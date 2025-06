El inagotable 'boom' turístico en Canarias: casi seis millones de visitantes en solo cuatro meses

El 'boom' turístico no da señales de decaimiento en Canarias. Más bien al contrario: no deja de ganar intensidad con el paso de los meses. Y abril no fue una excepción, sobre todo porque la celebración de la Semana Santa cayó este año en el cuarto mes, con lo que a la buena marcha general de la industria turística se sumó ese factor de calendario. El Archipiélago contabilizó en abril 1,32 millones de visitantes extranjeros, un 11,87% más que en el mismo mes de 2024.

En el primer cuatrimestre del ejercicio, de enero a abril, el total de turistas foráneos rozó los 5,7 millones, un 4,21% más interanual. Un 4,21% de crecimiento que, cabe recordar, se produce sobre un año anterior que ya fue el de mayor afluencia de visitantes de la historia. Se trata así de récords sobre récords.

Jueves de Semana Santa en Playa del Inglés / Andrés Cruz / LPR

¿Cuánto dinero gastan los turistas en Canarias?

Con todo, acaso más importante que el récord de turistas es el récord de gasto que hacen esos turistas en los bares, restaurantes, tiendas, parques temáticos y demás productos y servicios en el Archipiélago. Los visitantes extranjeros se dejaron en sus vacaciones en Canarias en abril hasta 1.925 millones de euros, hasta un 15,2% más que en el mismo mes de 2024. Un gasto que en el acumulado del ejercicio (enero-abril) se va hasta los 8.788 millones, un 7,5% más. Y, de nuevo, se trata de un récord sobre otro récord. Además, esa subida de la facturación turística está por encima de la experimentada por la inflación, es decir, por encima del incremento aparente de los costes.

Entre el 1 de enero y el 30 de abril, el Índice de Precios de Consumo (IPC) se incrementó en Canarias un 1,2%, muchísimo menos ue ese 7,5% en que se incrementó la facturación turística en el mismo período.