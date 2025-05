Niño Becerra lanza una previsión muy importante para 2025: "Los precios de los medicamentos subirán"

El economista Santiago Niño Becerra advierte de una posible subida de precios en los medicamentos en Europa, como consecuencia de la presión del presidente Donald Trump sobre las farmacéuticas estadounidenses. El profesor criticó al líder de Estados Unidos en su intervención en el programa de TV3, Tot es mou, por usar los fármacos como arma para ganar votos en plena campaña electoral al Congreso en Estados Unidos.

El precio de los medicamentos se ha convertido en uno de los grandes focos de debate económico y sanitario a nivel mundial. Mientras en Europa los sistemas públicos y la regulación estatal permiten contener los precios, en Estados Unidos los fármacos pueden llegar a costar entre tres y cuatro veces más. Esta diferencia, según el economista Santiago Niño Becerra, no es casual, sino el resultado de un sistema de mercado "en estado puro" que prioriza el beneficio privado sobre la accesibilidad a la salud de las personas vulnerables.

En su intervención en el programa Tot es Mou, Niño Becerra recordó que en EE. UU. no existen mecanismos públicos para moderar los precios: "No hay cobertura para las personas mayores ni para los pobres. No hay ningún organismo que modere los precios, ni ningún organismo compensador", explicó. Como consecuencia, el precio de algo tan básico como una aspirina lo determina exclusivamente el mercado "puro y duro". El economista lo dejaba muy claro: "Si el mercado dice que una aspirina se pueden vender a X dólares, a X dólares se venden".

Trump presiona a las farmacéuticas: rebaja de hasta un 80 %

En este contexto, Donald Trump prepara el camino para las elecciones al Congreso de 2026 con una ofensiva contra las grandes farmacéuticas para forzar una bajada drástica de precios. "Trump ha tocado a la puerta de las farmacéuticas para decirles que los medicamentos que se venden en Estados Unidos tienen que bajar de precio entre un 60 % y un 80 %" , criticaba Niño Becerra, porque esta medida iba a generar alarma en el sector.

El problema que ha detectado el economista es que estas empresas, como Pfizer o Merck, no pueden asumir una rebaja tan agresiva sin que eso afecte a su rentabilidad. "Las farmacéuticas son sociedades anónimas. Tienen que repartir beneficios, y esos beneficios van a sus accionistas", recordó. Por tanto, si se ven obligadas a recortar ingresos en su mercado principal, podrían trasladar ese impacto al resto del mundo.

La consecuencia directa sería un aumento de los precios en mercados como Europa, donde actualmente los medicamentos son mucho más asequibles. Se puede pensar que este aumento se trasladará al exterior, es decir, a los países donde ahora los medicamentos son más baratos.

Aunque todavía no se han tomado decisiones definitivas, en el sector ya hay "mucha preocupación". Para el economista, incluso un recorte del 30 %, muy por debajo del objetivo de Trump, ya supondría una presión insostenible para las compañías. Por esa razón, Santiago Niño Becerra sentencia: "No es descabellado pensar que el precio de los medicamentos subirá".