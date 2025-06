Vacaciones a crédito: los préstamos al consumo suben un 20% en Canarias

Las vacaciones han dejado de ser una temporada extra de ocio para convertirse en un bien de primera necesidad para muchos canarios. Así lo demuestra el hecho de que las familias estén dispuestas a endeudarse antes de quedarse sin sus merecidos días de descanso en el Archipiélago o en otros destinos. Los créditos al consumo –uno de los mecanismos bancarios a través de los que se financian este tipo de objetivos– han subido como la espuma en los últimos años. Por un lado, al calor del denominado efecto champán –que ha reavidado las ganas de viajar después de varios años de restricciones debido a la pandemia– y que todavía no acaba de disiparse. Por otro, debido a la bonanza económica que facilita que muchos consumidores puedan acceder a este tipo de préstamos con la garantía de que podrían hacerles frente después.

En Canarias, según los datos aportados por fuentes bancarias, el volumen de créditos al consumo será este año un 20% superior al del verano pasado. Pero se trata de una tendencia no solo en la comunidad autónoma sino también a nivel nacional. Los créditos al consumo se han disparado en el resto del país. El Banco de España señaló recientemente que este tipo de financiación, que se utiliza para adquirir un electrodoméstico, un coche, afrontar una reforma o pagar las vacaciones de verano, cerró este año un primer trimestre dorado, en el que se concedieron 10.656 millones, frente a los 8.893 millones del año anterior. O lo que es lo mismo, los bancos prestaron 1.763 millones extra este año, solo en los tres primeros meses.

De acuerdo con el último barómetro de préstamos al consumo de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), la segunda motivación para solicitarlos es, precisamente, financiar unas vacaciones. Un factor que en último año ha pasado de ser del 12,2% a convertirse en un 16,3%. Aunque el informe no deja pasar que la primera motivación, con un 20,4% de cuota, continúa siendo la necesidad de incrementar la liquidez del beneficiario.

Fiebre viajera

Pero, ¿por qué cada vez se recurre más a este tipo de microcréditos para no renunciar a unas vacaciones? En primer lugar se podría señalar a esa fiebre viajera que ha poseído a muchos después de la pandemia. Viajar ha dejado de ser una opción para convertirse casi en una obligación, después de que durante algunos años la situación sanitaria obligara a quedarse más cerca de casa. Por otro lado, la tendencia actual es viajar más veces durante el año. Ya no es suficiente con trasladarse una o dos semanas en verano a un destino de sol y playa para desconectar de la rutina. La asistencia a festivales, escapadas de fin de semana o pequeños puentes, se combinan con grandes viajes cada vez a destinos más lejanos y exóticos. Y esto claro, sube la cuenta de quienes no están dispuestos a renunciar a ninguno de ellos. Pedir uno de estos préstamos permite no desembolsar todo el dinero de golpe y poder pagarlo a través de cuotas.

Pero además de que la forma de veranear sea ahora diferente a como se concebía en el pasado, los precios que se encuentran en el mercado tampoco tienen nada que ver. Unos costes que no han hecho otra cosa sino multiplicarse en los últimos años.

En el caso de Canarias, los veraneantes tendrán que pagar mucho más incluso si deciden no salir de las Islas. Solo en lo que va de año, los hoteles se han encarecido en el Archipiélago un 1,3%. Una subida a la que hay que añadir el 4,1% del año anterior y el 6,8% de 2023, de acuerdo con los datos del Índice de Precios de Consumo (IPC). Los hoteles de Canarias son además los que tienen las tarifas más altas de España, aunque durante el verano –al no ser la temporada más fuerte para los establecimientos de la región– suelen ser superados por los alojamientos de otras comunidades del resto del país.

Sobrecostes

Pero quienes quieran pasar sus vacaciones fuera de Canarias también se enfrentan a sobrecostes. Los vuelos se han encarecido en los últimos años. Más si cabe si se tiene en cuenta que viajar desde el Archipiélago al extranjero suele ser más caro, sobre todo si es necesario hacer escala, algo de lo más habitual. Aunque también suben los paquetes turísticos y los viajes organizados. Todo sube, como casi todos los años, pero es cierto que la escalada ya no es tan descarada como ha sido durante la crisis inflacionista.

Otro aspecto que está animando la solicitud de créditos al consumo –no solo para vacaciones sino para otro tipo de objetivos– es la progresiva bajada de los tipos de interés. Una vez que el Banco Central Europeo (BCE) está relajando su política impositiva al haberse controlado la inflación, se está favoreciendo la concesión de estos micropréstamos. Al mismo tiempo, la buena salud de la economía y el récord de empleo permite que muchos ciudadanos del Archipiélago estén en disposición de solicitarlos.

Financiadas o no, lo cierto es que se espera un verano de auténtico récord, en el que el boom de las vacaciones vuelva a despuntar, pulverizando los de años anteriores. Los veraneantes volverán a llenar terrazas, hoteles y restaurantes, ya sea pagando a plazos, al contado o tirando de tarjeta de crédito. Todo sea porque cada vez es más habitual no renunciar a las merecidas vacaciones.