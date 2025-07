La patronal canaria, harta de reproches: subir sueldos no soluciona la falta de casas

Mensaje contundente de las patronales canarias respecto al problema de la vivienda: subir los salarios no solucionará la situación de crisis habitacional que padece el Archipiélago. Las organizaciones empresariales sostienen que a pesar del esfuerzo que se ha hecho y se sigue haciendo para incrementar los sueldos a los trabajadores, esto no servirá para dar respuesta a la carestía de casas con la que se encuentra la población canaria. Por eso, arengan a las administraciones públicas a remangarse para ofrecer medidas que sí que pueden favorecer que exista una mayor oferta, ya que la escasez constituye el principal factor para que los precios no hayan dejado de subir en los últimos años.

Así de tajante se mostró este viernes 25 de julio el presidente de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, quien aseguró que el problema de la falta de vivienda no lo han generado los empresarios y no se puede solucionar a través de los salarios. «No vamos a asumir esa responsabilidad», recalcó, antes de recordar que se están llegando a muy buenos acuerdos con incrementos a través de los convenios colectivos. La variación salarial de los que se han registrado hasta junio en Canarias se situó en el 3,23%, por encima del 3% pactado a nivel nacional y del nivel de inflación.

Por eso, insistió en que en lugar de dirigir la mirada hacia las empresas, se debe analizar qué está pasando evaluando, por ejemplo, el impacto de la Ley de Arrendamientos Urbanos, estudiando por qué no se construye vivienda pública o se potencia la colaboración público-privada para levantar nuevas promociones. «Así tendríamos más dinamización y estoy seguro de que los precios bajarían de manera inmediata», insistió.

En este mismo sentido se manifestó también el secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), José Cristóbal García, quien afirmó que el incremento salarial debe ir aparejado con la productividad y no con la subida del precio de la vivienda. «Es un disparate siquiera plantearlo», recalcó, ya que los continuos aumentos de salario «lo que provocan son nuevas subidas de precios».

Las patronales canarias están cansadas de que se pretenda descargar en ellas la responsabilidad de que los canarios no encuentren inmuebles en los que residir achacándolo a los bajos sueldos que se cobran en el Archipiélago respecto a otros lugares del país. Una carestía de la vivienda que, insisten, también está resintiendo la propia actividad empresarial, ya que afecta a la dificultad de encontrar trabajadores que puedan trasladarse hasta los lugares en los que se ofrecen las vacantes, precisamente, por la imposibilidad de encontrar un lugar en el que vivir.

En este sentido, el Informe de Coyuntura del segundo trimestre, que elabora la patronal tinerfeña, señala que la oferta inmobiliaria que se pone en el mercado sigue siendo claramente insuficiente para la demanda que existe en el Archipiélago. Así lo indicó José Miguel González, director de consultoría y gestión comercial de Corporación 5, quien explicó que en 2024 solo se visaron 4.039 proyectos para nuevas viviendas en Canarias. Una cifra que está un 10% por debajo de las de 2023.

El problema de la vivienda sigue siendo uno de los más acuciantes para la economía del Archipiélago. Una economía que, aunque sigue creciendo –la estimación es que el Producto Interior Bruto (PIB) avance un 2,8% este año– lo hace de una forma bastante más moderada que los años anteriores, cuando el efecto champán tras las restricciones de la pandemia la mantenía en plena efervescencia.

Uno de los principales indicadores en los que deja huella esta moderación es en el Índice del Comercio al por Menor, que en Canarias tiene una estrecha vinculación con la demanda turística. Incluso en las etapas de mayor inflación, la actividad en las tiendas del Archipiélago logró incrementar el gasto y ahora se ha estabilizado, como lo ha hecho el índice de ocupación en el sector. «No son alarmas graves, pero a las que sí hay que prestar atención para corregir determinados modos y tendencias y no tener que aprender a nadar en medio de un naufragio», resaltó González.

Algo en lo que todavía no hay visos de ralentización es en el gasto turístico. Con una moderación en el avance de los precios de hoteles y restaurantes, el desembolso de los visitantes durante sus vacaciones sigue al alza, incluso tras una pequeña reducción respecto a la estancia media.

Sin embargo, la economía de las Islas mantiene la incertidumbre acerca de los efectos que podrá tener en la principal actividad del Archipiélago la guerra arancelaria que se prepara entre Estados Unidos y la Unión Europea. Un conflicto comercial que, si estalla a partir del 1 de agosto, sin duda acabará afectando a la economía de los principales países emisores de turistas y como consecuencia a Canarias. Unos efectos que la patronal tinerfeña prevé que no se dejen sentir hasta final de año, aunque podrían verse mitigados por la falta de competidores turísticos durante la temporada de invierno.

Ante esta situación de estabilización de la economía e incertidumbre por lo que pueda pasar, la CEOE-Tenerife redobló la presión para que el Gobierno de Canarias «cumpla con su compromiso con la sociedad» y rebaje el IGIC. «Tiene que tomar una decisión o explicar la razón de por qué no lo hace», sentenció Alfonso, en un momento en el que la recaudación fiscal sigue en máximos históricos.