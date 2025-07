El fin de la cuenta a pachas: cada vez más restaurantes no permiten pagar por separado

Después de una gran comilona con los amigos llega el momento de pagar. Pero al acercarse a la barra un cartel advierte: Una mesa, una cuenta. Y es que cada vez es más habitual encontrar bares, cafeterías y restaurantes en el Archipiélago que no cobran por separado las consumiciones de sus clientes. Un servicio que hasta ahora la mayoría prestaba a quienes visitaban sus establecimientos, pero que poco a poco se va extendiendo en los locales de Canarias. Entre los motivos que esgrimen los restauradores está la eficiencia en el servicio o la agilidad en el cobro. Pero también la aparición de aplicaciones o sistemas que facilitan que la cuenta se divida después entre los comensales, para saldar cuentas con el que ha sacado la cartera en el restaurante.

Aunque para muchos clientes pueda ser molesto, los locales de hostelería no tienen ninguna obligación legal de dividir la cuenta entre los comensales de una misma mesa. La normativa en estos casos se basa en los principios de libertad contractual. Es decir, que el local tiene libertad para imponer sus condiciones, siempre que se las comunique al cliente previamente. Y, teniendo en cuenta esto y los problemas que puede ocasionar, sobre todo a algunos locales, es probable que esta costumbre se extienda cada vez más.

Así lo ve José Miguel Sánchez, restaurador y creador de Ensayo de un Camarero, una plataforma en la que difunde diferentes aspectos del día a día del sector de la hostelería. «Un camarero no puede estar cobrando a cada persona 8,50, porque el tiempo que pierde no lo está dedicando a otra tarea más necesaria», sentencia. El trabajo del empleado se complica, sobre todo si los clientes no usan la tarjeta y prefieren pagar en metálico. Pueden incluso existir errores que acaben descuadrando la caja y limitar el efectivo para poder entregar el cambio al resto de las mesas, pero para Sánchez el mayor perjuicio para los restaurantes es la dedicación que el camarero tiene que tener a esta actividad. Sobre todo en algunos establecimientos en los que las reuniones con amigos, las despedidas de soltero o las cenas con compañeros de trabajo son más habituales. Largas cuentas con muchos productos que pagar, que se hacen más y más extensas sobre todo si existe una larga sobremesa.

Y es que los locales de hostelería, sobre todo en los últimos años, parecen haberse puesto manos a la obra para poner ciertos límites a sus clientes. De esta manera, cada vez son más comunes prácticas que hasta no hace mucho hubieran parecido impensables. Pagar por adelantado una parte de la reserva, perder ese dinero si no se acude o se modifica sustancialmente, limitar el tiempo de sobremesa en una mesa de una terraza muy solicitada o impedir utilizar el portátil son algunos de los aspectos que proliferan en ciertos establecimientos.

Unas limitaciones que se han vuelto más ordinarias sobre todo después de la pandemia. Un periodo en el que la hostelería sufrió graves restricciones que acabaron afectando a la rentabilidad de los locales y que sirvió, quizá, para que se dieran cuenta de que no todo vale en este negocio y que el cliente no debería tener siempre la razón.

«Yo aplico la limitación de tiempo en mi restaurante», confiesa José Miguel Sánchez, quien admite que aunque no tiene cartelería que advierta de esta restricción «si alguien se sienta y pide un café, si está más de 15 minutos le sugiero, amablemente, que hay gente esperando». Bajo su punto de vista, esta es la única vía para poder seguir ofreciendo el servicio que da a un bajo precio. «Hay que mantener la rotación en las mesas», expone.

Para muchos restaurantes también supone un peso extra otro tipo de gastos como la wifi o la electricidad que utilizan sus clientes para cargar un teléfono móvil o conectar un ordenador. «Cuando una persona va a un restaurante te pide la wifi, se pone a leer o trabajar y te pide una copa de vino, esa copa no puede costar 3,5, sino diez euros», expone. Un plus que ha bautizado con el nombre de «ecotasa gastronómica».

Sánchez también es partidario de que los restaurantes puedan funcionar como ya ocurre en hoteles, aviones o teatros y se pague más, por ejemplo, por comer o cenar en la mesa con vistas al mar, en lugar de en una del interior. Una práctica que sí es habitual en los establecimientos de otros países donde un café no vale lo mismo si te lo tomas en la barra o en una de las mesas de la terraza.