Los canarios hacen la maleta este verano: cruceros, norte de la Península, Japón y saltos entre islas

Los canarios se han lanzado a disfrutar de sus vacaciones de verano pese al contexto de altos precios en vuelos y alojamientos y una vez pasado el 'efecto rebote' de la pandemia, las agencias de viajes siguen viviendo un "boom" de demanda.

"Estamos sorprendidos", reconoce Francesco Delli-Paoli Guimerá, gerente de la Asociación Canaria de Agencias de Viaje y Turoperadores (ACAVyT) que apunta que el sector lleva los dos últimos años en crecimientos de dos dígitos si bien cree que ya se "toca techo" dada la dimensión del mercado regional.

Sobre los gustos vacacionales de los canarios para este verano, señala que se mantiene imbatible el segmento de los cruceros, que está "disparado", especialmente entre familias y en el mar mediterráneo.

"Es un producto bastante recurrente, ya que en siete días tienes a la familia junta con las diferentes actividades que ofrece el crucero, siempre es pensión completa, todo incluido, te despreocupas un poco de lo que son los gastos extras en ese periodo y después, las atracciones de los cruceros y la animación hacen que ya te despreocupes", destaca.

Los 'primerizos' siempre arrancan por el mediterráneo occidental y los más expertos ya introducen algunas novedades como las islas griegas, el Báltico, los fiordos o incluso algunos cruceros fluviales en centroeuropa.

El otro destino que no falla entre los canarios es la cornisa cantábrica, hasta el punto de que Andalucía y la cuenca mediterránea, por efecto de las altas temperaturas, sigue cayendo entre las predilecciones de los isleños.

"Toda la costa norte peninsular, gracias a las conexiones que tenemos ahora, es un destino que es raro que haya plazas, tanto por paisaje, por clima como por gastronomía. El canario sabe elegir y esos tres puntos son determinantes", explica, dado que el calor en otros puntos de las Península se hace "insoportable".

Delli-Paoli no oculta que el despliegue de Binter en el conjunto de España ha sido un gran aliado para aumentar las ventas en el norte ya que llega a muchas provincias que antes "no estaban ni en el mapa" y ya no hace falta pasar por Madrid, Barcelona o Valencia.

Turismo entre islas

Del turismo dentro del archipiélago la tendencia más acusada es el cambio de provincias, tinerfeños que viajan a las islas orientales y grancanarios que buscan las 'islas verdes', con el hándicap de que es un producto que debe reservarse con "muchísima antelación" y que ha subido de precio debido a que Canarias también es mercado receptor de turismo.

"Las ocupaciones son las que son, la alta demanda de nuestra tierra a nivel europeo está generando unos precios que en ocasiones los canarios encajamos mal, pero hay que entender que es oferta-demanda y hay que asumirlo", detalla.

Ante estos precios subraya que se consolida el viaje en barco porque permite incluir el coche y abaratar la factura final.

El este de Europa sigue despegando

En Europa --los canarios suelen dar la espalda a América en verano y especialmente al Caribe-- se mantienen los destinos clásicos como centroeuropa, Italia y Francia pero despuntan con fuerza países del Este como Croacia, Albania o Polonia donde los grandes turoperadores han puesto "el foco" a través de vuelos charter que han logrado configurar "destinos asequibles".

Además, para los 'perezosos' de última hora se pueden encontrar destinos en grandes capitales europeas aprovechando la buena conectividad aérea de Canarias.

En cuanto a los viajes de largo radio, Japón mantiene el liderazgo consolidado de los últimos años, con la incorporación de Corea del Sur, algo que desde ACAVyT achacan al impacto de las series y la alta exposición mediática de esos países.

"Van generando unas tendencias y unas modas que al final repercuten en los viajeros", señala, al tiempo que apunta que va bajando también el furor por Tailandia y el sudeste asiático.

Sobre la forma de pago de las vacaciones asegura que manda el pago directo o, en su defecto, alguna fórmula de crédito que el cliente ya ha contratado previamente con su entidad bancaria o alguna financiera a bajo interés. "Y sorprendidos estamos, no baja la demanda", señala.

En cuanto al perfil de los usuarios de agencias de viajes, tiene claro que con el desarrollo de Internet los jóvenes priorizan el 'viaje a la carta' vía plataformas pero aún hay "cuota de mercado" y un nicho de mercado especializado en destinos lejanos y viajes en grupo.

"Están volviendo para los viajes de largo radio, tener asesoramiento y a alguien delante al que le vas a dar 6.000 euros y quieres saber por dónde reclamar y qué seguro debía coger, porque a veces en internet tiramos a precio pero no tenemos en cuenta toda la letra pequeña que nos puede perjudicar en caso de que algo salga mal", subraya, especialmente en el caso de Latinoamérica, Asia y el este de Europa.