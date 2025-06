El Gobierno canario prevé un 'aluvión' de proyectos para destinar la RIC a vivienda

El Gobierno de Canarias espera un verdadero aluvión de proyectos para destinar la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC) a la creación de nuevas viviendas. Un boom de iniciativas que podrán materializarse por fin después de meses de espera, una vez que el Congreso de los Diputados aprobara esta semana que los incentivos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) puedan emplearse en la construcción o adquisición de inmuebles destinados al alquiler y así aliviar la crisis habitacional que sufre el Archipiélago desde hace años. Un cambio que puede permitir la construcción de 6.000 hogares en seis años. Así lo puso este viernes 20 de junio sobre la mesa Juan Ramón Barrera, comisionado del REF en Canarias, quien apuntó que espera que el cambio normativo tenga un "efecto inmediato" en cuanto a la norma se publique, algo que espera que suceda muy pronto. Y señaló que existen una gran cantidad de proyectos parados, que cuentan incluso con suelo, a la espera de que esto saliera adelante.

También se congratuló de la media el vicepresidente y consejero de Economía del Ejecutivo regional, Manuel Domínguez, durante la comparecencia que sirvió para abrir el foro 'Incentivos canarios para el fomento de las pymes y el crecimiento económico', organizado por Prensa Ibérica y Caixabank, con la colaboración de CEOE-Tenerife. Domínguez aseguró que la apuesta del Gobierno para poner el foco en la promoción del REF comienza a dar resultados. Gracias a esta medida más de 2.000 millones de euros podrán materializarse en la puesta de vivienda en el mercado y se convertirá en una herramienta que impulsará la construcción de promociones públicas y privadas. "El objetivo es incrementar la oferta para que bajen los precios", indicó.

Que se trata de un cambio normativo esperado queda demostrado en que, cuando apenas hacía 24 horas que había comenzado a andar, las entidades bancarias ya estaban recibiendo llamadas para tratar de que respaldasen algunos proyectos. Así lo confirmó el director territorial de Caixabank en Canarias, Manuel Alfonso Salazar, que aseguró que los promotores llevan mucho tiempo tocando la puerta del banco para poder sacar iniciativas adelante.

Seguridad jurídica

Salazar fue uno de los participantes de la mesa redonda celebrada en el marco de este foro en la que también se sentaron el comisionado del REF; el presidente de la patronal tinerfeña, Pedro Alfonso; y el presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, Juan Ramírez Said. Sin embargo, los representantes empresariales advirtieron que la modificación aprobada en el Congreso de los Diputados servirá poco si no se reducen los plazos burocráticos y se da seguridad jurídica para sacar adelante los proyectos lo más pronto posible. Ambos coincidieron en señalar que se trata de un gran logro legislativo que permitirá utilizar el fuero canario para dar respuesta al mayor problema que tienen los canarios en este momento: la falta de vivienda. Un problema que se extiende también a las empresas de las Islas que tienen dificultades para encontrar trabajadores, precisamente porque no encuentran alternativas habitacionales en las que puedan residir.

"Medidas como esa nos va a permitir invertir en la promoción de viviendas y acogernos a la RIC", comentó Ramírez Said, pero "siempre vamos a necesitar seguridad jurídica para que aquellas inversiones que acometamos no se pongan en duda después", advirtió. Para Pedro Alfonso se trata de una noticia "importantísima", que permite que una pequeña enmienda en el REF suponga 2.000 millones de inversión en vivienda, lo que equivale a un 4% del Producto Interior Bruto (PIB) canario. Pero, recalcó, todos los factores deben comprometerse para ser eficientes. "Tenemos que trabajar en la normativa y conseguir que no se acumulen los expedientes en las ventanillas de los ayuntamientos". Y puso sobre la mesa que ese 4% del PIB que supone la medida en Canarias es el mismo que el exceso de burocracia roba a la generación de riqueza. "En estos momentos hay 230.000 expedientes en toda España con un valor de 80.000 millones pendientes de resolución", detalló.

"Todos los proyectos que se tienen encima de la mesa, si se logra agilizar las licencias, serán un gran recurso para cubrir parte de las 60.000 casas que hacen falta para estabilizar un mercado inmobiliario que está muy distorsionado", recalcó el director territorial de Caixabank. Alfonso Salazar insistió también en que la inseguridad jurídica no hace otra cosa que retrotraer la inversión y suponen un freno también para que las entidades bancarias concedan la financiación necesaria para sacarlos adelante. "Tenemos que conseguir la seguridad que nos permita el retorno de esa inversión que hacemos y en Canarias, y en toda España, hace falta mayor agilidad".