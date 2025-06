Las ayudas para renovar el coche incluyen a vehículos ‘contaminantes’

En un momento en el que proliferan las ayudas para adquirir un coche eléctrico o híbrido, Canarias lanza una nueva línea de subvenciones destinada a la compra de vehículos nuevos, en la que están incluidos los coches contaminantes. El plan Cuida Canarias, renueva tu coche ofrecerá hasta 3.000 euros de bonificación a quienes entreguen un turismo de más de diez años para estrenar otro de paquete. El objetivo de la campaña es renovar el parque móvil del Archipiélago y, al mismo tiempo, reducir las emisiones de CO2, sustituyendo coches que contaminan por otros que lo siguen haciendo, aunque algo menos. Dentro de la subvención están incluidos los turismos de gasolina, pero también los diésel, que emitan hasta 125 gramos de CO2 por cada kilómetro recorrido. Una cifra que contradice el nivel de emisiones fijado por Bruselas para nuevos coches en varias normativas europeas.

El plan fue presentado ayer por la directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, alegando su necesidad para facilitar a familias y autónomos el acceso a vehículos más sostenibles y renovar el parque móvil de las Islas. Un parque móvil de 1,8 millones de vehículos, de los que 1,4 millones son turismos. De ellos, el 42% con una antigüedad de entre diez y 20 años y uno de cada cinco comenzó a rodar hace más de dos décadas. Reducir la edad media de los coches que circulan por el Archipiélago es necesario para mejorar no solo las emisiones de gases contaminantes, sino también la seguridad vial.

Pero, ¿en qué consistirá este plan? Los beneficiarios –particulares, empresas y autónomos– podrán recibir hasta 3.000 euros de ayuda, en el caso de turismos, que podrán ampliarse hasta los 4.000 si se entrega a la chatarra más de un vehículo antiguo. El importe de la ayuda para la adquisición de furgonetas será de 2.000 euros. La partida presupuestaria ascenderá al millón y medio de euros y se prevé que puedan comenzar el 1 de enero del próximo año. Las subvenciones se tramitarán directamente en los concesionarios autorizados, por lo que los compradores no tendrán que hacer ningún tipo de gestión ni adelantar su importe para que les sea devuelto después. Simplemente, la bonificación se aplicará directamente al precio que paguen por el vehículo. El borrador de la orden que contempla la línea de subvenciones se encuentra en estos momentos en consulta pública para que empresas y organizaciones puedan presentar sus propuestas.

El plan que ha impulsado Canarias es similar al que también ha puesto en marcha otras comunidades autónomas del país este año, aunque en su inmensa mayoría, las líneas de subvenciones que se han abierto en otras regiones contempla un límite máximo de emisiones de 120 gramos de dióxido de carbono por kilómetro. Una cifra que no es baladí si se vuelve la mirada a Bruselas.

La normativa Euro 6 regula las emisiones de gases contaminantes de los vehículos: oxido de nitrógeno (NO), dióxido de carbono (CO2) y partículas en suspensión (PM). Esta norma es bastante restrictiva con los coches diésel respecto a la emisión de NOX, pero también con el resto de emisiones. Para los diésel el máximo es 90 g/km en el caso de CO2 y el límite se amplía hasta los 120 gramos por kilómetros para los de gasolina.

La norma EURO 6 marca un límite de 90 g/km en el caso de los coches diésel y de 120 para los de gasolina

Por otro lado, el Reglamento UE 2019/631 establece los límites de emisiones para los turismos y furgonetas que venden los fabricantes en el mercado europeo. La conocida como normativa CAFE establece un límite de 93,6 gramos de CO2 por kilómetro para coches nuevos en 2025 e incluye un sanciones para los incumplidores. Sin embargo, Bruselas decidió flexibilizar sus exigencias para que los fabricantes contaran con un tiempo de adaptación hasta 2027.

Lo que sí está claro es la tendencia de la UE a la eliminación de los vehículos de combustión, ya que en 2029 el límite de emisiones descenderá hasta los 49,5 gramos, para imponerse una política restrictiva de 0 emisiones en 2035.

Parte de los vehículos que están incluidos en la línea de ayudas que impulsa el Gobierno de Canarias, no solo exceden las limitaciones europeas –algo que no significa que no se puedan vender, sino que las marcas deben abonar sanciones por ello– sino que los que sobrepasen los 120 g/km tampoco podrían beneficiarse, por ejemplo, de una etiqueta ECO, ni podrían acceder a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que deben poner en marcha los municipios de más de 20.000 habitantes. Tampoco podrán beneficiarse de la excepción del pago del Impuesto de Matriculación, otra de las medidas que busca favorecer la adquisición de coches menos contaminantes. n