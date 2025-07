Miguel Villaroya: «El modelo turístico del alquiler vacacional ha canibalizado el territorio»

¿Cómo se gestó la macro operación para hacerse con el complejo Mare Nostrum por 430 millones de euros?

Tiene que ver con la apuesta del grupo por Canarias y por dar un salto relevante. Queríamos crecer y lo lógico hubiera sido crecer de la mano de un activo más pequeño, pero surgió la oportunidad y hace seis meses empezamos a trabajar. Fuimos avanzando con compañeros de viaje de calidad como es el caso de Caixabank, que confía plenamente en nuestra capacidad de gestión y entendió la relevancia de este movimiento. Vimos que lo podíamos digerir. Estamos en un buen momento de forma. Competimos con otros en la carrera y al final, no se si por inteligencia o por saber hacer, pudimos transaccionar el activo definitivamente y estamos súper contentos por ello.

¿Eran conscientes de que se iba a convertir en la mayor operación de inversión hotelera de España?

Sí, cuando estás en este ecosistema sabes los números y de alguna forma sabíamos que nos iban a llevar a ese top ten de las transacciones históricas a nivel español. Pero el activo lo valía, tiene un potencial muy importante, estamos súper contentos de haber llevado la propiedad de un activo referente a tierras canarias, porque hay que recordar que estaba a nombre de un fondo de capital riesgo canadiense. Poderlo recibir operando, generando caja y en un 60% reformado también da garantías de que realmente es un activo que tiene recorrido y mientras hablamos está facturando. Y eso es muy positivo. Más que un activo se transacciona un ecosistema, clientes fieles que llenan esos hoteles, el personal, su conocimiento, su saber hacer, la transacción no son simplemente ladrillos ni tan siquiera son habitaciones.

¿Es el primer paso para una expansión mayor?

Sin duda. Nosotros como cadenas hermanas miramos al modelo de Lopesan, por ejemplo, que se ha hecho fuerte en Gran Canaria, ha crecido en Gran Canaria y se ha propulsado al mundo. Es una historia de éxito que nos inspira bastante. Hacernos fuertes en Tenerife para mirar al mundo como objetivo nos parece un camino bastante interesante.

En esa expansión, ¿el salto a Gran Canaria está en el horizonte?

Yo prefiero hacer lo que hemos hecho. Puede ser que mañana salga una cosa en Lanzarote, Fuerteventura o Gran Canaria ¿por qué no? Pero tenía más sentido para nosotros crecer en Tenerife y coger ese mayor volumen. Porque tener un volumen de camas tan estratégicas te genera bastante ascendencia en los canales de distribución. Y tiene más sentido hacerte fuerte en Tenerife Sur y no dispersar tu negocio en diferentes islas, que puede ser interesante pero probablemente menos poderoso.

¿Cómo valora que en uno de los mejores momentos para el turismo el sector esté recibiendo tantas críticas?

El problema es el modelo, no creo que sea el turismo. Cuando hablas con personas que reclaman este cambio de modelo puedes estar de acuerdo en el 90% de las cosas que dicen. Es un modelo turístico que ha generado un crecimiento exponencial de la mano del alquiler vacacional que ha canibalizado el territorio. Un modelo que ha permitido, de alguna forma, prostituir los planes generales de ordenación y turistificar zonas que en su origen eran residenciales. Es un modelo perverso. Yo eso lo critico también porque es un modelo que ha expulsado a nuestros trabajadores al exterior de las zonas turísticas y creo que es lícito quejarse al respecto. Si a eso le sumas la incapacidad de la administración de generar vivienda pública y la perversión de la ley de arrendamientos urbanos, que ha espantado a los propietarios de elegir la fórmula del alquiler de larga duración pues tenemos lo que tenemos.

Otra iniciativa pionera de Spring Hotels es la adquisición de viviendas para sus trabajadores, ¿cómo surgió?

El problema lo ha generado la administración por las razones que decía antes, no se ha generado vivienda pública y se ha cogido la existente para llevarla al alquiler vacacional. Lo que ha creado la inflación es una eliminación de acceso a la vivienda que hace que un trabajador que puede ganar 1.500 euros tenga comprometidos 800 o 900 en un alquiler y además en una población alejada de los centros turísticos, por tanto, cercena su poder adquisitivo y eso hay que solucionarlo. ¿Cómo puede solucionarlo la empresa privada? Subiendo los salarios en la medida en la que sea sostenible. Y para no comprometer la actividad hotelera, porque sería muy triste gastarte 150 millones de euros en un hotel, como nosotros que tenemos proyectos en Arona, y no poder abrir la mitad del hotel porque no tienes trabajadores. Previendo esta circunstancia, estamos haciendo esto, poniendo la vivienda en la ecuación para seducir al talento. Nos encantaría poder ayudar a la emancipación de los jóvenes con este tipo de acciones, que tengan un precio razonable que te permita vivir de tu salario de forma holgada.

Pero, ¿de qué forma se van a ofrecer esas viviendas a los trabajadores y qué pasará cuando se extinga la relación laboral?

En principio la vivienda sería como un uniforme, aunque no se si es un buen ejemplo. Es decir, mientras estés trabajando en la empresa haces uso de ese uniforme y cuando no, lo devuelves. Como parte del material de alguna forma. Nosotros pretendemos ofertar a precios muy básicos, entorno a 200 o 400 euros. Ese es un poco nuestro enfoque pero falta profundizarlo.

En los últimos meses ha existido una gran conflictividad laboral en el sector, ¿qué le parece el acuerdo del nuevo convenio ?

Nosotros si no hubiésemos llegado a un acuerdo a nivel provincial lo hubiéramos hecho en el seno de nuestras empresas para ser consecuente con nuestros trabajadores porque obviamente habían perdido poder adquisitivo y al final tienes que actuar de alguna forma. Lo hemos hecho a nivel de convenio colectivo, perfecto, pero si no dentro del ámbito de nuestra empresa lo hubiéramos hecho también. El incremento siempre pueden ser tildado de poco, pero tenemos que ser sostenibles a lo largo del tiempo y muy responsables en las negociaciones, desde la voluntad de comprender la problemática de nuestros trabajadores.