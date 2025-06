La falta de un marco retributivo, principal barrera del almacenamiento energético en Canarias

La transición energética en Canarias se enfrenta a una limitación decisiva: la ausencia de un marco retributivo específico para el almacenamiento energético. Así lo destacaron los expertos que participaron este miércoles en una conferencia celebrada en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, centrada en los retos y oportunidades del almacenamiento como pieza clave para un sistema eléctrico más sostenible y autónomo. “Tecnológicamente, estamos preparados, pero sin un marco que garantice rentabilidad no se puede avanzar”, advirtió Santiago Díaz Ruano, jefe de sección del Departamento de Energías Renovables del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), quien puso el acento en que “el almacenamiento no despegará mientras no se ofrezcan señales claras a inversores y operadores”.

El evento contó también con la intervención de Yonay Concepción Guodemar, director técnico del proyecto Salto de Chira-Soria (Gran Canaria), quien recalcó la importancia de adaptar las soluciones a la realidad insular: “Nuestro sistema está aislado, no podemos depender de lo que pase en la Península. Necesitamos instrumentos propios para valorar el almacenamiento aquí y ahora”. En este sentido, Concepción recordó que las herramientas actuales de retribución del almacenamiento no son accesibles para Canarias por su situación singular.

Ambos ponentes coincidieron en señalar que el almacenamiento será esencial para gestionar el crecimiento de las energías renovables y evitar que parte de esa energía se pierda por no poder ser utilizada en el momento de su generación. “Estamos viendo cómo, incluso con solo un 20% de cobertura anual con renovables, ya hay políticas de corte que suponen pérdidas del 10%”, explicó Díaz Ruano. Una realidad que, según el experto, también frena las inversiones. "Nadie instala un parque eólico que cuesta millones de euros para tenerlo parado durante algunas horas del día", apuntó sobre la energía que se está desaprovechando en las Islas.

Almacenamiento estacional

El encuentro sirvió también para repasar las tecnologías actualmente en desarrollo o implantación en el Archipiélago, desde las baterías y los sistemas de bombeo hidráulico hasta el hidrógeno verde. Este último se perfila como una solución para el almacenamiento estacional y la descarbonización del transporte pesado y marítimo. “Quizás no sea viable para todo, pero hay huecos que solo el hidrógeno puede cubrir, como los vehículos de gran tamaño o ciertos usos industriales”, apuntó el representante del ITC.

Entre los proyectos destacados, se abordó el avance de la central hidroeléctrica reversible Chira-Soria, que aspira a ser “el gran pulmón del sistema eléctrico de Gran Canaria”. Según explicó Concepción, “vamos por delante de lo previsto en la planificación; la previsión es comenzar a equipar a finales de este año y tenerla en pruebas a finales de 2027”.

En sus conclusiones, ambos ponentes insistieron en que el almacenamiento no puede depender exclusivamente de una sola tecnología. “Necesitamos un mix: baterías, bombeo, hidrógeno... Ninguna solución por sí sola es suficiente, todas son complementarias”, afirmó Díaz. Pero para que ese mix se materialice, el consenso fue claro: se necesita un marco económico justo y adaptado. “Sin incentivos ni seguridad regulatoria, nadie va a invertir en almacenar energía que no sabe si podrá recuperar”, sentenció Concepción.