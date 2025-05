El 'milagro' del municipio de la España vaciada que lidera la tasa de actividad nacional: "Lo gestionamos como una empresa"

Si a uno le sueltan con los ojos cerrados allí, sin decirle dónde, puede pensar que está en alguna pequeña ciudad centroeuropea. Unos jubilados hacen ejercicio al lado del río en una instalación montada para ellos. Varias personas pasean por la ribera, acariciados por un sol radiante y primaveral. Las avenidas, trufadas de árboles -hasta 13.000-, repletas de chalés, limpísimas, son anchas, los bloques tienen como mucho seis alturas, y siempre hay luz, vida. Cada poco uno se topa con un parque infantil. No en vano, hay más de 70 repartidos por todo el municipio.

Casi no hay ruidos. Y es que es raro encontrarse coches circulando a más de 30 kilómetros/hora, sobre todo por la Avenida de Salamanca, la calle principal, donde hay hasta tres radares. Ni el polígono industrial, de 600.000 metros cuadrados y colmatado a un 70%, parece un polígono industrial como tal, con tanta zona verde y tan espacioso. “Es muy residencial, muy integrado con el municipio”, razonan en el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda (22.903 habitantes), el municipio milagro de Castilla y León.

Varias personas juegan al golf en el campo municipal de Arroyo de la Encomienda, con el polígono industrial al fondo. / José Luis Roca

Una empresa por cada 14 vecinos

Pegado a Valladolid capital, se ha convertido a pulso en la 'localidad de las empresas'. Alberga más de 1.600, muchas de ellas de servicios. Hay una por cada 14 vecinos. “La cercanía con Valladolid, las buenas comunicaciones, entre ellas el AVE, un entorno natural muy agradable, algo que cada vez valoran más las empresas, y las bonificaciones del ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) han jugado en nuestro favor”, explica en su despacho el concejal de Economía y RRHH, José Luis Nicolás Álvarez, que pertenece a Independientes por Arroyo de la Encomienda, el partido que gobierna la localidad desde hace 18 años, cuando no llegaban a los 8.000 vecinos y era otro pueblo más de la provincia.

Ahora no lo es. Tiene nombre propio. La presencia de tantas empresas ha ayudado que sea la ciudad de más de 10.000 habitantes con la mayor tasa de actividad de toda España, un 77,8%. Eso significa que cerca de ocho de cada diez personas en edad de trabajar trabaja. Pero su éxito no se limita a eso. La localidad tiene de todo. Desde un Jardín botánico a una espectacular y vanguardista Casa de la Música y el Teatro, con auditorio propio, a las orillas del Pisuerga, construidas ambas con fondos de subvenciones provinciales.

Una mujer pasea entre la Casa de la Música y la Cultura y el río Pisuerga, en una de las innumerables zonas verdes de Arroyo de la Encomienda. / José Luis Roca

Desde dos campos de rugby a una instalación municipal para practicar el salto de trampolín, del que tienen en Arroyo campeones del mundo, así como en patinaje. Por tener tiene Arroyo, una localidad muy extensa, que ocupa 12 kilómetros cuadrados, hasta una instalación de aeromodelismo o un campo de golf municipal. Han leído bien, sí, municipal. “La empresa que lo llevaba se fue a la quiebra, y lo compramos. Lo hemos terminado de pagar hace poco”.

No estamos bajo el paraguas de ninguna formación y casi todos venimos de la empresa privada, por suerte conocemos mucho mundo

¿Y cómo Arroyo se ha convertido en la punta de lanza de Castilla? Tener en el Gobierno municipal a un partido sin tutelas, ni tutías es para el alcalde, Sarvelio Fernández, una de las claves: “No estamos bajo el paraguas de ninguna formación y casi todos venimos de la empresa privada, por suerte conocemos mucho mundo”. “Es que nuestro proyecto acaba y empieza en Arroyo, no tenemos nada en la Diputación ni en la comunidad”, ratifica el edil de Economía.

Varios chalés de Arroyo de la Encomienda, con la nave de una empresa del polígono industrial en primer plano. / José Luis Roca

Casi 22 millones de presupuesto

La única preocupación del equipo de gobierno es Arroyo y su forma de gestionar los 21,8 millones de presupuesto es “muy parecida a la de una empresa”. “Tienes que tratar de conseguir estabilidad para alcanzar el éxito, compensando en este caso las inversiones residenciales y las industriales con las de las empresas, porque es importante generar dinamismo. La hostelería está encantada. Hay gente, incluso, que nos está copiando el modelo. Estamos muy orgullosos porque estamos creciendo a un ritmo exponencial, de los más altos de Castilla y León. Creo que llegaremos a los 30.000 habitantes en la siguiente legislatura”, dice el alcalde en la plaza frente al Consistorio, un amplio espacio con dos cafeterías donde da igual a quién se pregunte. Todo están encantados.

