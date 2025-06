Los trabajadores de la hostelería tinerfeña reciben 80 millones más al año con el nuevo convenio

Tres meses de conflicto, una huelga el Jueves Santo y el Viernes Santo y horas de negociación entre patronal y sindicatos, con mediación del Gobierno de Canarias incluida. Ese ha sido el coste del nuevo convenio del sector de la hostelería en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que comenzará a aplicarse a partir del 1 de julio, en apenas cuatro días, y que ayer presentaron las patronales hotelera (Ashotel) y del ocio (AERO) y los sindicatos UGT, IC, USO y SB, este último mayoritario en la actividad. El acuerdo supondrá una inyección extra de 80 millones de euros anuales en las nóminas de los trabajadores de la hostelería durante el próximo trienio (2025-2028).

Acuerdos

El documento incluye una subida salarial acumulada del 13,5% en esos tres años –hasta 2028–, de la que hasta un 7% se percibirá ya en 2025. Esto en el caso de los hoteles. En el de las actividades de restauración y ocio, el incremento salarial será del 9%, es decir, un 3% anual.

En el texto se precisa, además, que los aumentos de sueldo acordados no pueden ser absorbidos de los pactos salariales –en esas empresas que cuenten con ellos– ni de las mejoras voluntarias de los trabajadores. Además, se incluyen una cláusula que garantiza que los empleados no pierdan poder adquisitivo y otra de ‘paz social’, es decir, el compromiso mutuo de que no haya nuevos conflictos ni huelgas durante la vigencia del convenio. También se amplía el periodo mínimo de antigüedad de seis a 12 meses para cobrar el suplemento de incapacidad temporal.

En cuanto a la jornada de trabajo, las partes se emplazan a volver a negociar su ajuste si finalmente es aprobado el proyecto de ley para la reducción del tiempo de trabajo semanal a 37,5 horas en el Congreso de los Diputados.

Diálogo social

En la presentación del acuerdo estuvieron ayer el presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo, y la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, que mediaron durante las negociaciones ante la preocupación por una nueva huelga en el corazón de la economía canaria en el comienzo de la temporada veraniega. «Es un acuerdo histórico que se ha logrado con diálogo social y donde han primado los intereses de los trabajadores. Un ejemplo de que el modo canario de hacer las cosas está creando escuela», apuntó Clavijo. Mientras, de León añadió que «hoy hemos devuelto la paz social al sector del turismo en su conjunto. Entendemos que quien ha salido ganando han sido los trabajadores y trabajadoras del sector turístico, y también de la hostelería».

El presidente de Ashotel, Jorge Marichal, aseguró que los empresarios «harán un gran esfuerzo en un momento en el que las cosas no están como hace unos meses», dijo en alusión a una previsible estabilización del turismo tras años de récords. El vicepresidente de AERO, Carlos Quintero, aludió a que en la restauración, en términos general, «no representa realmente a grandes empresas, sino a pymes y micropymes, por lo que el esfuerzo es aún mayor, y esperó que todas las partes cumplan ahora el convenio y desaparezca el conflicto instalado en los últimos meses».

Consenso y voluntad

Por su parte, el secretario general de Sindicalistas de Base (SB), Manuel Fitas, incidió en que «no es el acuerdo que queríamos pero hemos avanzado mucho». Además, lanzó un aviso: «De nada sirve subir salarios si no se puede acceder a algo tan esencial como una vivienda».

El secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT en Tenerife, Tomás Ramos, comentó que «es completamente falso que el Gobierno de Canarias haya impuesto nada en esta difícil negociación tal y como ha afirmado recientemente CCOO». Este sindicato, a su juicio, «no quiso escuchar absolutamente nada, así que cada uno se define por sus hechos; está claro que cada sindicato tiene sus diferencias con los demás, pero los personalismos hay que dejarlos a un lado y mirar por las más de 35.000 familias (sector alojativo) que comen de este sector».

Sobre la ausencia de CCOO, tildaron de «residual» su participación en este sector, con tres representantes en la mesa negociadora y adelantaron que «tendrá muy difícil de explicar por qué no ha suscrito el acuerdo, ya que parece ser que sus objetivos serán muy distintos a la defensa de los derechos de los trabajadores».