Pesqueros europeos alertan de la "reducción significativa" de capturas en la costa africana por la competencia "desleal"

La pesca ilegal y la disminución de las capturas continúan siendo los principales desafíos en el ámbito de esta actividad económica a nivel internacional. En este contexto, el ministro de Pesca y Economía Marítima de Guinea Bissau, Mario Musante, visitó la Casa África, en Las Palmas de Gran Canaria, con motivo de la jornada Componente biológico y biodiversidad en las pesquerías de la OP ANACEF, un foro sobre la gestión de la pesca y su sostenibilidad por parte de la flota comunitaria en el África Occidental y en caladeros del Atlántico suroccidental.

Francisco Freire, presidente de la Organización de Productores Pesqueros Anacef, hizo un llamado a la merma de capturas. “Estamos observando que cada año hay una reducción significativa del volumen de pesca”, declaró. El total de producción se cifra entre las 40.000 y 45.000 toneladas, lo que representa una merma en comparación con otros años que, según Freire, “no puede achacarse a la presencia tan pequeña de la flota europea, somos un número de barcos muy reducidos”. Así, citó a China y Turquía como protagonistas de la competencia "desleal".

Por ello, señaló que hacen un llamado tanto a la Unión Europea como a los dos países implicados, ya que, si existe un acuerdo pesquero con la Unión Europea que establece un carácter prioritario para las actividades a desarrollar —siempre dentro de un marco de sostenibilidad—, “no es aceptable que ese mismo recurso sea también vendido a otros países que generan una competencia desleal”, subrayó. En este sentido nombró a la flota china, turca, argelina y a flotas de banderas de “dudosa credibilidad”.

La Organización de Productores Pesqueros Anacef, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, fue constituida con el ánimo de integrar y defender los intereses de los armadores nacionales orientados a faenar en caladeros de África Occidental. En la actualidad está integrada por 12 armadores con un total de 19 buques arrastreros congeladores. Desarrolla su actividad en aguas del Noroeste Africano, concretamente en las costas de Mauritania, Senegal, Gambia, Angola, Guinea Bissau y aguas Internacionales del Atlántico Sur, al amparo de acuerdos de pesca sostenible entre los países terceros y la UE y de acuerdos privados. Además, parte de su flota faena en aguas internacionales del Altántico Norte (Zona NAFO).

Acuerdos en África Occidental

El presidente de la O.P. Anacef reconoció que las relaciones pesqueras con Mauritania es un balance "de luces y sombras". Aunque la flota cuenta con una categoría autorizada para capturar especies como la merluza, el calamar y el choco, la realidad es que, en la zona asignada para operar, estas dos últimas especies están presentes pero no se permite su captura. Esto genera una situación contradictoria, ya que la Unión Europea continúa pagando por unas posibilidades de pesca que no pueden ser aprovechadas.

Ante esta problemática, se ha decidido llevar a cabo una reevaluación de la situación. En el último comité científico celebrado a finales de junio, se acordó poner en marcha una campaña de evaluación de recursos, de cara a la renegociación del acuerdo prevista para diciembre de este año. El objetivo es garantizar una mayor estabilidad en el marco del convenio, que expira en 2026.

Sin acuerdo con Senegal

Respecto a Senegal, Freire explicó que el acuerdo pesquero entre este país y la UE no pudo reanudarse, debido a que Senegal ha sido identificado por la Unión Europea como un país que no combate adecuadamente la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Por esta razón, se le ha impuesto una tarjeta amarilla, paso previo a la tarjeta roja, que implica mayores sanciones.

Como consecuencia, la flota europea lleva ya ocho meses sin operar en aguas senegalesas, lo que representa la pérdida de un importante apoyo para la actividad pesquera. El presidente de Anacef, explicó que, “se espera que el país tome las medidas adecuadas para volver a la normalidad”.

Pesca sostenible y compromiso científico

Durante las jornadas celebradas en Casa África, el director general de Pesca Sostenible del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ramón de la Figuera, quiso destacar que la flota lleva a cabo su actividad bajo todos los parámetros de sostenibilidad. En este contexto, la participación de científicos de las distintas zonas en las que opera la flota cobra especial importancia.

Se cuenta con la colaboración de científicos del CSIC y del Instituto Español de Oceanografía (IEO), quienes lideran investigaciones en pesquerías africanas y aguas internacionales. Además, investigadores de países como Mauritania y Guinea Bissau, con los que se mantienen acuerdos de colaboración, también aportarán su perspectiva científica. Freire concluyó, además, que el compromiso con la sostemibilidad: "No operamos por obligación con prácticas respetuosas con el fondo marino, sino por cultura pesquera y compromiso con la sostenibilidad. Somos los primeros interesados en que haya peces en el mar".