“El pueblo ha crecido para bien, es puntero en todo. Se vive muy bien, es muy tranquilo”, cuentan Óscar y Eli, vecinos de toda la vida. “Aquí hay mucho trabajo en la hostelería, se consume mucho”, desvela un comercial de una empresa de refrescos tras reunirse con uno de los hosteleros del llamado casco antiguo.

El concejal de Economía y Hacienda de Arroyo de la Encomienda, José Luis Nicolás, posa frente a la calle principal, Avenida de Salamanca. / José Luis Roca

El centro comercial más grande de Castilla y León

Uno de los pulmones económicos del municipio es sin duda el Río Shopping, el centro comercial más grande de Castilla y León, con 138 tiendas y por el que pasan ocho millones de personas al año. Por él suspiraron muchas grandes ciudades, pero al final Arroyo se llevó el gato al agua. El edil de Economía incide en que la concepción de un municipio armónico, que “convive muy bien con el medio natural [tiene 1,6 millones de zonas verdes, 70 m² por vecino, triplicando lo recomendado por Naciones Unidas]”, se ha convertido en un atractivo para las empresas.

“Hace poco se ha instalado una empresa ingeniera francesa de unos cien empleados y todos valoraban eso mucho, el entorno agradable. Algunos iban a venir en bici a trabajar y otros se estaban planteando venir a vivir aquí”, añade Nicolas Álvarez, que cifra en hasta un 90% las bonificaciones del ICIO dependiendo del volumen de trabajadores y la inversión de la empresa. El Ayuntamiento también alquilan naves municipales para empresas, al modo de un vivero. “Las construimos hace cuatro años y las alquilamos en condiciones favorables”.

Doblar habitantes en 2050

La localidad no sabe donde está el límite, ya que urbanísticamente hay capacidad incluso para doblar habitantes hasta 2050, algo que fácilmente lograrán si siguen los “impuestos contenidos, con el IBI congelado desde hace años y el de vehículos siendo uno de los más bajos” de la región. “Recaudamos más porque crecemos en habitantes, pero el IBI no lo hemos subido. Tendremos cerca de 11.000 viviendas, pero se están construyendo otras 800 más. Y se vende todo”, razonan desde el Consistorio, que solo tiene 102 funcionarios pese a no tener nada externalizado nada excepto el servicio de limpieza de parques, vías y jardines. Cada euro público gastado se mira al detalle.

Edificio de nueva construcción en Arroyo de la Encomienda, Valladolid. / José Luis Roca

Otra de las claves es precisamente esa, que, aunque haya menos funcionarios, los que hay “son muy buenos”. “La idea es captar talento, y eso tiene un precio, tienen salarios más altos”, considera el edil de Economía. “Yo tengo administrativos que funcionan como técnicos”, apunta la gijonesa Isabel Pérez-Espinosa, jefa de gabinete de Alcaldía, que tiene todos los datos en la cabeza y es sin duda otro de los grandes talentos que han fabricado el éxito del municipio.

'Infundimos optimismo'

“Estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo. No vamos a cambiar en nada”, advierte el alcalde cerca de la rotonda de los ‘Holas’, escritos en más de cien idiomas y que, situada a la entrada del municipio, resume muy bien la filosofía de acogida de la localidad. “Aparte de tener mucho trabajo, infundimos mucha energía, mucho optimismo. Sabemos vender bien nuestro pueblo porque es que sabemos que realmente merece la pena. El atractivo está plasmado, no vendemos humo”, afirma Sarvelio Fernández.

Una mujer pasea por la ronda que bordea la orilla del Pisuerga en Arroyo de la Encomienda. / José Luis Roca

“Al final el éxito es de los valientes, y los valientes son los empresarios, porque son los que apuestan”, añade el alcalde, que hace poco tuvo una reunión con altos cargos de la Guardia Civil para instalar una comandancia en el municipio y les convenció fácilmente. “Les dije que el cuartel se lo poníamos nosotros. Haremos una inversión de dos millones de euros. Usaremos el edificio de un antiguo supermercado en la zona de La Flecha que hemos comprado por 800.000 para recuperarlo”, asegura el primer edil, que se felicita también de haber acogido recientemente un parque de bomberos, lo que “ha mejorado muchísimo el tiempo de respuesta”.

La capacidad de adaptación del Consistorio a las demandas de ser un municiio cada vez más grande es total, partiendo de la propia flexibilidad del equipo de Gobierno, donde las ideologías se quedan fuera, algo que facilita el día a día. “Acogemos todos los pensamientos y el pensar diferente nos ayuda a la hora de gestionar, y de ofrecer todo tipo de servicios”. Una flexibilidad que a todas luces les ha granjeado un éxito envidiado en toda Castilla y León.