Los canarios trabajan 63 horas más al año que la media de los españoles

Canarias sigue atrapada en un modelo laboral donde se trabaja más y se cobra menos. Así lo pone de manifiesto el último informe sobre negociación colectiva elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Canarias, que revela que la jornada laboral media pactada en el Archipiélago alcanza las 1.811,97 horas anuales, superando en un 3,62% la media estatal. En otras palabras, las personas asalariadas en las Islas trabajan una media de 63 horas más al año respecto al resto del país. Lo que convierte a la comunidad en la región española que presenta la jornada laboral más larga. Nada nuevo.

A esta realidad se le suma un dato desalentador: Canarias sigue siendo una de las comunidades autónomas con los salarios más bajos de España. A pesar de que el incremento salarial medio pactado en convenios fue del 3,23% –de enero hasta junio de 2025–, sigue por debajo de la media nacional (3,39%) y a años luz de comunidades como Baleares (6,2%) o el País Vasco (4,28%). Desde el sindicato advierten, además, que la variación presentada por los convenios colectivos se trata de un dato promedio, por lo que es de suponer la existencia de convenios que aún presentan aumentos inferiores.

Convenios caducados

Según la secretaria de Empleo y Migraciones de CCOO Canarias, Montse Cosano, esta situación tiene raíces estructurales. «El principal problema es la parálisis de la negociación colectiva. Hay convenios caducados desde hace más de ocho años. Si no se renuevan, no se pueden mejorar las condiciones de jornada ni actualizar cláusulas clave», afirma.

El informe destaca que, en lo que va de 2025, solo 94 convenios con efectos económicos han tenido aplicación en Canarias, afectando a 185.758 personas trabajadoras y 11.063 empresas. Esto supone una cobertura muy inferior a la población asalariada total del Archipiélago, lo que evidencia –tal como señala Cosano– la debilidad del marco de negociación colectiva en las Islas.

Además, Cosano subraya la actitud de parte del empresariado canario como un freno para cualquier avance. «Las patronales, sobre todo en la provincia occidental, son rígidas y reacias a cualquier forma de negociación. Llegan a bloquear procesos durante años. Y cuando sí se negocia, muchas veces no se activan cláusulas que permitan reducir jornadas o mejorar descansos, sino que todo se traslada directamente a tablas salariales sin una mejora integral de las condiciones», denuncia.

La situación se agrava en sectores como el turístico y de servicios, que no solo concentran gran parte del empleo canario, sino que también presentan jornadas partidas, ritmos intensos y gran exigencia física y emocional. «Hablamos de sectores donde las personas trabajadoras no solo están sobrecargadas, sino que además sufren problemas psicosociales derivados de la presión constante. Esto afecta a la salud mental y física de muchas plantillas», alerta la sindicalista.

Desde CCOO también critican la falta de compromiso institucional, tanto del Gobierno central como del Ejecutivo autonómico. «Pese a saber que en Canarias se trabajan más horas que en el resto del país, no se ha apostado por medidas para reducir la jornada. El Gobierno canario no ha respaldado de forma activa este cambio, y eso perpetúa la precariedad», señala Cosano.

Pérdida millonaria

Además, según afirman desde el sindicato, muchas de estas horas extra no son abonadas, lo que se traduce en una pérdida económica millonaria para la clase trabajadora. Y la sobrecarga de horas no se compensa con mejores condiciones de vida. De hecho, los salarios en Canarias no se ajustan al alto coste de vida. «Aquí todo es más caro: vivienda, alimentos, servicios. Los alquileres se llevan hasta el 90% del sueldo en algunos casos. Así es imposible atraer y retener talento. Ninguna persona puede ver Canarias como un lugar atractivo para trabajar si ni siquiera puede pagar un techo», lamenta la secretaria de Empleo y Migraciones de CCOO Canarias.

El sindicato denuncia que el crecimiento económico que experimenta la región –tras la recuperación después de la pandemia– no revierte en una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores. Se quejan de que la riqueza, no se reparte. «Estamos en récords históricos de aportación al PIB nacional, pero no hay una redistribución justa. Si los beneficios no repercuten en los trabajadores, ¿para qué sirven? No podemos construir una economía a costa de exprimir a las personas», concluye.

El panorama laboral canario, tal y como lo retrata el informe de CCOO, es el de una comunidad que soporta largas jornadas y bajos sueldos, con convenios bloqueados y escaso respaldo institucional. Para romper este ciclo, los sindicatos reclaman una reforma profunda: reactivar la negociación colectiva, renovar los convenios caducados, reducir la jornada laboral y vincular la creación de riqueza con mejoras reales en las condiciones de vida y trabajo. Sin cambios, se mantendrá la desigualdad laboral que lleva años cronificándose en las Islas