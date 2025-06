De un triple en Menorca al almacén más verde

Un almacén farmacéutico que mantiene temperatura y humedad constantes, entre 15 y 25 grados, sin apenas consumo energético. Suena a ciencia ficción, pero está a punto de ser una realidad en Zaragoza. Novaltia, la cooperativa farmacéutica aragonesa, está ultimando las obras de su nueva planta logística, diseñada según los exigentes criterios del sello passivhaus -en la categoría Plus, la segunda más alta-. Será la primera instalación de tipo industrial que cuenta con esta acreditación a nivel mundial, un hito en construcción sostenible al frente del cual está la ingeniería local Ergo Synergys.

El proyecto no le cayó del cielo. Es el resultado de más de dos décadas de evolución silenciosa y tozuda. La historia de la empresa arranca en 2001, cuando Ángel del Castillo tomó una decisión que iba a marcar el rumbo de su vida profesional: dejar la seguridad de una multinacional para emprender su propio negocio. Su fundador tenía entonces 31 años y se había forjado en el diseño de gradas y canastas en la empresa de equipamiento deportivo Mondo Ibérica, pero decidió dar un salto al vacío. "Tenía ese punto de espíritu emprendedor y me dije: ‘Si no lo intento ahora, nunca lo haré’", recuerda. Ergo Auditores -nombre inicial de la empresa- se fundó aquel año impulsada por otros dos socios y enfocada en la prevención de riesgos laborales, pero pronto pivotó hacia la ingeniería industrial.

"Por circunstancias, poco tiempo después me quedé solo en el proyecto", rememora Del Castillo. Los comienzos no fueron sencillos. "Esperaba algunas novias, pero todos los que parecía que nos iban a dar trabajo desaparecieron y tuve que ir llamando a puerta fría". Un "golpe de realidad" del que se fue recuperando.

El principio de todo

"A base de picar, alguno me dio alguna oportunidad", entre los que destaca Transportes Lapuente, que confió en la firma para diseñar sus instalaciones en Calatayud. Aquel proyecto, modesto pero bien ejecutado, fue el primer salto hacia la edificación industrial, especialidad que sigue marcando la hoja de ruta de la empresa, y el germen de una reputación basada en el "boca a oreja".

Poco a poco fue ganando clientes, pero el gran trampolín del negocio le llegó del mundo del baloncesto en junio de 2005. Del Castillo recibió una llamada de última hora con un encargo urgente. El Menorca Bàsquet de Mahón acababa de ascender a la ACB y necesitaba un pabellón para 5.000 espectadores en apenas tres meses. El proyecto fue asumido por una grupo de empresas zaragozanas lideradas por Cualimetal, que recurrieron a Ergo Synergys para el diseño de la infraestructura deportiva con la colaboración destacada del arquitecto Pepe Fau. "En un fin de semana diseñamos el anteproyecto. Fue una locura, pero salió y demostramos que podíamos resolver lo imposible", afirma el impulsor. Ese espíritu de superación le abrió nuevas puertas, un camino exigente, pero ascendente.

Con el tiempo, Ergo Synergys se ha convertido en una referencia es el ámbito farmacéutico, donde empezó a meter cabeza en 2009. Lo hizo de la mano de la multinacional Teva y su fábrica zaragozana (antigua Laboratorios Belmac), en cuya transformación y ampliación ha jugado un papel clave como ingeniería de cabecera de la compañía.

Su otro gran cliente en el sector es Novaltia, con el que comenzó a colaborar en su primer almacén vasco, en Lezama (Vizcaya). Ese vínculo ha culminado con un proyecto estrella, un centro logístico de 18.000 metros cuadrados que construye en Zaragoza con el estándar passivhaus. Será una infraestructura puntera por su escala, complejidad técnica y exigencias energéticas. "En edificación industrial no había referencias. Hemos tenido que reinventar todo. Desde el aislamiento térmico hasta la hermeticidad, con ensayos pioneros como la prueba blowerdoor", explica.

Con un equipo multidisciplinar que hoy ronda las 14 personas, Ergo Synergys trabaja codo con codo con grandes corporaciones, desde el sector farma (Teva, Novaltia) hasta el retail (Mercadona), el metal (Hiab Cranes, Veleo) o la logística (Montepino). La empresa mira al futuro con ambición y prudencia. "Aragón vive un boom, pero falta talento cualificado", advierte Del Castillo, que lidera una ingeniería que ha hecho de la flexibilidad su marca y de la confianza su cimiento más firme.