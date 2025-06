Inteligencia artificial como actor económico: ¿debería tener impuestos su propia productividad?

En la historia económica, los grandes saltos de productividad siempre han venido acompañados de preguntas fiscales.

La Revolución Industrial trajo debates sobre el trabajo infantil, la jornada laboral y los impuestos sobre maquinaria. Hoy, una nueva revolución plantea una pregunta inédita: si la inteligencia artificial (IA) está generando valor económico por sí sola, ¿debería tributar?

Producción autónoma

Las IA modernas no son simplemente herramientas pasivas: redactan textos, traducen documentos, diagnostican enfermedades, diseñan productos, generan música, código, e incluso asesoran legal o fiscalmente.

En muchos casos, producen más valor que un trabajador humano y en menos tiempo. Pero a diferencia del trabajo humano, esa productividad no está sujeta directamente a impuestos laborales, cotizaciones o contribuciones sociales.

Aquí nace la paradoja: la IA reemplaza trabajo que antes estaba gravado, pero no tributa directamente como agente productivo. Su impacto fiscal es negativo, incluso si aumenta el PIB.

Obstáculos

El primer obstáculo para una tributación justa de la IA es identificar al sujeto fiscal. La IA no tiene personalidad jurídica, por lo que no puede pagar impuestos por sí misma.

¿Debe entonces considerarse como una extensión del capital de quien la posee? ¿O como un trabajador “virtual” cuya productividad debiera registrarse con impuestos equivalentes a los del trabajo humano?

Algunos proponen una “tasa sobre robots”, una idea promovida incluso por figuras como Bill Gates, que grave la automatización en proporción al empleo desplazado. Pero definir qué tareas son "automatizadas" y cuál es su valor fiscal no es sencillo, especialmente cuando IA y humanos colaboran.

¿Quién pierde y quién gana?

En la práctica, las empresas que adoptan IA pueden reducir costes laborales, aumentar márgenes de ganancia y reportar mayor rentabilidad. Pero en muchos países, las estructuras fiscales dependen fuertemente del empleo: impuestos sobre salarios, contribuciones a la seguridad social y consumo ligado al ingreso laboral.

Cuando un sistema basado en IA produce valor, ese valor muchas veces escapa al radar fiscal, mientras los ingresos públicos caen. El resultado es un modelo económico donde la productividad aumenta, pero la recaudación disminuye, tensionando los sistemas de salud, pensiones y bienestar.

Posible tributación

Varios enfoques están en discusión:

Impuesto indirecto sobre productividad automatizada : similar al IVA o al IGIC canario, pero enfocado en servicios producidos por IA sin intervención humana.

: similar al IVA o al IGIC canario, pero enfocado en servicios producidos por IA sin intervención humana. Tasa sobre reemplazo laboral : cobro proporcional al número de empleos desplazados por sistemas automatizados.

: cobro proporcional al número de empleos desplazados por sistemas automatizados. Impuesto sobre uso de IA generativa o autónoma : dependiendo del grado de independencia operativa del sistema.

: dependiendo del grado de independencia operativa del sistema. Licencias fiscales de operación: obligar a modelos avanzados de IA a registrarse y pagar tarifas periódicas, como hacen vehículos o activos energéticos.

Cada opción presenta desafíos técnicos y éticos. ¿Es justo penalizar la eficiencia? ¿Qué incentivos desincentiva esto? ¿Y cómo evitar la evasión global en un mercado digital sin fronteras?

Una nueva era

La IA no vota, no consume, no envejece. Sin embargo trabaja, produce, y crea valor.

Ignorar su papel como agente económico es fiscalmente ingenuo, y si seguimos considerando que solo los humanos generan riqueza tributable, corremos el riesgo de erosionar los cimientos fiscales del contrato social planteado por Locke.

La pregunta ya no es si debemos adaptar los sistemas impositivos a la era de la IA, sino cuándo y cómo hacerlo. Lo que está en juego no es solo la eficiencia del Estado, sino la equidad del nuevo capitalismo digital.

