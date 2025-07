¿Comprar o alquilar en 2025? La experta en finanzas Natalia de Santiago lanza una advertencia de cara a la jubilación

España vive una encrucijada inmobiliaria. Mientras el precio del alquiler escala a cifras históricas, la compra se presenta como una alternativa cada vez menos accesible, sobre todo en regiones como Canarias, donde el precio de la vivienda usada se disparó un 8,1% en el segundo trimestre del año, alcanzando los 2.673 euros por metro cuadrado. En este escenario, muchos se preguntan: ¿alquilar sigue siendo tirar el dinero? La ingeniera y experta en finanzas Natalia de Santiago tiene algo que decir al respecto.

Inflación, falta de ahorro y un debate continuo

En su reciente participación en el pódcast Tenía la duda de Judith Tiral, Natalia de Santiago dejó claro que alquilar no es tirar el dinero. “¿Qué gasto más noble hay que poner un techo sobre tu cabeza?”, se pregunta. Frente a la creencia de que comprar es siempre una mejor inversión, la experta recuerda que la rentabilidad de una vivienda depende del tiempo que planeemos quedarnos en ella. “Si vendes tras cinco años, en una situación normal igual no has compensado los gastos”, advirtió.

La inflación, según explicó, es una “criptonita” silenciosa para nuestros ahorros: “Si tú tenías 1.000 euros, al año siguiente esos 1.000 solo van a poder comprar el equivalente a 980. En 20 años, la inflación acumulada ha sido de casi un 55%”. Por eso, ahorrar, aunque sea poco, se vuelve más importante que nunca.

A partir de los 40, todo cambia

Aunque la experta no demoniza el alquiler, sí advierte que “se pone muy crudo de cara a la jubilación”. De ahí que a partir de los 40 años, tener una vivienda en propiedad pueda marcar la diferencia. “No quiere decir que no se pueda plantear la jubilación con un alquiler, pero es muchísimo más difícil y hay que ahorrar muchísimo más en España”, explicó.

El mayor error, asegura, es dejar de lado oportunidades laborales o de formación por miedo a moverse: “Que tú dejes de montar un negocio o de irte a una ciudad en un trabajo que tenga mucha más proyección por tu casa puede ser una mala idea financieramente hablando”.

Por eso, antes de lanzarse a comprar, Natalia aconseja primar la flexibilidad: “La vida da muchas vueltas y hoy en día que va todo tan rápido y todo cambia tanto, más”.

¿Cuánto hay que tener ahorrado?

Para plantearse una hipoteca sin sobresaltos, lo primero es tener un colchón financiero. De Santiago recomienda contar con un mínimo de tres meses de ingresos netos: “Por debajo de tres se considera vulnerabilidad financiera, porque es gente que a nada que te pase algo ya te descalabra todo”.

Lo ideal serían seis meses de gastos cubiertos, además del dinero necesario para cubrir entrada, arras, notaría, impuestos y gestoría. “Hay que llenar la hucha con una cantidad consistente antes de lanzarse”, concluye.

La compra de viviendas sube un 19,7% en marzo, las hipotecas el 32% y el precio más del 7% / LP/DLP

‘Learning potential’: alquilar para ganar más

Una de las ideas más potentes que dejó la entrevista fue el concepto de ‘learning potential’, o la capacidad de generar ingresos. “Cuando eres más joven tienes que maximizar tu capacidad de ganar dinero”, sostiene. Por eso, hasta los 45 años, puede ser más interesante alquilar si eso te permite mudarte por trabajo, emprender o acceder a mejores oportunidades.

“A corto plazo, si te vas a mudar o vas a tener un hijo, vives en un estudio y vas a necesitar algo más grande, puede compensar alquilar. No hay que demonizar el alquiler, para nada”, subrayó.

Ahorrar con lo que se pueda

En un momento de la charla, Judith Tiral le traslada una inquietud compartida por muchos: con salarios bajos y gastos elevados, ¿cómo se ahorra? Natalia responde con pragmatismo: “Vale la pena ahorrar 50 euros al mes. Es como lo que me pasa con el deporte: como no puedo hacer una maratón al día, no hago deporte. Pues no. Cada paso que haces es bueno y en finanzas pasa lo mismo”.

Esa es su filosofía: ir poco a poco. No importa si son 10, 20 o 50 euros. Lo importante es crear el hábito.

¿Y en Canarias?

En el archipiélago, donde el precio del metro cuadrado ha registrado su mayor incremento en dos décadas, el dilema se agudiza. Con una subida del 14,9% interanual, la compra se aleja para muchas personas, mientras el alquiler se encarece sin freno. Este contexto hace más valiosas que nunca las recomendaciones de la experta, especialmente para quienes se enfrentan por primera vez al mercado de la vivienda.

Comprar o alquilar no tiene una respuesta universal. Todo depende del momento vital, el contexto económico y la flexibilidad que estemos dispuestos a asumir. Natalia de Santiago lo resume así: “Son hábitos. Hay que ir paso a paso, tener flexibilidad”.