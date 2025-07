Casi dos años de salario íntegro para dar la entrada para una vivienda en Canarias

Los canarios perciben de media un salario anual de poco más de 24.000 euros. Una cantidad que se tendría que ahorrar céntimo a céntimo durante 22 meses, casi dos años completos, para poder tener en la cuenta el dinero necesario para dar la entrada para una vivienda. Quienes quieran convertirse en propietarios de su casa en el Archipiélago necesitan unos 43.000 euros para poder hacer frente a la cuantía del coste del inmueble que no se suele cubrir con la hipoteca y a los gastos asociados a la adquisición de una propiedad. Una cifra que sitúa a las dos provincias isleñas en el top ten, en las que sus ciudadanos más tienen que aportar para conseguir las llaves de un inmueble poniendo su nombre en la escritura.

Un esfuerzo financiero que se convierte en toda una utopía porque en esos casi dos años de ahorro el futuro propietario no podría pagar un alquiler en el que vivir, ni tan siquiera hacer frente a gastos tan básicos como la alimentación o la electricidad. Con lo que conseguir atesorar esos 43.000 euros en el banco se convierte en una carrera de fondo, en la que se invierte mucho más tiempo y en la que muchos no consiguen llegar a la meta.

De acuerdo con los datos de un estudio elaborado por Qualis Credit Risk –agente del grupo asegurador AmTrust Financial especializado en seguros de riesgo de crédito– los niveles de ahorro que deben tener los compradores canarios es similar en las dos provincias. 43.201 euros en el caso de Las Palmas y 43.171 en Santa Cruz de Tenerife. Cifras que serían suficientes para aportar el 27% del coste de una vivienda de 80 metros en la región. Teniendo en cuenta que el precio por metro cuadrado se eleva por encima de los 1.950 euros, el coste medio de una casa de esas características –las más habituales según el Instituto Nacional de Estadística (INE)– sería de 158.000 euros en la provincia oriental y 156.000 euros en la tinerfeña. Con lo que los posibles compradores deberían tener guardado del orden de 31.000 euros para dar la entrada, a la que habría que sumar otros 11.000 para sufragar los impuestos y los gastos de notaría y registro.

Top ten

Esos 43.000 necesarios en el Archipiélago están muy alejados de los 78.700 que se requieren en Baleares o los 74.100 de Madrid, pero sí son suficientes para que Canarias escale y se sitúe entre las regiones en las que el esfuerzo es mayor. Todavía más, si se tiene en cuenta que, en las Islas a diferencia de lo que ocurre en el otro archipiélago, la capital del país, Cataluña o el País Vasco –que copan las provincias con mayores importes– aquí los salarios son considerablemente más bajos. Por lo que, de nuevo, los canarios se enfrentan a unos precios de las viviendas al nivel de las regiones más ricas, en una de las autonomías con menores niveles de renta.

Y tal y como indica el estudio de Qualis Credit Risk esto no hace otra cosa que expulsar a buena parte de los residentes del mercado de la adquisición de viviendas para lanzarlos a los brazos del alquiler. Sin embargo, esta opción tampoco vive su mejor momento para los arrendatarios. Debido a esa mayor demanda y a la escasez de opciones, los precios están por las nubes y no paran de crecer año a año. Lo que todavía dificulta más, si cabe, ahorrar para poder convertirse en propietario en el futuro, si se debe aportar cada vez una mayor proporción de salario al pago del alquiler. Por eso, las alternativas habitacionales que se pueden barajar si el objetivo es hacerse con una vivienda en propiedad no son muy variadas en el Archipiélago. A muchos jóvenes no les queda otra que permanecer viviendo con sus padres, incluso hasta bien entrada la treintena, mientras trabajan para poder ahorrar. También abundan, sobre todo en las zonas más rurales de las Islas, quienes acotejan un garaje, un salón o unos cuartos en la azotea de la casa familiar para tener independencia sin pagar una renta. En el alquiler, los pisos compartidos son también cada vez más habituales. Para muchos porque no les queda otra opción, y para otros como una fórmula temporal para conseguir guardar una parte del salario que les pueda servir en el futuro para dar la entrada para una vivienda.

Los más afortunados pueden recurrir a la ayuda de algún familiar –generalmente, los padres– para conseguir esos 43.000 euros necesarios para convertirse en propietarios. Las donaciones en el Archipiélago han batido números récord en el último año y medio, después de que el Gobierno de Canarias las bonificase. Y aunque no existen datos oficiales, uno de los fines principales para recurrir a estas transacciones es donar el dinero necesario para dar la entrada para una vivienda. En este sentido, también han aumentado la petición de préstamos personales con este mismo fin y las administraciones públicas han sacado líneas de ayudas dirigidas a mitigar el esfuerzo financiero que deben hacer quienes buscan convertirse en propietarios.