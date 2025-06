La provincia de Las Palmas genera el 53% del PIB del Archipiélago

El tejido productivo de la provincia de Las Palmas genera el 53,1% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad Autónoma, algo más de la mitad. Es una de las conclusiones del informe La economía de la provincia de Las Palmas en gráficos 2024, un trabajo que analiza los principales indicadores económicos, demográficos y laborales de las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.

El análisis, encargado por CaixaBank, el Círculo de Empresarios de Lanzarote y el Círculo de Empresarios de Gran Canaria y elaborado por la consultoría Corporación 5, detalla que el PIB per cápita –un indicador que es resultado de dividir el PIB entre la población de un territorio, región o país y que sirve para medir el desarrollo socioeconómico– asciende a 26.463 euros, lo que equivale al 81,1% de la media nacional y al 66,3% del promedio de la Unión Europea. A la vista de estos datos, el director del área de Consultoría de Corporación 5, José Miguel González, señaló que «la elevada tasa de desempleo [237,5% del valor medio europeo] sitúa al mercado laboral provincial en una posición vulnerable a pesar del aumento de ocupados, que alcanzó su máximo en 2024 con 527.800 personas empleadas».

Si se analiza isla a isla, resulta que Gran Canaria representa el 38,5 % del PIB canario. Su PIB per cápita estimado es de 25.617 euros, y su tasa de empleo alcanza el 67,7%. No obstante, la tasa de paro es una de las más altas de Europa (248,5% del promedio UE). En el caso de Fuerteventura, se consolida como una de las islas con mayor dinamismo, con un PIB per cápita de 28.103 euros –108,7% del promedio regional– y una tasa de empleo superior al promedio de Canarias (72,5%). Su mercado laboral también refleja una mejora significativa, alcanzando los 58.800 ocupados. Y, por su parte, Lanzarote encabeza el ranking insular en renta per cápita, con 29.660 euros, lo que representa el 114,7 % de la media canaria. Su tasa de empleo se sitúa en el 70,9%, mientras que el desempleo, aunque elevado, es inferior al de otras islas. Lanzarote y Fuerteventura se sitúan así como las islas más ricas de la Comunidad Autónoma –al menos en términos de PIB per cápita–, un hecho que tiene mucho que ver con el desarrollo alcanzado por su industria turística, el motor indiscutible de ambas economías insulares.

El informe también advierte sobre la evolución demográfica. La provincia ha pasado de 1.066.500 habitantes en 2010 a 1.159.900 en 2024, con un fuerte incremento de la población extranjera y un crecimiento vegetativo negativo, debido al descenso de nacimientos y al aumento de defunciones. Esta situación incrementa la tasa de dependencia, «generando nuevos retos para las políticas sociales y laborales», concluye el análisis.

Realidad dual

A modo de conclusión, el informe refleja una realidad dual en la provincia de Las Palmas: una economía que lidera en términos de renta y actividad, pero que continúa arrastrando desequilibrios estructurales en el mercado laboral. Las diferencias entre islas ponen de relieve la necesidad de adaptar las políticas económicas y sociales a las características específicas de cada territorio, detalla el Círculo de Empresarios de Gran Canaria.

En la presentación de este informe, que tuvo lugar el jueves, Juan Ramírez Said, presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, explicó que «los datos indican que vamos bien, pero no podemos perder el foco en los problemas graves que tenemos en el corto, en el medio y en el largo plazo. La vivienda es un problema muy grave desde el punto de vista social, pero también lo va a ser económico. No encontramos personal porque no tienen donde vivir».

Por otra parte, según señaló, «hay que ahondar en por qué se han disparado las cifras de absentismo y buscar una solución». Por último, añadió que «en Canarias hay pobres que trabajan, y este problema debe abordarse desde múltiples ámbitos», agregó desde una visión social.