El Gobierno dejará sin fondos para construir vivienda a las comunidades que no blinden la VPO de por vida

El Gobierno planea dejar sin fondos para construir vivienda a las comunidades gobernadas por el Partido Popular si no garantizan de por vida o a perpetuidad que los inmuebles desarrollados cuenten con la calificación de protegido. El mecanismo legal utilizado por el Ejecutivo para instalar esta limitación será el próximo plan estatal, que entrará en vigor en 2026 y contará con un presupuesto estatal de 4.000 millones de euros.

Según confirman fuentes de Moncloa, el nuevo plan estatal, cuyo plazo de ejecución se extenderá hasta 2030, no financiará ninguna vivienda si esta no asume la condición de protegida de forma permanente. Sin embargo, el Gobierno no exigirá a las comunidades autónomas que cambien o reformen sus legislaciones regionales de vivienda protegida, sino que será suficiente con que en cada convenio o programa que aspire a recibir dinero de este 'masterplan' se garantice la protección.

Este anuncio forma parte de la carta enviada por Pedro Sánchez este miércoles a los presidentes autonómicos en el marco de la Conferencia de Presidentes. "En los últimos 45 años, las Administraciones estatales construyeron en España más de 2,4 millones protegidas. Pisos pagados por la gente, para la gente. Desgraciadamente, la práctica totalidad de estas viviendas fueron descalificadas y acabaron vendiéndose en el mercado libre a precios muy elevados. Muchas fueron capturadas por la especulación y los fondos buitre", desarrolla en la misiva.

Solo cuatro comunidades blindan la VPO a perpetuidad

Las únicas comunidades con la VPO blindada a perpetuidad son Cataluña, Baleares, País Vasco y Navarra, aunque estas dos últimas no forman parte del plan estatal por estar enmarcadas dentro del sistema de haciendas forales. En el resto de regiones, la protección se mantiene entre siete y 30 años, dependiendo la tipología de inmueble y la comunidad. La mayoría de estas están gobernadas por el PP, que no se ha mostrado nunca a favor de mantener la protección de forma vitalicia. Sin ir más lejos, la formación conservadora votó en contra de una proposición del PSOE en la Asamblea de Madrid que buscaba esto, argumentando que la medida supone un desincentivo a la construcción de nuevas viviendas protegidas por parte de promotores privados.

Fuentes del Partido Popular apuntan que "la vivienda no puede ser el juguete electoral de un presidente en apuros", instándole a derogar la ley de vivienda. "La mejor política de vivienda es la que no expulsa a propietarios ni ahuyenta la inversión, la que ofrece un futuro a los millones de jóvenes que no pueden acceder a una casa, la que crea seguridad jurídica, incentiva la construcción y la que respeta el esfuerzo de quienes quieren comprar o alquilar. Por mucho que Sánchez anuncie miles de millones a bombo y platillo, la realidad es que ni siquiera ejecuta el dinero que ya tiene aprobado. En vivienda, ha dejado sin ejecutar más del 60% del presupuesto, 2.400 solo en 2024. Mucho titular, cero gestión", añaden las mismas fuentes.