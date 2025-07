Pablo Carmona, agricultor de El Hierro: "La baja producción de piña nos tiene en alerta"

Pablo Carmona es presidente de la Sociedad Agraria de Transformación en El Hierro. Lleva toda su vida dedicada al cultivo de la tierra y trabaja en conjunto con los agricultores de la Isla para proteger la emblemática piña tropical. Una fruta que mantiene su sabor único para la gastronomía Canaria desde la década de los 80 y que se ve amenazada por el aumento de plagas y la falta de recursos para combatirlas.

¿Cuál es su papel como presidente de la Sociedad Agraria de Transformación en El Hierro?

La Sociedad Agraria de Transformación (SAT) la componen 76 agricultores de la Isla. Nos dedicamos al cultivo de la piña y también de la platanera y aguacates, pero nuestro fuerte sigue siendo la piña. Como presidente estamos defendiendo –y más con respecto a la piña tropical–, todos los problemas que estamos teniendo con la bajada de rendimiento de las explotaciones y solicitando a las administraciones que nos ayuden a mantener a flote este cultivo para que no se pierda.

¿Cuánta piña se produce en El Hierro?

Entre los años de la pandemia en 2019 y 2020 la SAT, junto a demás agricultores que cuentan con sus fincas propias, llegamos a tener un millón de kilos de piñas. Ahora estamos en torno a los 500.000 kilos de producción.

Eran uno de los territorios donde más piña se cultivaba de Europa…

Sí, como agricultores individuales tenemos el eslogan de ser los mayores productores de piña de Europa, o al menos lo éramos, según las estadísticas, hasta hace cuatro años. Ahora como nos ha bajado tanto la producción no lo sabemos.

«Ahora apenas llegamos a los 500.000 kilos. Estamos hablando de una disminución de más de un 50 %»

¿A qué se debe la pérdida de producción?

Ya hace casi cinco años que estamos viendo una bajada en el rendimiento. El motivo son las enfermedades y plagas que tienen las plantas y que no tenemos ningún producto para combatirlas. En Europa han prohibido prácticamente todos los productos fitosanitarios que usábamos. Estoy de acuerdo en que no se permita si son nocivos para la salud o suponen un problema para el medioambiente, pero previamente deben darnos alguna alternativa.

Pero ese no es el caso…

No, no nos han dado ningún producto alternativo y las producciones se nos han ido al traste con los bajos rendimientos que estamos teniendo. Mientras en el año 2019 y 2020 podíamos hablar de un millón de kilos de producción, ahora apenas llegamos a los 500.000 kilos. Estamos hablando de una disminución de más de un 50 %, y eso nos ha encendido las luces de alarma a los agricultores de El Hierro.

¿Qué se espera del futuro de la piña en Canarias?

Si no conseguimos alguna solución o producto alternativo que controle la plaga, ni podemos controlar la cochinilla —que es el vector que transmite este virus—podemos decir que la piña de El Hierro se pierde, y es una pena porque ha sido un cultivo emblemático de la Isla, con un sabor agridulce único, y que ha dado muchos beneficios a numerosas familias .

«Hay agricultores que aguantan, otros se están retirando porque no ven rentabilidad en sus cultivos»

¿Qué opinan los agricultores?

La gente se desanima y es lógico. Los productores, cuando ven que no hay rendimiento y que no pueden seguir cosechando porque no les es rentable, abandonan.

La visión es pesimista…

Hay de todo. Yo soy muy positivo por naturaleza, pero llevo muchos años dedicado a esto y a veces se va minando el optimismo. Hay agricultores que siguen aguantando, otros se están retirando porque no ven rentabilidad en sus cultivos. Yo les doy mucho aliento y les animo a seguir. Además, desde las administraciones se les está brindando ayuda para que puedan mantener sus plantaciones.

¿Desde cuándo lleva esta fruta en Canarias?

En el Valle Frontera, en El Hierro, un grupo de palmeros empezó a plantar plátano en los años 60, pero no tuvieron en cuenta que desde diciembre hasta febrero los vientos del sureste arrasan con todos los cultivos y perdían gran parte de la cosecha. Así, a principio de los años 80 se instauró el cultivo alternativo de la piña tropical en la variedad roja española. De esta manera comenzó una tradición de décadas por la que la piña tropical que consumimos los canarios la conocemos como piña de El Hierro.

¿Cuál es su principal característica?

Destacamos sobre todo por el tipo de piña que cultivamos. Nosotros tenemos una variedad que se denomina la roja española y en prácticamente todos los mercados mundiales se vende la variedad MD2, una piña más dulce. Para producirla se ha modificado genéticamente en el laboratorio para quitarle los ácidos y hacerla más dulce, mientras que la nuestra es la misma desde siempre. Hemos seguido las tradiciones y no tienen ninguna modificación. La piña de El Hierro es agridulce y está cosechada en su punto de madurez óptimo.