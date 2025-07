Ni India ni México: este comentario británico deja al descubierto cómo ven realmente las islas

En su vídeo parece tranquila, pero lo que dice corta como bisturí. Con el Teide de fondo y una mezcla de rabia contenida y claridad brutal, la creadora de contenido @anapologyx lanza una reflexión que ha encendido el debate: “Esto no es un malentendido. Es exactamente cómo nos ven desde fuera. Como una tierra árida lista para construir hoteles”.

Todo surgió tras escuchar las palabras de un presentador británico que, durante un programa, sugiere abiertamente que construir nuevos hoteles “en esas zonas áridas del Teide” sería beneficioso. “Yo lo escuché hace tiempo y lo dejé al final de un vídeo, pero no lo comenté”, explica Ana. “No quería que pasara desapercibido, porque resume demasiado bien el problema que tenemos”.

“¿Por qué protestan si eso está vacío?”

Esa fue, literalmente, la pregunta que lanzó el presentador británico, incapaz de entender por qué los canarios rechazan nuevos complejos turísticos. Para él, se trataba simplemente de aprovechar un terreno “desaprovechado”, sin más connotaciones. Lo que no sabía o no le importó saber es que ese paisaje que llamó “árido” es el Parque Nacional del Teide, uno de los espacios protegidos más valiosos del archipiélago.

“El problema no es que lo dijera”, comenta Ana. “El problema es que es justo lo que piensan muchos. Porque así es como nos han vendido”.

Turismo a medida

Ana no lanza su crítica contra el turista, sino contra el sistema que lo moldea. “Les están vendiendo unas islas para ellos. Ellos ven sol, piscina y un mapa. No ven historia, ni cultura, ni biodiversidad. Porque no les llega. Todo está preparado para que se sientan como en casa: pubs, carteles en su idioma, horarios adaptados”.

Y es ahí donde, según ella, reside el verdadero fallo. “¿Cómo van a respetar algo que no conocen?”, se pregunta. “Si la mitad de la isla ya está hecha para ellos, ¿por qué no seguir construyendo para ellos? Eso es lo que se preguntan. Y, desde su lógica, lo entiendo perfectamente”.

“Esto no va solo de hoteles”

Su reflexión va más allá de un comentario aislado. “Esto habla del tipo de turismo que estamos atrayendo. Gente que no sabe dónde está. Que no distingue entre una reserva natural y una parcela vacía”.

Y, lo que es peor, un turismo que perpetúa problemas estructurales: “El turismo genera sueldos de miseria, alquileres imposibles y dependencia económica”, denuncia. “Estamos hipotecando el futuro de las islas por un presente mal planteado”.

Un vídeo, miles de reacciones

El vídeo se viralizó en TikTok con miles de interacciones, en su mayoría de canarios que comparten su visión. Algunos, incluso, agradecen que lo diga en voz alta. Otros piden un cambio urgente en las políticas turísticas. “Esto no va de odio al visitante. Va de dignidad. De entender que nuestra tierra no es solo un fondo de pantalla para vacaciones baratas”.

Con más de 12.000 seguidores, se ha convertido en una de las voces jóvenes que reclaman otro modelo para las islas. Uno que no se mida solo en camas ni en cruceros, sino en respeto, equilibrio y futuro. Porque si hay algo que ha quedado claro tras este vídeo, es que no todo lo que está sin construir necesita un hotel. Y no todo lo que brilla bajo el sol debe ponerse en venta.