Aviso a los mutualistas o herederos de mutualistas: Hacienda devolverá hasta 4.000 euros del IRPF que pagaron de más a partir de esta fecha

Los mutualistas que durante años han solicitado la devolución de las cotizaciones realizadas a la Mutualidad Laboral hasta 1978, finalmente podrán recuperar el dinero abonado al Estado que no correspondía en su época. Hacienda ha aprobado una ley para pagar las cantidades que aún quedaban pendientes y que tanto se habían demorado. La Agencia Tributaria saldará por fin esta deuda histórica que afectaba al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de estos trabajadores retirados, que si no siguen vivos, podrán cobrar sus herederos.

Miles de jubilados y sus familiares ya pueden de reclamar los hasta 4.000 euros que Hacienda les debe por un error histórico en la tributación de las aportaciones realizadas a mutualidades laborales. La Agencia Tributaria ha reactivado el proceso para corregir este problema que afecta a pensionistas que trabajaron antes de la creación de la Seguridad Social y que cotizaron a través de mutualidades, un sistema anterior al actual. La devolución de este dinero ya ha comenzado y muchos hijos y nietos están recibiendo las aportaciones excesivas, aunque hay personas que aún no las han recibido.

Lucía Feijoo Viera

Estas mutualidades eran entidades que ofrecían protección social antes de que existiera la Seguridad Social tal como la conocemos hoy. Durante años, los trabajadores realizaban aportaciones a estos sistemas el 100% de la base imponible del impuesto, cuando en realidad debía ser del 75%. Ahora, tras una rectificación administrativa, se ha reconocido que estas aportaciones sí debieron tenerse en cuenta, y por tanto, se abre la posibilidad de reclamar las declaraciones pasadas para que les devuelvan el 25% pagado de más.

¿Cómo saber si un jubilado puede reclamar?

Para saber si un pensionista está afectado, basta con acceder al apartado de 'datos fiscales' en la web de la Agencia Tributaria con sus credenciales: clave PIN, certificado digital o número de referencia. Si aparece un apartado denominado 'ajuste por mutualidades' restando en los rendimientos del trabajo, significa que puede solicitar la devolución.

En la página principal de la Agencia Tributaria hay una sección dedicada a los 'Mutualistas', desde donde se puede iniciar el trámite. Solo se necesita introducir un teléfono de contacto, el número de cuenta para recibir la devolución y firmar digitalmente. El sistema pedirá que se identifique al solicitante y enviará la solicitud para su revisión. Hacienda revisará los ejercicios de 2019, 2020, 2021 y 2022.

Los herederos también pueden reclamar

En caso de que el jubilado haya fallecido, los herederos también pueden solicitar la devolución. Para ello, deberán estar inscritos en el Registro de Sucesiones y presentarse como representantes legales del fallecido ante la Agencia Tributaria. Una vez acreditado este punto, podrán actuar en su nombre y tramitar la solicitud, aunque en este caso es necesario acudir presencialmente a una oficina o contactar con Hacienda para obtener un número de soporte específico.

Este proceso es una oportunidad para recuperar dinero que pertenece a quienes trabajaron durante décadas y realizaron aportaciones que no se dedujeron correctamente. Las devoluciones ya han comenzado este mes, por lo que se recomienda iniciar los trámites cuanto antes.