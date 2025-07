Antes de comprar una vivienda, revisa esto: el error que cometen 7 de cada 10 compradores

Comprar una vivienda es, sin duda, una de las decisiones financieras más importantes en la vida de una persona. Sin embargo, muchos futuros propietarios desconocen detalles clave que podrían ahorrarle cientos o incluso miles de euros. Según datos del Colegio de Registradores de España, alrededor del 70% de las incidencias tras una compraventa inmobiliaria se deben a no haber realizado ciertas comprobaciones previas esenciales.

A continuación, repasamos tres aspectos fundamentales que no debes pasar por alto si estás a punto de adquirir una propiedad. Porque sí, el precio, la ubicación o el estado del piso son importantes, pero hay factores legales y técnicos que pesan incluso más en una operación inmobiliaria.

1. La nota simple: tu mejor aliada antes de firmar

Uno de los primeros pasos que debes dar es solicitar una nota simple en el Registro de la Propiedad. Este documento, que puedes obtener por unos 9 euros a través de portales como registradores.org, recoge información esencial: desde quién es el titular del inmueble hasta si existe una hipoteca vigente, embargos o servidumbres.

Una promoción de dos edificios de viviendas aún en construcción en las Islas. / Arturo Jiménez

Aunque en muchos casos el vendedor afirma que la vivienda está libre de cargas, no te fíes solo de la palabra. Según el Consejo General del Notariado, más del 15% de las viviendas en venta tienen algún tipo de anotación registral que puede afectar a la compraventa.

Un error frecuente es creer que una hipoteca cancelada ya no aparece en el registro. Esto no es así: la cancelación económica de un préstamo no implica su cancelación registral. Es necesario acudir a notaría y posteriormente al registro para dejar constancia oficial.

2. Las deudas con la comunidad, el gran olvidado

Muchos compradores se preocupan por el estado del inmueble pero ignoran la situación económica del edificio. Aquí es donde entran en juego las deudas comunitarias y derramas. Aunque el artículo 9.1.e) de la Ley de Propiedad Horizontal establece que el nuevo propietario responderá con el inmueble de las deudas generadas por el anterior propietario en el año corriente y los tres anteriores, lo cierto es que muchas veces estas deudas no se informan claramente.

Por eso es esencial pedir un certificado de deuda con la comunidad, expedido por el administrador de fincas. Este certificado debe detallar si el piso tiene cuotas pendientes, y lo ideal es que se emita en el momento justo antes de la firma.

Pero hay un detalle que pasa desapercibido: las derramas aprobadas pero no ejecutadas o aquellas aún por aprobar en la próxima junta. Un truco eficaz es llamar directamente a la administración de fincas y preguntar si hay derramas previstas para rehabilitación, ascensores o fachadas. Algunas comunidades incluyen en sus actas que “a fecha de hoy no hay derramas”, pero esto no exime de que las haya en los próximos meses si ya se han planteado en reuniones previas.

3. ¿Tiene más de 50 años? Atento a la IEE (antes ITE)

El tercer punto, y quizá el más determinante a medio plazo, es la inspección técnica del edificio. Desde la entrada en vigor del Real Decreto 233/2013, las comunidades autónomas obligan a los edificios con más de 50 años de antigüedad a superar la llamada Inspección Técnica del Edificio (ITE), hoy conocida como Informe de Evaluación del Edificio (IEE).

Esta inspección revisa el estado de estructuras, fachadas, cubiertas, instalaciones y accesibilidad. No pasarla o no haberla realizado cuando corresponde puede conllevar multas administrativas y, peor aún, la imposición de obras urgentes cuyo coste suele repartirse entre los vecinos en forma de derrama.

Cartel informativo de viviendas en venta en el escaparate de una agencia inmobiliaria del Archipiélago. / Andrés Gutiérrez

Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid indica que una IEE desfavorable puede suponer una media de 6.000 a 12.000 euros por vecino, dependiendo del tipo de reparación. Puedes consultar el estado del edificio en webs como el Portal de Vivienda de la Comunidad de Madrid, que ofrece bases de datos públicas.

Otros aspectos importantes que no puedes pasar por alto

Además de los tres puntos anteriores, hay otros elementos que debes considerar para no llevarte sorpresas tras la compra:

¿Cuál es la calificación urbanística del suelo?

Antes de adquirir un bajo comercial o un terreno, asegúrate de revisar la calificación urbanística en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de tu municipio. Esto te indicará si se puede edificar, reformar o si hay limitaciones legales para el uso que piensas darle.

¿Hay ocupantes o inquilinos?

Un aspecto sensible que algunos compradores pasan por alto es comprobar si la vivienda está ocupada legal o ilegalmente. En el caso de pisos heredados o vendidos por entidades bancarias, es fundamental comprobar el estado de posesión del inmueble.

La vivienda okupada llena de basura / E. D.

¿El certificado energético está vigente?

Desde 2013, es obligatorio presentar el certificado de eficiencia energética (CEE) en cualquier operación de compraventa o alquiler. Este documento tiene una validez de 10 años y califica el consumo energético del inmueble de la A (más eficiente) a la G (menos eficiente). Puedes verificar su autenticidad en el registro oficial del Ministerio para la Transición Ecológica.

Más allá del precio y la hipoteca

La ilusión de comprar una casa no debe nublar el análisis técnico y legal. Una vivienda puede parecer perfecta en apariencia, pero esconder cargas ocultas, problemas estructurales o costes imprevistos que arruinen tu presupuesto.

Asegúrate de documentarte, revisar registros oficiales y consultar a expertos. En muchas ocasiones, contar con el asesoramiento de un abogado inmobiliario o un arquitecto puede evitarte disgustos y ahorrarte miles de euros a largo plazo.

Recordar: no se trata solo de encontrar el piso ideal, sino de asegurarte de que esa propiedad está en condiciones de ser adquirida sin riesgos legales, técnicos ni económicos.