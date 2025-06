El Gobierno complica al BBVA la compra del Sabadell al prohibir su fusión durante tres años

La oferta de compra (opa) del BBVA sobre el Sabadell se complica aún más para la entidad de origen vasco. Como se esperaba, el Consejo de Ministros, que no podía prohibir la operación, ha impuesto este martes una nueva condición a la transacción, adicionales a los compromisos que el BBVA pactó con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que el organismo le aprobara la operación. Los dos bancos, así, deberán estar separados jurídicamente durante tres años: no se podrán fusionar.

La clave ahora es si el BBVA entiende que las nuevas condiciones son lo suficientemente duras como para hacerle desistir de la operación, algo que la ley de opas le permite hacer tras el pronunciamiento del Ejecutivo. En principio, no se sabrá este martes: la entidad tenía la intención de tomarse un tiempo para hacer números con sus asesores y que su consejo de administración tome una decisión. Si sigue adelante, también está por ver qué harán los accionistas del Sabadell, ya que los requisitos del Gobierno restan sentido económico a la operación, con lo que podrían llevarles a decidir no aceptar la oferta del banco competidor.

Riesgo legal

El BBVA lleva meses advirtiendo de que su interpretación de la ley de defensa de la competencia es que el Gobierno solo podía mantener o suavizar las condiciones que el banco pactó con la CNMC para disipar los impactos negativos de la operación. El Ejecutivo, sin embargo, no lo ha entendido así y ahora está por ver si el banco acudirá a la justicia, como en las últimas semanas ha recordado que tiene la posibilidad de hacer. Una opción sería que lleve la decisión del Consejo de Ministros al Tribunal Supremo directamente, pero también cabe que lo haga alguno de sus grandes accionistas o de los del Sabadell, lo que le evitaría el desgaste de enfrentarse directamente al Gobierno en los tribunales.

El Ejecutivo, en cualquier caso, entiende que tiene bien atada jurídicamente su actuación. Se ampara para ello en el texto de la ley de competencia (que en ningún momento dice que no pueda endurecer los requisitos). Y también en una sentencia del Tribunal Constitucional (la 108 de 2014) que determinó que "solo el Estado pueda privar de eficacia a las decisiones de la CNMC que prohíban o condicionen una determinada concentración económica, a través de un órgano especialmente idóneo para valorar intereses generales de tal naturaleza, cual es el Consejo de Ministros". Es su defensa contra las advertencias de la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, que se han alineado con el BBVA.

El campo de actuación del Ejecutivo, eso sí, ha estado acotado a las cinco áreas de interés general que esgrimió el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para elevar la operación al Consejo de Ministros. Son el adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial y la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos (motivos contemplados en la ley de defensa de la competencia), la protección de los trabajadores y los objetivos de política social (incluidos en una Comunicación de la Comisión Europea sobre materias de interés general) y la cohesión territorial (bajo el amparo de una ley española sobre el medio rural).

Hitos y plazos

Si el BBVA decide mantener la opa, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya ha estimado que el folleto de la operación (que recoge todas sus características y riesgos) podría recibir luz verde dentro de "en torno a tres semanas", con lo que el periodo de aceptación de la oferta para los accionistas del Sabadell comenzaría en la segunda quincena de julio. El plazo de aceptación de la oferta puede ser de entre 30 a 70 días. En una entrevista a EL PERIÓDICO, el presidente del BBVA, Carlos Torres, desveló que lo más probable es que el BBVA apostase por alargarlo hasta septiembre.

Durante las próximas semanas y meses, otros dos hitos pueden complicar aún más la opa. Por un lado, el Sabadell está explorando la venta de su filial británica TSB y los bancos interesados (Barclays y Santander, principalmente) tienen hasta este viernes para presentarle ofertas. Si la operación se cierra más adelante, el banco catalán tendrá más capital para remunerar a sus accionistas y convencerles de que no acudan a la opa. En esta línea, venda o no TSB, el Sabadell tiene previsto anunciar su plan estratégico para el periodo 2025-2027 que incluirá un aumento de la remuneración a sus propietarios, también con el propósito de que digan no al BBVA.