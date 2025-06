El aviso de Gonzalo Bernardos para los que se quieran ir de vacaciones en verano: hasta 5.000 euros por un piso en la playa

Las vacaciones en la playa están de moda, y cada vez más familias quieren pasar sus días de descanso en una ciudad costera para así llevarse a los niños a disfrutar del mar, cenar escuchando las olas y pasear con la brisa marina. Sin embargo, estas vacaciones idílicas se pueden convertir en lujo, porque cada vez es más caro alquilar un piso que esté a la orilla de la playa. Gonzalo Bernardos ha advertido del serio problema al que se enfrentarán cada vez más personas que quieran arrendar una vivienda vacacional.

Alquilar un piso turístico en verano se ha convertido en un auténtico lujo en España. Según un estudio, el precio medio del alquiler por una semana de una vivienda vacacional en la costa española ronda los 1.270 euros, lo que equivale a unos 5.000 euros mensuales. Además, resulta prácticamente imposible encontrar un alojamiento turístico por debajo de los 500 euros a la semana en todo el litoral nacional.

Gonzalo Bernardos piensa que los turistas gastarán lo que haga falta

Gonzalo Bernardos explicó en el programa Más Vale Tarde de La Sexta que esta escalada de precios responde a un desequilibrio claro entre oferta y demanda. "La oferta de pisos turísticos no va a aumentar, porque el Gobierno y los ayuntamientos están poniendo todos los problemas habidos y por haber para frenarla", decía el economista. Sin embargo, la demanda no deja de crecer, tanto por parte de los turistas nacionales como de los extranjeros que viajan a España en verano.

En el caso de los turistas españoles, Bernardos destacó que la necesidad de salir de vacaciones es mayor que nunca, lo que ha derivado en un traspaso de renta hacia los propietarios de viviendas vacacionales. Además, muchos hogares están dispuestos a asumir precios elevados para disfrutar del verano.

El impacto del turismo internacional es aún más determinante: "Hay mucha gente satisfecha porque consideran que los extranjeros deben pagar más por venir a España. Ya lo estamos observando, no solo pagan más en hoteles, sino también en viviendas de uso turístico", destacaba Bernardos. Este fenómeno tiene un efecto positivo directo en la economía local, ya que quienes alquilan también consumen en restaurantes, parques temáticos, comercios o locales de ocio.

España sigue siendo destino estrella

Pese a las previsiones iniciales de ralentización turística, el economista aseguró que 2025 está siendo mejor que 2024: "Siempre nos encontramos a principios de año con quien dice que será peor, pero no: este año está siendo mejor que el anterior".

Además, el atractivo de España como destino turístico no solo beneficia al sector del alojamiento, sino a todo el tejido económico. "Esas personas que van a una vivienda de uso turístico luego se van a restaurantes, a parques acuáticos, a discotecas… y gastan, gastan. Todo eso redunda en beneficio del conjunto de la economía", recalcaba Bernardos.

Con una oferta limitada, una demanda en alza y turistas extranjeros dispuestos a pagar más, el mercado del alquiler vacacional en España se consolida como una de las grandes palancas económicas del verano, aunque con un coste cada vez más difícil de asumir para muchos residentes.