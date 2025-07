Adiós a los WhatsApps y las llamadas de tu jefe durante las vacaciones de verano: el Estatuto de los Trabajadores lo multará con 7.500 euros

Pocas cosas son tan molestas como estar en la playa, en la piscina o de viaje, y que de repente te llame tu jefe para resolver algún asunto del trabajo, atender una urgencia o conectarte a una reunión, interrumpiendo así tu merecido descanso. Después de estar 11 meses trabajando, lo mínimo que esperas es poder desconectar y disfrutar de esos días que tanto has esperado. Sin embargo, parece que en algunas empresas no siempre entiende el concepto de vacaciones y, en lugar de respetar ese tiempo, lo invade con estos avisos inesperados. A pesar de todo esto, los trabajadores tienen el derecho a la desconexión digital contemplado en el Estatuto de los Trabajadores.

Hay un miedo infundado entre los trabajadores, porque aunque estén de vacaciones, muchos no son capaces de desconectar de su empleo, y continúan pendientes del correo electrónico o respondiendo mensajes de sus superiores fuera de su jornada. Sin embargo, pueden estar tranquilos si no quieren hacerlo, porque gracias al derecho de la desconexión digitan, las empresas están recibiendo multas por incumplir esta ley.

Esto se debe a que el comportamiento, además de abusivo, atenta contra el derecho a la intimidad y la conciliación familiar. Lo que empieza con una consulta inocente puede derivar en una constante intromisión en el tiempo de descanso del trabajador. El problema se acrecienta si, porque puede generar estrés, agotamiento y una sensación de invasión que afecta directamente la salud mental del empleado.

El Estatuto de los Trabajadores introdujo esta novedad

Este derecho está regulado en el artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. En su primer punto, la norma deja claro que "los trabajadores y empleados públicos tienen derecho a no atender asuntos laborales fuera del horario legal o pactado", incluidos fines de semana, permisos y vacaciones.

Además, la ley obliga a que cada empresa establezca un protocolo interno de desconexión digital, tras consulta con los representantes de los trabajadores, y debe incluir acciones de sensibilización para evitar el riesgo de fatiga informática o dependencia digital.

Este derecho es especialmente relevante en los casos de teletrabajo o trabajo híbrido, ya que la frontera entre la vida profesional y personal no está clara. La normativa insiste en que el uso de herramientas tecnológicas laborales fuera del horario establecido debe limitarse estrictamente y nunca ser exigido.

Las multas por incumplir el derecho son muy caras

En caso de vulneración de este derecho, la ley contempla sanciones cuantiosas. Las empresas que obliguen directa o indirectamente a trabajar fuera del horario pueden enfrentarse a multas que van desde los 626 euros hasta los 6.250 euros por infracción leve, y hasta 187.515 euros en casos graves o reiterados, según lo establecido en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).

Además, si el trabajador denuncia que su intimidad o descanso ha sido vulnerado, puede solicitar indemnización por daños y perjuicios, lo que suma presión a las empresas para cumplir con la normativa. Así que si estás de vacaciones, desconectar no es solo un derecho: es una obligación legal para ti y para tu empresa.