió que el diferencia fiscal que existe en materia de innovación con el resto del país no es un privilegio. Es más, aseguró que se trata de la constatación de un hecho claro: «innovar en un territorio fragmentado como Canarias tiene más valor que innovar en la Península». Este tipo de herramientas son, según defendió, fundamentales para el crecimiento empresarial y la generación de empleo estable. Los porcentajes de deducción en las Islas son un 80% superiores a los que se aplican en la Península.

Megías compartió con el resto de expertos que participaron en el evento, la idea de que innovar ya no es una opción para las compañías, sino una necesidad. La única manera de sobrevivir. «Las que no se suban al carro de la innovación difícilmente podrán mantenerse en el mercado», advirtió. Además, dedicó parte de su ponencia a aclarar que la innovación no se restringe al concepto tecnológico, sino que va mucho más allá.

Inversión privada

Tal y como ocurrió en la mesa de expertos, el viceconsejero también aprovechó para resaltar la evolución «positiva» que ha mostrado Canarias en materia de I+D+i. Un ejemplo es que de 2020 a 2023 la inversión privada en innovación se duplicó y ya supone el 30% del gasto total de I+D+i en Canarias.

Y también se paró a analizar los datos vinculados a los incentivos fiscales del Archipiélago. Destacando que este tipo de ayudas presentan en los últimos cinco años un crecimiento del volumen del 400%. Siendo Canarias la comunidad autónoma con mayor crecimiento en la utilización de estos incentivos fiscales.

Desde el Gobierno de Canarias animan a las empresas a utilizar este tipo de instrumentos «adecuadamente». Con profesionalidad, rigurosidad, bajo criterios técnicos y de acuerdo a lo que establece la normativa. Por ello agradeció la celebración de jornadas con profesionales ya que, según apuntó, «permiten profundizar en el conocimiento de los incentivos» para que las empresas sean más fuertes. Lo que generará «una Canarias mejor y más próspera