La hostelería enfila la paz laboral y la huelga se difumina

Si no hay contratiempos, el conflicto en el sector hostelero de la provincia de Santa Cruz de Tenerife estará solucionado a finales de semana. No habría así nuevas jornadas de huelga en julio y agosto, la amenaza que ha sido el arma de unos sindicatos que no dudaron en blandirla la pasada Semana Santa, cuando la actividad sufrió paros laborales el jueves y el viernes. Esta vez la sangre no llegará al río después de que la mesa sindical de hostelería –a la que se sientan todas las organizaciones salvo Comisiones Obreras (CCOO), que declinó la invitación que se le hizo la semana pasada– elevase ayer una propuesta definitiva a las dos patronales sectoriales, la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) y la Asociación Empresarial de Restauración y Ocio (AERO). Una propuesta, una contraoferta, que tiene dos puntos fundamentales: el primero, un incremento de los salarios del 13,5% –el porcentaje de subida que ofreció Ashotel la semana pasada– distribuido en los tres próximos años; y el segundo, que esa subida no incluya las llamadas absorciones, es decir, que ese aumento del 13,5% sea efectivo para todos los trabajadores con independencia de que en sus hoteles existan o no pactos salariales en vigor.

En cualquier caso, no será hasta mañana cuando una y otra parte, los representantes de los trabajadores, por un lado, y los de las patronales, por otro, se sienten una vez más en comisión negociadora. Unos y otros son conscientes de que Tenerife, en su condición de destino turístico de primer orden mundial, no está en disposición de encarar nuevas jornadas de huelga, tanto por el riesgo de perder a buena parte de esos turistas que estén de vacaciones durante los días de paros –por aquello de encontrarse un destino convulso– como por el daño a la propia imagen.

El conflicto laboral en el sector hostelero de la provincia de Santa Cruz de Tenerife vivió ayer un nuevo capítulo –el enésimo– con la reunión de la Mesa Sindical, una cita previa a esa que mañana tendrán los representantes de los trabajadores con los de la patronal para intentar llegar a un acuerdo de última hora, o casi, que evite nuevas huelgas como las que se produjeron en Semana Santa. De la reunión de ayer salió ese documento unánime de los sindicatos que ya ha sido trasladado a las dos patronales sectoriales para su análisis. Si el empresariado rechaza esta última oferta de los sindicatos, «la huelga será inevitable», avisaban ayer desde las filas de los representantes de los 76.000 trabajadores con que cuenta la hostelería en las islas occidentales.

La propuesta que cerraron ayer los sindicatos será debatida mañana en la reunión de la comisión negociadora, y fuentes sindicales hicieron hincapié en que esperan un acuerdo para cerrar el conflicto, ya que, en caso contrario, «la anunciada huelga será inevitable [insistieron] y requerirá la intervención inmediata» del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y de la consejera de Turismo y Empleo del Ejecutivo autonómico, Jéssica de León.

Hay que recordar que el conflicto en la hostelería en la provincia tinerfeña no es el único que amenaza con un verano caliente en el ámbito de las relaciones laborales en la Comunidad Autónoma. En la demarcación de Las Palmas hay conflictos abiertos tanto en el sector del metal como en el del comercio. n