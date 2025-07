La bonanza turística sitúa a Canarias como líder de la inversión hotelera

Canarias continúa liderando con puño de hierro la inversión hotelera en el país. Durante la primera mitad del año llegó hasta el Archipiélago un 20% del capital que se inyectó en el sector alojativo de toda España. Un porcentaje que dista mucho del que registran el resto de los destinos vacacionales y que solo es superado por el que reciben, de forma conjunta, los enclaves urbanos. De esta manera, a las Islas arriban dos de cada diez euros que se invierten en establecimientos hoteleros, algo que en la primera mitad el año se tradujo en 250 millones de euros para la industria turística canaria.

El Archipiélago se reconfirma así como la región española que capta una mayor proporción de la inversión nacional en esta actividad y consolida su posición de liderazgo incluso por encima de Baleares, que hasta hace unos años se mantenía a la cabeza. Sin embargo, de acuerdo con los datos de Savills –una de las principales consultoras inmobiliarias del mundo– Canarias no solo ha arrebatado el trono a la otra comunidad turística por antonomasia del país, sino que incluso avanza posiciones con respecto a ella. En el informe para el primer semestre del año, las Islas se sitúan ya a tres puntos de distancia del otro archipiélago del país, que recibió el 17% del total de la inversión, es decir 38 millones de euros menos que Canarias.

Los datos de Savills no hacen sino confirmar una tendencia que ya han señalado otros informes antes. Uno de los últimos es el que publicó recientemente la consultoría Colliers, en el que se resumía que tan solo desde 2023, las Islas han captado un 31% más de inversión que Baleares. Y esto a pesar de que la otra gran autonomía turística ha sido históricamente un destino capaz de pescar mayores fondos que Canarias. No solo porque su capacidad alojativa es mayor –el archipiélago balear tiene más de 1.300 hoteles por los 608 que existen aquí– sino también por su mayor músculo turístico. Pero en los últimos años, Canarias ha protagonizado un sorpasso al calor de la bonanza turística que ha experimentado el destino.

Porque si de algo puede presumir el Archipiélago es de buenos datos turísticos. Tanto en 2023 como en 2024 y lo que llevamos de año, la industria del principal motor económico de las Islas casi ha rebasado sus propios récord mes a mes. No solo el número de turistas ha alcanzado máximos históricos –el año pasado llegaron más de 16 millones de visitantes, una cifra nunca antes vista–, sino que también la facturación ha alcanzado cantidades que hasta ahora no se habían podido imaginar. Pero no solo eso, la rentabilidad de los hoteles lleva cuatro años al alza y salvo el único traspiés experimentado el pasado mes de abril –cuando después de 48 meses los indicadores de ADR y RevPAR registraron bajadas interanuales por primera vez– no han parado de crecer. Algo que convierte a los resorts isleños en los más jugosos del país para quienes buscan entrar en el negocio vacacional. De hecho, algunas firmas inmobiliarias especializadas en el sector del alojamiento vacacional ya han apuntado que la presencia de las grandes cadenas internacionales –como Marriot, Radisson, Hyatt o Hilton– que, por ahora, tienen poca cuota de mercado en Canarias, se verá incrementada.

Ante este panorama en el que el sector turístico de las Islas no deja de exhibir su buena salud, no es de extrañar que el resto de destinos vacacionales –que de forma conjunta se hacen con el 54% del total de la inversión– se queden a mucha distancia de Canarias respecto a inversión hotelera. La malagueña Costa de Sol recibió solo el 7% del total nacional, mientras que el resto de regiones turísticas como la Costa Brava, la Costa Valenciana o la Costa Blanca en Alicante se quedan con el 10%. Tampoco las dos grandes ciudades españolas, Madrid y Barcelona, reciben más que Canarias. La capital del país se queda con apenas un 4% de la inversión hotelera y la ciudad catalana alcanza el 14%.

La consultora inmobiliaria internacional Savills considera que el mercado hotelero es «sólido», tiene una gran «fortaleza operativa» y un buen comportamiento del segmento del lujo con un fuerte interés inversor. Sin embargo, aclara que en la primera mitad del año, el mercado no ha registrado operaciones de gran volumen y que el importe medio de la transacción ha estado por debajo de los 20 millones de euros y tan solo seis de ellas han sobrepasado los 50 millones.

Unas cifras que sirven para testar el peso de la última operación que se ha cerrado en Canarias. El grupo hotelero Spring Hotels dio a conocer este lunes que ha cerrado la compra de Mare Nostrum Resort a Selenta Group (Brookfield), por 430 millones de euros. Una compra que incluyen tres establecimientos de cinco y cuatro estrellas en el sur de Tenerife. Canarias se convierte así en el escenario de la mayor operación de un activo hotelero de la historia de España y que casi garantiza que el Archipiélago seguirá liderando el ranking de inversión hotelera al final de año. n