Carlos Padrón, director comercial de Salinas de Janubio: «La sal canaria no puede competir en precio, pero sí en calidad»

Carlos Padrón es la cuarta generación de la empresa familiar. Reconoce que la gastronomía y los productos canarios cada vez tienen más apoyo por parte de las instituciones pública, pero asegura que todavía queda que el residente haga una «apuesta mayor».

¿Cómo ha evolucionado el sector de las salinas?

En los últimos diez años, gracias a la promoción y al valor que se le está dando, se está apoyando más a nivel público. Con el sector primario y con la gastronomía se está creando una especie de binomio. Aquí en Lanzarote, a través de Saborea Lanzarote, se ha hecho bastante hincapié en darle valor a la agricultura y a los cultivos. Entonces se ha notado una mejora. No tanto en las ventas, pero sí en el apoyo y en la percepción de la imagen. Es cierto que todavía es muy complicado. Y los intermediarios que hay tras las grandes superficies son los que tienen que aportar ese valor.

¿Las salinas son un negocio rentable en las Islas?

No es un negocio rentable, pero sí que es verdad que nuestra empresa se ha ido diversificando. Nuestro trabajo no solamente es vender, también es hacer una labor divulgativa, dar a conocer el espacio y las dificultades del sector. Vendo kilos por céntimos, es un negocio muy complicado. Tendría que vender mucho volumen teniendo en cuenta la problemática del sector, con la sal que viene de fuera, la sal de minas. No es un negocio rentable, pero nosotros en los últimos años hemos diversificado la economía de la empresa. Por un lado, en la vertiente turística y por otro, en la vertiente comercial. Vendemos cerveza, un vino en colaboración con Bodega La Geria, luego tenemos frutos secos y una línea de cosmética. Estos productos generan un mayor margen de beneficio.

¿Qué porcentaje representa el turismo y estos productos en el beneficio de la empresa?

Si te digo, te miento. La venta de sal nos da para mantener los números de la empresa, pero sí que es verdad que lo que nos permite crecer, lo que nos permite invertir, es el resto. Tenemos un espacio muy grande. Desde la carretera hacia el interior de las salinas son 450.000 metros, de los cuales estamos en torno a un 20% en producción y con la perspectiva de crecer. Se reinvierte el 100% del beneficio. Es un monstruo que pide mucho dinero para mantenerlo bonito.

Han recibido muchísimos premios, pero ¿los canarios apuestan por las sales locales o triunfan más entre los turistas?

Nos apoyan ambos. Es verdad que a veces el turista le da mucho más valor. Porque al final aquí estamos acostumbrados a tenerlo. La cuota de mercado de las salinas marinas de Canarias está en torno a un 5%. El 95 % de lo que se consume de sal en Canarias es sal de mina, sal que entra de fuera. Si nosotros, y el resto de salinas, estuviéramos al 100% y con toda la producción vendida, tendríamos una cuota de mercado a nivel canario, de en torno a un 20-25%. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si vendiéramos toda la producción, aún tendría que seguir entrando sal de fuera para abastecer el mercado. Todavía falta que el residente canario apueste más por nuestra sal. Porque si lo hace, las grandes superficies nos comprarían. Y el sector hotelero, las piscinas. La sal tiene muchos y diversos usos. Muchas industrias necesitan sal. Es cierto que nosotros no podemos competir en precio, pero sí en calidad. En eso somos los número uno.

¿Nota una mayor apuesta de los canarios por los productos de kilómetro cero respecto al pasado?

Sí, 100%. Se va notando. De una manera lenta, de una manera tímida, pero sí que es cierto que va floreciendo y cada vez más.

¿Qué tienes de especial la sal de Janubio?

Sus propiedades. Sobre todo que es natural, artesanal, libre de microplásticos debido a que el agua que nosotros cogemos de la laguna del Janubio está filtrada de una manera natural por las erupciones del Timanfaya. No lleva ningún tipo de aditivo, ningún tipo de conservante. No le añadimos absolutamente nada. Todas las propiedades que tiene el mar, las tiene nuestra sal. Entonces es muy rica en oligoelementos en comparación con el resto de sales.

¿Las salinas de Canarias tienen futuro? ¿Hay relevo generacional?

Sí, mira, yo te hablo por mí, yo soy cuarta generación. Tengo 31 años y creo que lo más importante es la formación. Hay que crear industria alrededor para que sea atractivo para los jóvenes. También hay otra parte muy importante y es la comunicación. Con mi padre hablo, comento todo. Aporto mis ideas, él aporta las suyas y después, nos ayudamos mutuamente. Es una manera de ir avanzando y de ir modernizando las empresas.

La sal no es considerada sector primario, lo que les impide optar a ayudas. ¿Están peleando para que esto cambie?

No tenemos ningún tipo de ayuda. No queremos vivir de las ayudas, pero es cuestión de justicia equitativa. Si algunos tienen ayudas, pues nosotros también. Oye, que no se nos considere sector primario y se nos considere mina, pues perfecto, pero si tú quieres mantener un paisaje, tienes que ayudar a conservarlo. Lo importante es tratarnos a todos por igual. Nosotros tenemos que ser una empresa rentable, facturar, generar, reinvertir, mejorar y ya después lo que venga, que venga. En el futuro seguiremos peleando y luchando, pero no es nuestro principal objetivo.

¿Han sentido el apoyo de las instituciones?

En los últimos diez años hemos notado que hay un mayor empuje. Antes no nos nombraban y ahora, nos nombran más. Pero se necesita mucho más. Yo siempre digo que sería muy positivo que se hiciera una campaña publicitaria anual, como lo hacen con el plátano de Canarias, vendiendo la sal de las Islas.