Alquilar un cuarto en Canarias se come el 22% del sueldo

La carestía de la vivienda ha transmutado ya en carestía de la habitación. Tan es así, que alquilar un cuarto en el Archipiélago se come, de media, más de un 22% del salario. Es decir, más de una cuarta parte del sueldo por una sola dependencia. Así lo revelan los datos de un reciente informe del portal inmobiliario Fotocasa en colaboración con el sitio web especializado en empleo InfoJobs. Varios análisis de estas y de otras firmas ya han puesto de manifiesto que las Islas son una de las comunidades autónomas donde sale más caro comprar una casa o un piso y, al mismo tiempo, donde se cobran las nóminas más bajas del país -apenas por delante de las que perciben los asalariados andaluces y extremeños-. La novedad del estudio de Fotocasa e InfoJobs es que muestra que Canarias es también una de las regiones españolas donde más cuesta arrendar un cuarto, algo que, por cierto, es cada vez más habitual por la carestía de la vivienda que sufren los isleños. Y como cada vez hay más demanda de habitaciones, también los precios de estas se disparan.

El caso es que el Archipiélago está entre las cinco comunidades donde más esfuerzo económico hay que hacer para alquilar un cuarto. El orden de esas cinco autonomías en que hay que destinar una mayor parte del sueldo para arrendar una estancia es Cataluña (hasta un 28% del salario promedio se va en el pago del alquiler de la habitación), Baleares (25%), Madrid (25%), País Vasco (24%) y Canarias (22%).

En las Islas, resulta que con un salario medio bruto mensual de 1.974 euros hay que desembolsar 440 para arrendar una habitación donde dormir. Hay que pagar, exactamente, un 22,3% del sueldo promedio de los trabajadores de la región. De acuerdo con los datos que manejan las dos firmas promotoras del estudio, resulta así que los isleños han de destinar la séptima mayor cuantía del país para alquilar un cuarto -la habitación más cara está en Cataluña, con 636 euros, mientras que la más barata está en Extremadura, con ‘solo’ 242 euros mensuales- y han de hacerlo con la nómina más exigua de España, toda vez que el Archipiélago, con esos 1.974 euros, es la única Comunidad Autónoma donde el salario medio bruto mensual -en cifras de 2024- no llega a los 2.000 euros. En definitiva, la carestía de la vivienda es ya carestía de la habitación.

En el último año, en hasta 13 de las 17 comunidades autónomas -Canarias incluida- se incrementó el dinero que, de media, hay que destinar a pagar el alquiler de una habitación, mientras que, en dos de ellas, el porcentaje ha disminuido (Navarra y Aragón). En Cataluña, una de las comunidades que destina el mayor porcentaje de su sueldo al pago de una habitación en alquiler, se ha pasado de destinar el 27% del sueldo bruto en 2023 al 28% en 2024, según el estudio de InfoJobs y Fotocasa.

La edad media de quienes comparten casa crece de forma progresiva y ya supera los 30 años

«El porcentaje del salario destinado a compartir vivienda ha aumentado ocho puntos en los últimos cinco años, y todo indica que seguirá creciendo si los precios continúan al alza y los salarios no evolucionan al mismo ritmo. Compartir piso se ha consolidado como la única alternativa realista para mantenerse por debajo del umbral del 30% de esfuerzo recomendado por organismos como el Banco de España o la OCDE. No obstante, esta fórmula representa una solución temporal que no satisface las necesidades de emancipación, estabilidad ni privacidad de una parte creciente de la población. Según nuestros estudios, la media de edad de quien comparte vivienda en estos momentos ya supera los 30 años», explica María Matos, directora del área de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Por su parte, Mónica Pérez, directora de Comunicación de InfoJobs, puntualiza que el promedio salarial de 27.060 euros brutos anuales que se ha alcanzado en InfoJobs en 2024 supone un crecimiento de un 3,1% respecto al periodo anterior.

Pese al incremento retributivo y a la recuperación del poder adquisitivo que se observa a nivel general, «en este último año las condiciones de acceso a la vivienda no han mejorado y los sueldos no están creciendo al mismo ritmo que los precios del alquiler. Esto conlleva que alquilar, tanto una vivienda entera como una sola habitación, sea cada vez menos asequible y esté marcando las condiciones de vida de buena parte de los ciudadanos», ahonda Pérez.

Hay que recordar que la carestía inmobiliaria se ha convertido en uno de los principales problemas socioeconómicos de las Islas.